اليابان | قمة مجموعة السبع في هيروشيما... فرصة لإعادة النظر في التهديد بالأسلحة النووية

عندما يجتمع قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما، كيف سينعكس ذلك على الإرث التاريخي للمدينة؟ يقدم مراسل سابق غطى النزاعات في مختلف النقاط الساخنة العالمية ويقوم حاليًا بإجراء أبحاث حول القضايا النووية أفكاره حول الفرصة التي تقدمها هيروشيما للتفكير مرة أخرى في الخطر الذي نواجهه في وقت تجدد التهديد النووي العالمي.

كلما قرأت عن هيروشيما وماضيها المأساوي، ربما تبدو بعيدة عن المخيلة في الوقت الحالي. أنت تعلم أن الولايات المتحدة أسقطت أول قنبلة ذرية استخدمت في زمن الحرب هناك عام 1945، لكنك قد لا ”تشعر“ بالضرورة كيف أثرت على الناس العاديين.

هيروشيما هي إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في اليابان. تعتبر بوابة توري ”العائمة“ الحمراء في جزيرة مياجيما وقبة القنبلة الذرية في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام من مواقع التراث العالمي التي تترك انطباعًا رائعًا لدى معظم السياح. ومع ذلك، في الكتيبات الإرشادية، يتم تغطية إسقاط القنابل الذرية كما لو كان الحدث من بقايا ماض منفصل في أرض بعيدة ويعامل على أنه أكثر قليلاً من مجرد تاريخ مؤلم للقلب.

في 19 مايو/ أيار تبدأ قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما. فهو يجمع قادة ”الغرب“، بما في ذلك ثلاث قوى نووية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. هذا هو الوقت المناسب للتفكير مرة أخرى في السؤال: ماذا سيحدث إذا تم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى كما كانت في هيروشيما قبل 78 عامًا؟

لقد كنت أفكر في هذا السؤال لبعض الوقت. لكن منذ حوالي عام، بدأت أفكر في الأمر أكثر من مرة. وذلك لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد العالم بقوله إنه لن يتردد في استخدام الأسلحة بعد غزوه لأوكرانيا.

الحرب مثل بالسرطان

لقد عملت كمراسل صحفي لمدة 33 عامًا، مما سمح لي بالسفر إلى العديد من مناطق الصراع في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة.

لقد قمت بإعداد تقارير عن التجارب النووية الباكستانية، الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو، وغزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. في الآونة الأخيرة، كنت في الموقع عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واندلع القتال بين القوات الموالية لروسيا التي تسعى إلى ”الاستقلال“ والقوات الأوكرانية في منطقة دونباس.

الحرب بالنسبة للمجتمع البشري هي السرطان بالنسبة لجسم الإنسان. وبالمثل، فإن مجرد الدعوة إلى القضاء على السرطان لا تفعل شيئًا يذكر للتعامل مع المشكلة - فنحن بحاجة إلى معرفة ومعالجة الآليات التي تسمح لكل من الانحرافات بالاستمرار في التكاثر.

أكتب الآن أطروحة الدكتوراه الخاصة بي في هيروشيما مع التركيز على دراسات السلام والعلاقات الدولية والأسلحة النووية. يعد التعرف على الحرب وفهم آلياتها خطوة أولى نحو إبقاء الحرب تحت السيطرة. أعتقد أن الصحفيين وباحثي العلاقات الدولية يمكنهم تقديم مساهمة مهمة من خلال تسليط الضوء على أسباب الحرب.

تذكر الضحايا ومناشداتهم

منذ أكثر من 30 عامًا، كنت أعمل كمراسل صحفي مبتدئ في ناغاساكي. لقد عانت ناغاساكي بقدر ما عانت هيروشيما من استخدام الأسلحة النووية. هناك، التقيت بمراسل محطة إذاعية وصحفي يدعى إيتو أكيهيكو. لقد خاطر إيتو بحياته من أجل لفت الانتباه إلى ”هيباكوشا“ وهو مصطلح ياباني يطلق على الذين نجوا من القصف الذري لكنهم عانوا من آثاره المستمرة مثل التسمم الإشعاعي والصدمات النفسية. ترك إيتو وظيفته الإذاعية في عام 1970، وعلى أساس طوعي، أجرى مقابلات جادة مع 1003 من الهيباكوشا في هيروشيما وناغاساكي، ووثق أقوالهم.

قبل وفاته، أخبرني إيتو عن تجاربه. لقد كان منزعجًا باستمرار من استمرار وجود عشرات الآلاف من الأسلحة النووية وإمكانية نشوب نزاع يعجل باستخدامها أو يغرقنا في أزمة نووية أخرى. كان قلقًا من أن نداءات الهيباكوشا بعدم السماح باستخدام السلاح النووي أبدًا مرة أخرى بعد مأساة هيروشيما وناغاساكي لم يتم الاستجابة لها.

في الآونة الأخيرة، يحيط بي شعور مماثل بالأزمة.

المدنيون والأطفال

المشي في هيروشيما اليوم يمكن أن يقودك إلى شعور قوي بأن السلام يسود. بضع دقائق سيرا على الأقدام جنوبا من مركز الانفجار النووي حيث توجد حديقة السلام التذكارية. الشارع محاط بالخضرة الكثيفة ويتمتع بجو هادئ، مما يعطي يعطيك شعورًا مزيفًا بأن الناس الذين يعيشون في هذا المطان يتمتعون منذ فترة طويلة بحياة هادئة.

ومع ذلك، فإن مجرد وجود هذا الشارع هو نتاج حرب ويوضح وحشية وقساوة القنابل الذرية.

في عام 1945، بدأت الولايات المتحدة في شن غارات جوية استراتيجية على المراكز الحضرية في البر الرئيسي الياباني، بما في ذلك المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم. كانت هيروشيما واحدة من المدن التي تركت عمدا سالمة إلى حد كبير.

لم يتوقع أحد أن يستمر هذا الوضع، وقرر الجيش الياباني هدم جزء من وسط مدينة هيروشيما لإنشاء حاجز للحريق وطريق يمكن استخدامه للإخلاء. تلك المنطقة هي المكان الذي تقع فيه حديقة السلام التذكارية اليوم.

مع اقتراب الحرب من نهايتها، تم تجنيد العديد من الذكور من هيروشيما الذين لم يبلغوا سن الخدمة العسكرية بعد في المجهود الحربي وتم دفعهم بالفعل إلى ساحة المعركة عن طريق التجنيد الإجباري. في صباح يوم 6 أغسطس/ آب 1945، استدعى هؤلاء الفتيان، إلى جانب العديد من الفتيات بالمثل من المدارس الإعدادية للمساعدة في العمل في الأماكن المدمرة، بالقرب من المكان الذي سيصبح فيما بعد مركز انفجار القنبلة. لذلك، عندما انفجرت القنبلة على ارتفاع 600 متر في الهواء، كان العديد منهم يعملون في المنطقة. توفي ما لا يقل عن 6000 شاب في سن المدرسة على الفور. لا تزال النصب التذكارية للطلاب وكل مدرسة موجودة في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام بالقرب من مكان عملهم.

خارج مركز انفجار القنبلة الهائل، مات عدد ضخم من الأطفال والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجيش والقوات المسلحة اليابانية. كان هذا هو الطابع الأساسي لأول استخدام للأسلحة النووية في كل من هيروشيما وناغاساكي.

وحشية الأسلحة النووية

لا تزال البيانات الملموسة حول عدد الأشخاص الذين قتلوا بالقنابل الذرية في هيروشيما وناغاساكي بعيدة عنا حتى يومنا هذا. نظرًا لضياع العديد من السجلات، فقد تم قتل الآلاف من الضحايا وأصبحوا مجهولين في التاريخ. هذا مجرد جانب واحد من الطبيعة العشوائية واللاإنسانية بطبيعتها للأسلحة النووية.

والسبب الآخر هو أن الضرر الذي تسببه هذه الأسلحة يستمر إلى ما بعد الفترة المباشرة بين بدء الانفجار وانتهائه. يبدو أن العديد من الأشخاص في كل من هيروشيما وناغاساكي لم يصابوا بأذى وحتى في صحة جيدة - وكانوا بالطبع مرتاحين للنجاة من التفجير الأولي للقنابل. ومع ذلك، في غضون بضع سنوات قصيرة، سيموت الكثيرون أو يبدأون حياة من المعاناة من آثار سيئة كبيرة من إشعاع القنبلة الذرية.

الأسلحة النووية ليست مجرد ”قنابل كبيرة“ من فترة أكثر بربرية، ولا توجد إلا في كتب التاريخ اليوم. إنها أسلحة لا تزال منتشرة في العالم الحقيقي، وإذا تم استخدامها، فمن المؤكد أنها ستتسبب في أضرار ”جانبية“ غير إنسانية طويلة الأمد للمدنيين. لا يزال أكثر من 12000 سلاح نووي في أيدي الحكومات في جميع أنحاء العالم. إذا تم تفجيرهم جميعًا، فسيكون ذلك كافياً بسهولة للقضاء على الجنس البشري تمامًا.

لذلك، من المحتمل أن تصبح مسألة الأسلحة النووية مسألة ”شخصية“ للجميع، ولا ينبغي التعامل معها على أنها تدريبات عسكرية مجردة. إن مسألة ماذا سيحدث إذا تم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى تتعلق مباشرة بالبشرية جمعاء.

الانتباه إلى حجم الضرر

تؤكد حكومات الدول التي تمتلك أسلحة نووية بانتظام أنها بحاجة إليها ”لردع“ الآخرين عن استخدامها. يقولون إنهم أنفسهم لا ينوون استخدامها وأنهم مجرد بوليصة تأمين لضمان عدم إغراء أشخاص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهديد استخدامها، أو استخدامها فعليًا، للحصول على بعض المزايا الاستراتيجية. إن وجود مثل هؤلاء الأشخاص مثل بوتين في المجتمع الدولي يعطي هذه الفكرة بعض الصلاحية.

لكن هذا نوع غير عادي من بوليصة التأمين. إذا اتخذت سياسة ضد بعض المخاطر، فمن المفترض أن تمنحك راحة البال في حالة الطوارئ. ولكن إذا كان العقد مكتوبًا بالحروف الصغيرة، ”تكلفة راحة البال هذه ستكون موت عشرات أو مئات الآلاف من الأشخاص، أو أكثر“، فهل ستوقع على العقد بالفعل؟

ما يحتاج إلى مزيد من الاهتمام هو الضرر الذي ستلحقه الأسلحة النووية بحياة الناس العاديين إذا تم استخدامها. وبهذا المعنى، فإن أقوى الحجج ضد استخدام الأسلحة النووية هي شهادات ضحايا تفجيري هيروشيما وناغاساكي في أغسطس/ آب 1945.

عندما يجتمع زعماء مجموعة السبع في هيروشيما، فإن أحد البنود المدرجة على جدول أعمالهم سيكون إدانة التهديدات النووية الروسية. هناك تقارير تفيد بأنه يجري النظر في زيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام. هذا بالطبع مهم، لكنني آمل أن يأخذ القادة حقًا أهمية هيروشيما والعواقب غير الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية.

أسطورة القوة النووية

لقد مرت 78 عامًا على استخدام الأسلحة النووية في الحرب، وهي علامة على توخي الحذر المناسب فيما يتعلق بها لا ينبغي التقليل منه. ومع ذلك، نظرًا للرمزية التكنولوجية والعسكرية المحيطة بهذه الأسلحة شديدة التدمير، فقد تم تزوير أسطورة على مدى عقود مفادها أن امتلاكها يمنح مكانة القوة العظمى على الدولة ويجعلها أكثر أهمية بشكل أساسي.

عندما يجتمع زعماء مجموعة السبع في هيروشيما هذا العام، أريدهم على الأقل أن يفكروا مليًا بما سيعنيه إذا تم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى. عند مناقشة هذه الأسلحة والسياسة المحيطة بها، أريد من هؤلاء القادة أن يضعوا في أذهانهم الدمار الذي أصاب هيروشيما. نأمل إذن أن يتضح الجواب على كيفية تعاملنا مع قضية الأسلحة النووية.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: قاعة الترويج الصناعي في محافظة هيروشيما، أو قبة القنبلة الذرية، كما تُرى من سطح غرفة التجارة والصناعة في هيروشيما. تصوير جيش الولايات المتحدة، نوفمبر / تشرين الثاني 1945. بإذن من متحف هيروشيما التذكاري للسلام)