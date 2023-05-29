اليابان | رغم حصولهم على رخصة القيادة الذهبية.. استخدامات أخرى لرخصة القيادة في اليابان!

لايف ستايل 29/05/2023

يمكن للسائقين اليابانيين الحصول على رخصة ذهبية خاصة بعد مرور خمس سنوات دون التسبب في حوادث أو القيام بمخالفات مرورية. ومع ذلك، واحد من كل ثلاثة من حاملي الرخصة الذهبية لا يقودون سياراتهم في الواقع.

عندما سُئل الناس عن لون رخصة قيادتهم في استطلاع فبراير/ شباط 2023 الذي أجرته شركة ميتسوي سوميتومو للتأمين في اليابان، أجاب 76٪ أنهم يحملون رخصة قيادة ذهبية، وهو دليل على كونهم سائقين متمرسين. ومع ذلك، اعترف واحد من كل ثلاثة من حاملي الرخص الذهبية بأنهم كانوا ”سائقين على الورق فقط“، وهو مصطلح ياباني لوصف الأشخاص الذين يحملون رخصة قيادة لكنهم لا يمارسون القيادة في الغالب، وهذا هو سبب عدم تعرضهم لأي حوادث أو مخالفات.

في اليابان، تكون رخصة القيادة الأولى خضراء، بينما تصدر الرخصة الزرقاء عند التجديد الأول. يتم إصدار رخصة ذهبية للسائقين الذين لم يتعرضوا لأي حوادث أو مخالفات مرورية لمدة خمس سنوات.

عندما سُئل 400 سائق لديهم رخصة قيادة، عن المدة التي مرت منذ آخر مرة قاموا فيها بالقيادة بانتظام، أجاب أكثر من نصفهم ”10 سنوات أو أكثر“، و73.3٪ من جميع الأشخاص الذين لم يقودوا سياراتهم لم يفعلوا ذلك لمدة ثلاثة أو أكثر سنين.

من بين أسباب عدم القيادة، كانت النساء أكثر تأثراً بالعقبات النفسية، حيث قالت 77.0٪ إنهن ”خائفات من القيادة“ و57.5٪ ”لا يرغبن في وقوع حادث“. بالنسبة للرجال، كان هناك 49.5٪ ”لا يمتلكون سيارة“ و39.5٪ ”يمكنهم التنقل باستخدام سائل النقل العام“.

من بين أهم الأسباب وراء استمرار الأشخاص في تجديد رخصتهم على الرغم من عدم القيادة، اعتقد 56.3٪ أنهم ”قد يقودون في المستقبل“ و52.1٪ لأنه ”يمكن استخدامها كهوية شخصية“.

قال ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يحملون رخصة قيادة لكنهم لا يستخدمونها إنهم يريدون البدء في القيادة مرة أخرى. تضمنت تعليقات المستجيبين ”أريد الذهاب إلى مكان به الكثير من الطبيعة لقضاء عطلة“، و ”أريد استئجار سيارة للسفر أثناء الإجازة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)