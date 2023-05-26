اليابان | محافظة آيتشي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 26/05/2023

تقع محافظة آيتشي اليابانية بوسط اليابان تقريبا، وهي غنية بالمواقع التاريخية وتعد مركزا صناعيا حديثا وقويا، كما أنها تستضيف شركة تويوتا والكثير من الشركات المرتبطة بها.

توجد محافظة آيتشي بمحاذاة ساحل المحيط الهادئ في منطقة توكاي بوسط اليابان تقريبا. يقع جزء كبير من المحافظة ضمن ’’سهل نوبي‘‘ مترامي الأطراف – ثاني أكبر سهل في اليابان – ويضم أنهار كيسو وإيبي وناغارا بالإضافة إلى ناغويا عاصمة المحافظة. تمتد تلال أواري إلى الشرق، ويسير خط آيتشي الساحلي المتعرج ليشكل شبه جزيرة تشيتا على طول خليج إيسي في الغرب وشبه جزيرة أتسومي في الشرق، حيث يشكل رأسا شبه الجزيرتين خليج ميكاوا.

نبذة عن محافظة آيتشي

تأسست عام 1872 (من مقاطعتي ميكاوا وأواري سابقا)

العاصمة: ناغويا

عدد السكان: 7.542 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 5.173 كيلومتر مربع

تفخر آيتشي بعدد من المواقع التاريخية الهامة من بينها قلعة إينوياما المحددة كنزا قوميا، إحدى أقدم الأبراج الخشبية في اليابان. بالقرب من الأخيرة يوجد ميجي مورا وهو متحف للهندسة المعمارية في الهواء الطلق يضم مباني ذات تصميم ياباني وغربي، ولا سيما مدخل فندق إيمبريال الذي صممه فرانك لويد رايت والمقر السابق للروائيين موري أوغاي وناتسومي سوسيكي، بالإضافة إلى مباني شهيرة أخرى. وفي ناغويا عاصمة المحافظة، توجد قلعتها التي أعيد بناؤها بالإضافة إلى العديد من المتاحف الفنية والتاريخية الشهيرة ومعبد أتسوتا ذي الأهمية حيث يُقال إنه يحتفظ بالسيف المقدس كوساناغي أحد الكنوز الإمبراطورية المقدسة الثلاثة. كما أن المتنزه الترفيهي ليغولاند جابان في ناغويا ومتنزه جيبلي في ناغاكوتا يجذبان الزوار من داخل اليابان وخارجها.



في أحد مناطق الترفيه الرئيسية بمهرجان تويوهاشي غيون، يظهر المشاركون حماسهم عن طريق حمل مدافع تيزوتسو المشتعلة (© بيكستا)

يساهم قطاع إنتاج السيارات بشكل رئيسي في اقتصاد آيتشي، حيث تلعب مجموعة تويوتا موتر دورا محوريا في هذا القطاع مع وجود مقرها الرئيسي والكثير من مرافق إنتاجها في المحافظة. تشكل ناغويا والبلديات المحيطة بها منطقة تشوكيو الصناعية إحدى ثلاث مناطق صناعية رئيسية في اليابان، حيث توجد قواعد في المنطقة لشركات تصنيع في مجالات مثل معدات النقل والإلكترونيات والصلب، جنبا إلى جنب مع قطاعات متطورة مثل الفضاء والروبوتات. تعتبر المحافظة منتجا رئيسيا للخضروات الأساسية مثل الملفوف والطماطم والبروكلي وكذلك الزهور ولاسيما الأقحوان والورود.



سانشوغاوارا هي قطعة عملاقة من الخزف على شكل وجه غول. كانت منطقة ميكاوا في آيتشي مركزا تقليدا لإنتاج قرميد الأسقف منذ فترات الإقطاعيات (© بيكستا)



ظهرت ’’آيتشيتا‘‘ – تميمة محافظة آيتشي الرسمية – لأول مرة للترويج لفعاليتين استضافتهما المحافظة بالتزامن في عام 2014 هما: مسابقة المهارات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومسابقة المهارات القومية (© آيتشي)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: قلعة إينوياما © بيكستا)