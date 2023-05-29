اليابان | محافظة كوماموتو

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 29/05/2023

تشتهر محافظة كوماموتو الواقعة في جزيرة كيوشو ذات الجذور الضاربة بالتاريخ، بالنشاط البركاني حيث يثور جبل أسو بشكل متكرر بالقرب من عدد من ينابيع المياه الحارة رفيعة المستوى.

تقع محافظة كوماموتو غرب جزيرة كيوشو. وتهيمن الجبال على الأجزاء الجنوبية والشمالية من المحافظة، في حين يمتد سهل واسع عبر المنطقة الوسطى حيث يعيش غالبية السكان. أما الحدود الغربية فتقع قبالة بحار أريآكي وياتسوشيرو وأماكوسا. وتقع جزر أماكوسا بعيدا عن الشاطئ في الجنوب الغربي.

نبذة عن محافظة كوماموتو

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعة هيغو سابقا)

العاصمة: كوماموتو

عدد السكان: 1.738 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 7409 كيلو متر مربع

تشمل مناطق الجذب السياحي الشهيرة في كوماموتو جزيرة أماكوسا الخلابة والجزر الأخرى في بحر ياتسوشيرو وهي جزء من منتزه أونزين أماكوسا القومي وموطن للكنائس ومواقع أخرى ضمن قوائم اليونسكو لارتباطها بالمسيحيين المتخفيين في اليابان. تفتخر عاصمة كوماموتو بأكبر حصن في اليابان وهي قلعة كوماموتو التي تم ترميمها مؤخرا في أعقاب الأضرار الناجمة عن الزلازل الكبيرة في عام 2016. يتيح جبل أسو – وهو بركان نشط مترامي الأطراف في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة – رؤية مناظر طبيعة خلابة ومياه حارة. ويعتبر كوروكاوا أونسين الواقع في الشمال أحد المنتجعات الشهيرة لينابيع المياه الحارة.



توجد جزيرة كويجي في خليج ميناماتا. المنحوتات الحجرية على الشاطئ تمثل نصبا تذكارية لضحايا مرض ميناماتا. ويوجد بالمدينة متحف مخصص لكارثة التسمم بالزئبق التي حظيت باهتمام عالمي في خمسينات وستينات القرن الماضي، بينما يتيح الساحل مناظر خلابة ومياه حارة (© بيكستا)

تعد كوماموتو محافظة زراعية إلى حد كبير حيث تشكل حمضيات ’’ميكان‘‘ محصولها الرئيسي. وتعتبر تربية المواشي وصناعة منتجات الحليب من القطاعات المهمة أيضا فيها مثل الحراجة وصيد الأسماك والاستزراع المائي. من بين الصناعات التحويلية الرائدة في المحافظة الإلكترونيات والآليات ومعدات النقل والأغذية المصنعة.



كيجيؤما وهي ألعاب خشبية مصنوعة يدويا تم تصنيعها في كوماموتو على مدى عدة قرون (© بيكستا)



’’كومامون‘‘ التميمة الرسمية لمحافظة كوماموتو، وهي أشهر ’’يورو كيارا‘‘ في اليابان (© جيجي برس)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ميياموتو موساشي (1584–1645): مبارز ياباني. بالرغم من أنه ليس من مواليد كوماموتو إلا أنه كان تابعا لعشيرة هوسوكاوا القوية وقضى السنوات الأخيرة من حياته في مقاطعة هيغو حيث كتب عمله الشهير ’’كتاب الحلقات الخمس‘‘.

كاواكامي تيتسوهارو (1920–2013): لاعب بيسبول محترف ومدير. فاز بالعديد من ألقاب كلاعب ضارب بالمضرب وكان أول من وصل إلى 2000 نقطة في حياته المهنية. قاد نادي يوميؤري جاينتس وحصل على تسعة ألقاب متتالية في دوري البيسبول الياباني للمتحرفين من عام 1965 إلى عام 1973.

إيشيموري ميتشيكو (1927-2018): كاتبة وناشطة. حظيت بالإشادة عن كتابها ’’كوغاي جودو‘‘ بالإنجليزية (جنة في بحر الحزن) والذي وثق آثار التسمم بالزئبق على سكان ميناماتا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: المناظر الطبيعية الجميلة لساحل كوساسينريغاهاما وإيبوشيداكي وهي واحدة من القمم الخمس التي تشكل فوهة جبل أسو الضخمة، © بيكستا)