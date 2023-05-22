اليابان | متحف كيوتو سيشو نتسوكى للفنون: تعرف على مملكة المنحوتات الصغيرة في عاصمة اليابان القديمة

متحف كيوتو سيشو نتسوكى للفنون هو المكان الوحيد من نوعه في اليابان المخصص لفن نتسوكى. يسلط المتحف الضوء على التاريخ والجوانب الأخرى للأعمال الفنية المصغرة، المعروفة في جميع أنحاء العالم، ولكنها لا تحظى بالتقدير الكافي في وطنها اليابان.

عوالم صغيرة

نتسوكى اليابانية هي تماثيل منحوتة بشكل متقن. يبلغ طولها حوالي 3-5 سنتيمترات، وقد وُصفت بأنها “عوالم صغيرة في كف اليد ” بسبب تفاصيلها المعقدة.

بدأت نتسوكى كأدوات تثبيت (سحابات، خطافات) بسيطة تستخدم لربط الأغراض الشخصية مثل أنرو (حافظات الأختام أو الأدوية)، الحقائب والمحافظ، وعلب السجائر في وشاح الكيمونو. منذ القرن الثامن عشر، أصبحت الأنواع المنحوتة والمطلية شائعة بين جميع طبقات المجتمع. وبدءاً من عصر ميجي (1868-1912)، تم تصديرها كأعمال فنية، واكتسبت شعبية كبيرة خارج اليابان.



غالبًا ما يتم تزيين صندوق نتسوكى مثل هذا بطلاء الورنيش أو عرق اللؤلؤ.

توجد الآن مجموعة ضخمة من نتسوكى خارج اليابان، يحتوي بعضها على قطع بيعت بعشرات الملايين من الين في المزادات الخارجية. وما زال يتواجد في اليابان أكثر من مئة حرفي متخصص في فن نتسوكى، لكن هذه الأعمال الفنية لا تحظى بالتقدير الكافي في وطنها اليابان.

في عام 2007، تم افتتاح متحف كيوتو سيشو نتسوكى للفنون للحفاظ على الحرف اليدوية اليابانية التقليدية وعرضها. يقع المتحف في مبنى كان في السابق مقر إقامة الساموراي في ميبو، كيوتو، وهو المكان الوحيد المخصص لهذه المنمنمات. يضم المتحف أكثر من 6000 عمل فني، مع ما يقرب من 400 قطعة معروضة.



يقع المتحف في مقر إقامة ساموراي سابق. خارج المدخل، يوجد نصب تذكاري لإحياء ذكرى زيارة الأميرة هيساكو، وهي أرملة ابن عم الإمبراطور الفخري أكيهيتو وجامع نتسوكى الشهير.



يعطي التصميم الداخلي التقليدي للمتحف إحساسًا بالسفر عبر الزمن.

يقول كبير أمناء المتحف، داتى أتسوشي، إن نتسوكى لديها معجبون وجامعون في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه ” في بعض الأحيان يقول الزائرون اليابانيون إنهم تعرّفوا عليهم من خلال أصدقائهم الأجانب “. على الرغم من أن نتسوكى اليوم تحظى في الغالب بالتقدير لجمالها، إلا أن داتى يقول إنها لا تزال عملية لحمل الأغراض الشخصية مثل المحافظ أو الهواتف الذكية، وهو ما يشير إلى أنه يمكن أن يعوق الشخص عند الجلوس. هو نفسه يستخدم نتسوكى لحمل محفظته، لكنه يقول ضاحكًا إن فقدان قطعة فنية ثمينة مثل نتسوكى قد يكون بمثابة صدمة كبيرة أكبر من فقدان المحفظة أو الهاتف المعلق بها.



يحمل داتى محفظته باستخدام نتسوكى على شكل قطة ملتوية. تحتوي المنمنمات دائمًا على ثقب في الخلف يمر من خلالها الحبل.

إكسسوارات الساموراي

يقول داتى أن أول نتسوكى كانت عبارة عن مثبتات (خطافات) على شكل حلقة أو دائرة ويُعتقد أنها نشأت في كيوتو. في أواخر القرن السادس عشر، عندما تنافس الأمراء الإقطاعيون في فترة الممالك المتحاربة على السيادة والهيمنة، ظهرت هذه الخطافات في الصور لمشاهد من الحياة اليومية في العاصمة.

كانت هذه الفترة نقطة تحول في تاريخ موضة الأزياء، وقد شُهد تزايدًا في شعبية الكوسودى، وهو لباس خفيف سابق للكيمونو بفتحات ضيقة الأكمام، ومثبت بأوبي (حزام) رقيق. فبدلاً من حمل مقتنياتهم الشخصية في أكمامهم، كما هو الحال في كيمونو الكوسودى، بدأ الناس في تعليق الأشياء الضرورية في وشاح الثوب. وكان من بين رواد هذه الموضة الساموراي اللامعين وذوي الرتب المنخفضة الذي يطلق عليهم كابوكيمونو، بجانب التجار الناشئين، الذين يدركون دائمًا ما كان رائجًا.



تتدلى حاوية أنرو من حزام الكيمونو، معلقة بمانغو نتسوكى المستدير (مهداة من متحف كيوتو سيشو نتسوكى للفنون)

مع دخول عصر إيدو، أصبحت الخطافات ملحقات شائعة كجزء من ملابس الساموراي. وبفضل صفاتهم الوظيفية والزخرفية تم استخدامهم لتعليق جميع أنواع العناصر. وانتشر استخدامها بين عامة الناس في عصر غينروكو (1688-1704)، وأصبحت جزءاً من ملابسهم اليومية. في هذا الوقت تقريباً أصبحوا يعرفون باسم نتسوكى.

وفي ذلك الوقت، كان لمعظمها تصميمات بسيطة وعملية، ولكن مع زيادة الطلب عليها ظهر المزيد من الحرفيين الجدد الذين يحاولون الالتحاق بهذا الركب، مثل نحاتي الفن البوذي وصانعي الأقنعة ونقاشي المعادن. وتنوعت المواد المستخدمة من خشب البقس وخشب الأبنوس إلى قرن الغزال والعاج، وتم تزيين المنحوتات الدقيقة بعناصر زخرفية مثل الألوان الزاهية، أو ورنيش ماكي، أو الطلاء، أو عرق اللؤلؤ.

وقد شهد القرن التاسع عشر طفرة في شعبية النتسوكى. حيث زاد عدد هواة الجمع الجادين، حتى أن بعض التجار الأثرياء، وظفوا حرفييهم الشخصيين لصنع نتسوكى فريد من نوعه. يشرح داتى: “تمامًا كما كان يتباهى الساموراي بإظهار سيوفهم أثناء الشرب معًا، تنافس سكان البلدة لمعرفة من يحمل أفضل نتسوكى أنيق ”.



يتم عرض العديد من نتسوكى الكلاسيكية، مثل منحوتة هوتاي (على اليسار)، أحد آلهة الحظ السبعة. على اليمين توجد قطعة على الطراز الحديث، مصنوعة أيضًا من الخشب لمصارعي السومو.

الإرث الثقافي

أدى التبني الواسع للملابس الغربية في عصر ميجي إلى انخفاض شعبية النتسوكى. وفي المقابل، قد تضاعفت قيمتها كأعمال فنية في الغرب، وبدأ صانعو نتسوكى في إنتاج قطع فنية للتصدير. شجع هذا على مزيد من الحرية الإبداعية والمزيد من الصقل الفني، لكنه يعني أن العديد من الروائع الفنية، بما في ذلك تلك التي يعود تاريخها إلى عصر إيدو، قد غادرت اليابان بالفعل.



تم تصميم غرف العرض بالمتحف بشكل جذاب.

يقول داتى على الرغم من أنه سعيد أن الحرف اليابانية التقليدية تحظى بتقدير كبير في البلدان الأخرى، إلا أنه يأسف لأن ذلك أدى إلى فرص محدودة للإعجاب بالقطع الفنية عالية الجودة في اليابان. ويشرح قائلا”: هناك مشكلة في نقل الإرث الثقافي وتدريب الحرفيين الجدد “. معظم مشتري النتسوكى هم هواة جمع التحف الفردية، ونادرًا ما يتم عرضها في المتاحف الفنية. هذا يعني أنه عندما يتم تصدير الأعمال الفنية، فغالبًا لا تتم رؤيتها مرة أخرى حتى من قبل صانعيها أنفسهم ”.

هذا يجعل المتحف ثروة قومية لا تقدر بثمن للحفاظ على الحرف اليدوية. يزور العديد من نحاتي النتسوكى المتحف بانتظام لمشاهدة الأعمال الفنية عالية الجودة أو للإلهام أو لصقل تقنياتهم. أولئك الذين لديهم أعمال معروضة يمكنهم إلقاء نظرة على إبداعاتهم السابقة وغالبًا ما يتواصلون مع المتحف بنية إضافة روائع جديدة إلى المجموعة.



يوجد على اليسار نساج من وراغي يصنع صندل من القش، بينما يظهر نتسوكى على اليمين حلقة من شباب الراهب والرسام سيشو (1420-1506). يعرض المتحف نظارات مكبرة لتكبير التفاصيل الدقيقة أو المرايا لرؤية حتى الجزء الخلفي من الأعمال الفنية.

أشكال مختلفة

على مر السنين، طور المبدعون العديد من الأشكال المتميزة من النتسوكى. وتعتبر نتسوكى مانغو هي الأكثر عملية. تتكون من سطح نصف كروي، مزين بورنيش ذهبي أو تكون منحوتة بالنقوش، ولديها ثقوب في الجانب الخلفي لربط الحبل.

ريوسا نتسوكى هي نسخة متقدمة من مانغو، سميت على اسم الحرفي الذي قيل إنه ابتكرها. الجزء الداخلي مجوف، وهذا النوع من الأعمال المجوفة يتطلب مستوى عالٍ من المهارة.



شكل ريسا نتسوكى مثل الحلزون.

النوع الأكثر شعبية هو كاتابوري نتسوكى، وهو شكل أو كائن ثلاثي الأبعاد. غالبًا ما تكون على شكل أشخاص أو حيوانات من الأساطير أو القصص أو مسرحيات الكابوكي. فمن خلالهم يمكن التعرف على أذواق أو معتقدات مقتنييها، أو تستخدم كتمائم، أو لإضفاء لمسة موسمية مثل الفاكهة أو المكسرات أو التوت. في نسق مماثل، يوجد رجال نتسوكى مع زخارف من أقنعة نوو أو على شكل وجوه آلهة الحظ السبعة.

من الشائع أيضًا النتسوكى على شكل حاوية مع غطاء لحمل الأدوية والعملات المعدنية، والمعروفة باسم هاكو (الصندوق) أو كاغاميبوتا (غطاء المرآة).



يظهر النتسوكى على اليسار مشهدًا من مسرحية الكابوكي الشهيرة كانغينتشو. على اليمين يوجد كاغاميبوتا الذي لديه ضفدع على الغطاء

تشجيع وتدريب الفنانين الناشئين

يستخدم حرفيو نتسوكى حوالي 50 نوعًا من السكاكين لنحت هذه التصميمات المعقدة والتي يبلغ طولها 3 أو 4 سنتيمترات. ولأن هذا النوع من الأعمال يتطلب الحفاظ على مستوى عالٍ من التركيز لفترات طويلة، عادة ما يخصص الحرفي بضع ساعات فقط كل يوم للنحت. وقد يستغرق إكمال عمل واحد عدة شهور لأن عملية التلميع والتلوين تتم بالتوازي مع تصنيع الأجزاء الأخرى.

يقيم المتحف مسابقة، جائزة نتسوكى الذهبية، كل عام لتشجيع الفنانين الناشئين. تحضر الأميرة هيساكو، إحدى أبرز جامعي النتسوكى في اليابان، كضيفة شرف، وبفضل وجودها قد لفتت انتباه وسائل الإعلام وساعدت في النشر والترويج للمنمنمات.

منطقة ميبو، حيث يقع المتحف، معروفة أيضًا بارتباطها بشينسينغومي، وهم مجموعة من الموالين لتوكوغاوا الذين قاتلوا بلا جدوى لوقف سقوط الشوغن. وقد كان معبد ميبو مقرًا لمجموعة الحرس الخاص لشينسينغومي.



تُعرض صور احتفالات جائزة نتسوكى الذهبية على جدران الطابق الثاني.



تقع بوابة معبد ميبو بالقرب من صندوق البريد الأحمر في هذه الصورة، في مقابل مدخل المتحف تقريبًا.

متحف كيوتو سيشو نتسوكى للفنون

العنوان: 46-1 ميبو كايوغوشوتشو، ناكاغيو، كيوتو

ساعات العمل: من الساعة 10:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً (آخر دخول الساعة 4:30 مساء)

مغلق أيام الإثنين (أو الثلاثاء عندما يكون يوم الإثنين عطلة وطنية) ، من 13 إلى 16 آب/ أغسطس ، ومن 29 كانون الأول/ ديسمبر إلى 5 كانون الثاني/ يناير

الدخول: 1000 ين ؛ 500 ين لطلاب المدارس الابتدائية إلى الثانوية

الوصول: 10 دقائق سير على الأقدام من محطة أوميا أو محطة شيغو أوميا؛ 2 دقيقة سير على الأقدام من محطة حافلات ميبوديرامنتش.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية والترجمة من الإنكليزية. المقابلات، النص، والصور الفتوغرافية تمت بواسطة نيبون.كوم . صورة العنوان: نتسوكى فوغيتسوبو، مستوحاة من حكاية جينغي، وعلى اليسار ناناتسومين، تسخر من المجتمع المعاصر، في الوسط وتانابى نو تسونا، مستوحاة من أوكييو إى قاتل الأوني الأسطوري)