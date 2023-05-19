اليابان | مدينة طوكيو

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 20/05/2023

تعتبر طوكيو، أكبر مركز سكاني في اليابان والمحرك الاقتصادي الرئيسي، وموطن عاصمة البلاد، وهي مدينة معروفة في جميع أنحاء العالم.

تشتهر طوكيو باعتبارها واحدة من أكبر مدن العالم وعاصمة اليابان، ومن الناحية الإدارية، فهي في الواقع مدينة تقع تحت التقسيم الإداري الذي يطلق عليه (تو)، الذي يعني بدوره مكانة خاص بين المحافظات، وتتكون من العديد من البلديات. والأجزاء الرئيسية من المدينة موجودة في منطقة كانتو. ويتكون وسط طوكيو من 23 بلدية في جهتها الشرقية، حيث يتركز التوسع الحضري بشكل أكبر، بينما يقل في جزئها الغربي، وإلى الشرق منها يقع خليج طوكيو. ويدخل أيضًا في النطاق الإداري للمدينة عددًا من الجزر البعيدة، بما في ذلك جزيرة إيزو وجزر أوغاساوارا. وتعداد سكانها البالغ 14 مليون نسمة هم إلى حد بعيد الأكبر بين المحافظات اليابانية.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1871 (كانت مقاطعة موساشي سابقًا)

العاصمة: حي شينجوكو (مقر حكومة العاصمة)

عدد السكان: 14.048.000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 2.194 كم مربع

كانت طوكيو هي المركز السياسي لليابان منذ أن أسس القائد العسكري توكوغاوا إياسو شوغونيته (حكومته العسكرية) في المدينة تحت اسمها السابق إيدو في عام 1603. وبعد سقوط الشوغونية في عام 1868، تم تغيير اسم المدينة إلى طوكيو وأصبحت رسميًا عاصمة البلاد. وما كان في يوم من الأيام قلعة إيدو يُعرف الآن باسم القصر الإمبراطوري. باعتبارها مقرًا للعائلة الإمبراطورية اليابانية، وهي تحتوي على أجزاء قليلة فقط مفتوحة للزوار. ويذهب العديد من السياح إلى حدائق هيغاشي غيوإين العامة في أراضي القصر. ومن أهم معالم المدينة كذلك حي أساكوسا ومعبده سينسوجي، المشهور بـ ”بوابة الرعد“ (كاميناري مون).



بوابة كاميناري مون بمبعد سينسوجي بحي أساكوسا. (© بيكستا)

وبرج طوكيو هو رمز قديم للمدينة. وانضم إليه بناء مرتفع آخر، هو طوكيو سكاي تري، في القرن الحادي والعشرين. وأصبحت العديد من مناطق طوكيو نفسها أسماء دولية. ففي الغرب، يعد حي شينجوكو منطقة ترفيهية وتجارية مزدهرة وبها مقر مكتب حكومة مدينة طوكيو، كذلك أصبح تقاطع شيبويا المزدحم رمزًا للصخب الحضري. وحي هاراجوكو يعتبر البقعة المفضلة لعشاق الموضة، فضلاً عن موقع معبد ميجي وغابته المقدسة. وعلى الجانب الشرقي من خط سكة حديد (ياما نو تيه) الذي يربط وسط طوكيو، يشتهر حي أكيهابارا بالإلكترونيات ومنتجات الأوتاكو (محبي الأنمي والمانغا وألعاب الفيديو)، إضافة إلى حي جينزا الشهير بمناطق التسوق الراقية.



البناء الأنيق المبني من الطوب الأحمر لمحطة طوكيو يجعلها نقطة جذب للوافدين في حد ذاتها. (© بيكستا)

وطوكيو هي مركز مالي عالمي رئيسي، وبورصة طوكيو هي واحدة من البورصات الرائدة في العالم. ويقع مقر بنك اليابان في المحافظة، جنبًا إلى جنب مع المقرات الرئيسية للبنوك الثلاثة الضخمة في البلاد. وهناك العديد من المكاتب الحكومية والإدارية الوطنية، إلى جانب المكاتب الرئيسية للشركات الكبرى. وتتركز المؤسسات الإعلامية اليابانية وصناعات النشر والطباعة في العاصمة، وهناك أيضًا العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى. ويعد سوق تويوسو أحد أكبر أسواق الأسماك في العالم، ويعرف بمزادات التونة الشهيرة. وتعتبر (إيدو كيريكو) (الأواني الزجاجية) حرفة تقليدية لها باع طويل في المحافظة.



على عكس معظم المحافظات، لا يوجد في طوكيو تميمة عامة مرتبطة بها. ولكن كانت تميمة ميرايتوا (على اليسار) وسوميتيه من شخصيات دورة ألعاب طوكيو 2020 التي لا تُنسى. واشتق اسم التميمة الأولمبية (ميرايتوا) من الكلمات اليابانية ”المستقبل“ (ميراي) و ”الخلود“ (تووا) بينما يأتي اسم التميمة البارالمبية (سوميتيه) من نبات سوميه يوشينو أحد أنواع أشجار الكرز، كما تستحضر من اللغة الإنجليزية كلمة ”so mighty“ ”القوي“. وكلا التصميمين متأثران بـ شعارات 2020 حيث تعتمد نمط إيشيماتسو مويو المرقط. (© جيجي برس)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أونو يوكو (1933–): فنان طليعي ومغني وناشط سلام.

ميازاكي هاياؤ (1941–): رسام رسوم متحركة ومخرج أفلام نالت استحسانا كبيرا من ضمنها (جاري توتورو) و (المخطوفة) الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تقاطع شيبويا الشهير. © بيكستا)