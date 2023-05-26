اليابان | ”العمل حتى الموت“... ظاهرة ”كاروشي“ تفتك بمعلمي اليابان!

مجتمع 27/05/2023

تسبب ساعات العمل الطويلة الإرهاق البدني والذهني، وأحياناً تؤدي إلى الموت، وهي ظاهرة تعرف في اليابان باسم ”كاروشي“ حيث باتت مؤخراً تفتك بالمدرسين الذين يعملون أكثر من 80 ساعة أسبوعياً، ورغم أن الحكومة تجابه هذه المشكلة فإنها آخذة في التزايد.

كشف مسح أولي يبحث في ظروف عمل المعلمين في عام 2022 أن معلمي المرحلة الابتدائية يعملون في المتوسط 10 ساعات و45 دقيقة في اليوم أسبوعياً، وأن معلمي المرحلة الإعدادية يعملون 11 ساعة ودقيقة واحدة أسبوعيًا. هذا الاستطلاع، الذي أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، كان الأول منذ 6 سنوات. عند مقارنتها بنتائج الاستطلاع الأخير في عام 2016، انخفض كل من المتوسطات بحوالي 30 دقيقة، ومع ذلك، كانت ساعات عمل المعلمين لا تزال أطول بكثير من 7 ساعات و45 دقيقة المقررة.

من حيث المبدأ، حددت الوزارة الحد الأعلى للعمل الإضافي عند 45 ساعة في الشهر و360 ساعة في السنة. لكن 64.5٪ من معلمي المرحلة الابتدائية و77.1٪ من معلمي المرحلة الإعدادية يعملون لفترة أطول من ذلك. يُجبر 14.2٪ من معلمي المرحلة الابتدائية و36.6٪ من معلمي المرحلة الإعدادية على العمل أكثر من 80 ساعة من العمل الإضافي، وهو ما يتجاوز ما يُعرف بخط الكاروشي، وهو الحد الفاصل الذي يصبح بعده الموت من إرهاق العمل خطر وشيك. وللتخفيف من حدة هذا الوضع، عززت الوزارة إصلاحات أسلوب العمل، بما في ذلك زيادة عدد المعلمين وموظفي الدعم المدرسي، ومراجعة أنشطة النادي المدرسي، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لكن الوضع يحتاج المزيد من التحسينات للوصول لخط الأمان.

استهدف المسح على مستوى البلاد 1200 مدرسة ابتدائية عامة، مع إجابات صحيحة من 1191 مدرسة، و1200 مدرسة إعدادية، مع إجابات صحيحة من 1186 مدرسة، وهو ما يمثل ما مجموعه 17477 معلمًا ومديرًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)