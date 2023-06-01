اليابان | تعرف على محافظات اليابان

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 01/06/2023

سلسلة من Nippon.com حول محافظات اليابان، تقدم لمحات عامة موجزة عن 47 محافظة، من هوكايدو في الشمال إلى أوكيناوا في الجنوب، التي تشكل دولة اليابان.

يوجد في اليابان 47 محافظة. ويمكن تقسيم هذه المحافظات على أساس الخلفية الجغرافية والتاريخية إلى ثماني مناطق وهي: هوكايدو وتوهوكو وكانتو وتشوبو وكينكي وتشوغوكو وشيكوكو وكيوشو - أوكيناوا. تتولى حكومات المحافظات مجموعة من الخدمات الإدارية والقانونية لسكانها. يدير المحافظات حكام ومشرعون يتم اختيارهم في الانتخابات الشعبية، ويديرون قوات الشرطة الخاصة بهم، ويحافظون على شبكات طرق المحافظات، ويقومون بمختلف وظائف التخطيط الحضري والريفي.

هناك 4 تسميات إدارية تشكل معًا كلمة todoufuken (都 道 府 県) والتي تعني ”المحافظات“. لذلك فإن محافظات اليابان البالغ عددها 47 مقسمة على النحو التالي:

都 (to) - مدينة واحدة (東京都 - Tokyoto)

道 (do) - منطقة إدارية واحدة (北海道 - هوكايدو)

府 (fu) - محافظتا حضريتان (大阪府 - Osakafu)

県 (ken) محافظة

في عام 1868، حددت حكومة ميجي 10 من أقاليم شوغونات إيدو السابقة - بما في ذلك إيدو (ستتم إعادة تسميتها بعد ذلك لتصبح طوكيو) وأوساكا وكيوتو وهاكوداتي وناغاساكي ونارا - كمحافظات حضرية ”فو“. يحمل ”فو“ معنى كونه مركزًا إداريًا وعسكريًا، لذلك يشير هذا الاستخدام إلى مدى أهمية هذه المناطق للحكومة.

في العام التالي، تم إعادة تحديد سبعة مناطق لتكون ”كين“ أو محافظات، وظلت طوكيو التي تمثل العاصمة السياسية للبلاد، وأوساكا العاصمة التجارية، وكيوتو التي بها القصر الإمبراطوري ”فو“. لكن مع إلغاء نظام هان في عام 1871، أصبحت جميع الإقطاعيات تحت سيطرة الحكومة المركزية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 300 محافظة. بعد ذلك، كان هناك تكامل متكرر حتى حوالي عام 1888، عند هذه النقطة كانت التقسيمات قريبة من المحافظات الـ 47 الحالية.

وتنفرد كل منطقة بلهجتها الخاصة وعاداتها وتراثها التقليدي المتميز. على سبيل المثال، تختلف منطقة كانتو التي تشمل طوكيو عن منطقة كانساي التي تضم أوساكا اختلافاً كبيراً في كل شيء بدءاً من مذاق الأطعمة وحتى نوع الفنون التمثيلية التقليدية، ويستمتع الناس بتجربة الاختلاف والمقارنة بينهما.

تحتل المناطق الجبلية ما يزيد عن 70% من أرض اليابان، وتتركز المدن الكبرى في السهول المتبقية التي تشكل أقل من 30% من المساحة. اما المدن التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة فهي: مدينة سابّورو في هوكايدو، مدينة سنداي في منطقة توهوكو، مدن كاواساكي وسايتاما وطوكيو ويوكوهاما في منطقة كانتو، مدينة ناغويا في منطقة تشوبو، مدن أوساكا وكيوتو وكوبي في منطقة كينكي، مدينة هيروشيما في منطقة تشوغوكو ومدينة فوكوؤكا في منطقة كيوشو. تعد العاصمة طوكيو، بلا شك، المدينة الأهم في اليابان. وتقوم المدن الأخرى بدور المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية في مناطقها.

الترتيب القياسي المستخدم في اليابانية لسرد المحافظات يمتد من الشمال إلى الجنوب، أكثر أو أقل، بدلاً من استخدام ترتيب الحروف. هذا هو الترتيب المستخدم في القائمة أدناه.

نأمل أن تستمتع باستكشاف 47 محافظة في اليابان عبر الروابط أدناه!

هوكايدو وتوهوكو

منطقة كانتو

تشوبو

منطقة كانساي (كينكي)

منطقة تشوغوكو

منطقة شيكوكو

كيوشو وأكيناوا

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)