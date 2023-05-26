اليابان | محافظة إيشيكاوا

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 27/05/2023

لعل حديقة كينروكوئن في كانازاوا عاصمة محافظة إيشيكاوا، هي الأشهر من بين الحدائق العظيمة الثلاث في اليابان، بينما تشتهر شبه جزيرة نوتو بمناظرها الساحلية الخلابة.

تقع محافظة إيشيكاوا في منطقة هوكوريكو وتمتلك خطا ساحليا طويلا يمتد نصفه الشمالي –يحوي شبه جزيرة نوتو الوعرة – داخل بحر اليابان. في حين أن النصف الجنوبي من المحافظة فيضم مدينة كانازاوا الرئيسية التي تقع على منطقة سهلية وكانت مركزا تاريخيا منذ فترة طويلة. إلى الجنوب الشرقي ترتفع المحافظة باتجاه جبل هاكوسان وهو بركان خامد يبلغ ارتفاع ذروته 2702 متر وهي الأعلى في البلاد غرب جبال الألب اليابانية.

نبذة عن محافظة إيشيكاوا

تأسست عام 1872 (مكونة من مقاطعتي كاغا ونوتو سابقا)

العاصمة: كانازاوا

عدد السكان: 1.133 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4186 كم مربع

تعتبر كينروكوئن في كانازاوا إحدى أشهر ’’ثلاث حدائق عظيمة‘‘ في اليابان، حيث تضم زهورا تتفتح بأوقات مختلفة عبر الفصول. وأصبح فانوس حجري يقف على ساقين اسمه ’’كوتوجيتارو‘‘ رمزا للموقع. تشمل عوامل الجذب الأخرى في كانازاوا حيي الغيشا والساموراي. أما شبه جزيرة نوتو فهي منطقة نائية نسبيا وتشتهر بمناظرها الساحلية الخلابة حيث تحتوي منحدرات وكهوفا وتشكيلات صخرية. تطل مدرجات حقول الأرز شديدة الانحدار في شيرويوني سينمايدا على البحر.



شيرويوني سينمايدا في شبه جزيرة نوتو تقع بمحاذاة البحر (ٓ© بيكستا)

تعتبر شركة كوماتسو – سميت على اسم مدينة بمحافظة إيشيكاوا تأسست الشركة فيها – إحدى أفضل الشركات الرائدة في العالم المصنعة لمعدات البناء والتعدين. ولا تزال صناعة الآلات مهمة في المحافظة، إلى جانب إنتاج المنسوجات. وفيما يخص الحرف التقليدية، تشتهر مدينة كانازاوا برقائق كينباكو المصنوعة من الذهب المطروق وأواني واجيما المطلية بالورنيش.



يستمتع زوار كانازاوا في الصيف بتناول آيس كريم مزين بورق الذهب (© بيكستا)



’’هياكومان سان‘‘ هي التميمة الرسمية لمحافظة إيشيكاوا وهي مصممة على غرار دمى ’’كاغا هاتشيمان أوكيأغاري‘‘ القادرة على النهوض كلما مالت. يشير اسم التميمة إلى هياكومان أو مليون كوكو (وحدة تعادل حوالي 180 لترا من الأرز) التي كانت إقطاعية كاغا سابقا تنتجها، حيث كان هذا الإنتاج هو الأكبر خلال فترة إيدو (1603-1868) (© 2013 محافظة إيشيكاوا. Hyakumansan # 1005)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

دي تي سوزوكي (1870-1966): فيلسوف ساعد في نشر ديانة زين البوذية في جميع أنحاء العالم.

ناغاي غو (1945–): فنان مانغا معروف بأعماله بما في ذلك ’’الرجل الشيطان‘‘ و ’’حبيبتي الجميلة‘‘ و’’مازنجر زد‘‘.

ماتسوي هيديكي (1974–): نجم البيسبول الملقب بـ ’’غودزيلا‘‘ والذي حقق أكثر من 500 دورة كاملة ’’هوم ران‘‘ خلال مسيرته الرياضية في اليابان والولايات المتحدة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: حديقة كينروكوئن في كانازاوا ويظهر فانوس كوتوجيتورو الحجري على اليمين، الحقوق لبيكستا)