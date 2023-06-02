اليابان | تعرف على المأكولات اليابانية المفضلة للزوار الأجانب

المطبخ الياباني 03/06/2023

يحظى المطبخ الياباني بشهرة عالمية لأنه صحي ولذيذ. وقد افتتحت مطاعم تقدم مأكولات يابانية في الكثير من المدن حول العالم، ولكن الأجانب الذي يزورون اليابان يعطون انطباعا بأن الطعام الياباني الذي تناولوه في بلادهم مختلف عن ذاك الذي تناولوه في اليابان. وهذه دعوة لعشاق الأكل الياباني للقدم إلى اليابان والاستمتاع بالطعم الأصلي.

أظهر استطلاع أجراه بنك نورينتشوكين على ما مجموعه 1200 شخص من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية زاروا اليابان في السنوات العشر الماضية، أن السوشي كان الوجبة اليابانية الأكثر جاذبية لهم.

وعند سؤال هؤلاء الأشخاص عن الطعام الياباني الذي تناولوه أثناء إقامتهم، برز السوشي في المقدمة بنسبة 68.3% تلته ’’تمبورا‘‘ بنسبة 47.2% ثم ’’ياكينيكو/شرائح اللحم‘‘ بنسبة 46.9%.

وبالنسبة للطبق الأشهى، حل السوشي في الصدارة بنسبة 19.4% ثم شرائح اللحم المشوية بنسبة 9.2% ومن ثم السوكيياكي بنسبة 8% تلته وجبة أسماك الأنقليس بنسبة 7.4%.

وحسب الدولة، كان السوشي الخيار الأفضل للأشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، ولكن في الصين فقط كانت نسبة الإعجاب بوجبة أسماك الأنقليس (11.7%) أعلى من تلك لأطباق السوشي (7.0%).

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عما أثار إعجابهم بشأن آداب الطعام اليابانية، كان جواب الغالبية ’’التحية قبل تناول الطعام وبعده‘‘.

وعندما سئلوا عما أدهشهم أو أثار إعجابهم في الطعام الياباني، أجاب 45.7% ’’المذاق لذيذ‘‘، في حين قال 42.7% ’’التقديم الجميل للوجبة‘‘، كما رد 41.8% ’’غنى قائمة الطعام بالأصناف‘‘. وحسب الدولة، كان الإعجاب والتأثر أكبر بشكل عام لدى الأشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، في حين أن الأشخاص من الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين لليابان واللتين لهما ثقافات متقاربة منها، كانت نسبة الانبهار منخفضة عندهم.

وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع ’’هل الطعام الياباني الذي تتناوله في بلدك يختلف عن الطعام الياباني الذي تناولته في اليابان؟‘‘، قال 86.7% منهم ’’مختلف جدا‘‘ أو ’’مختلف قليلا‘‘. وقد كانت النسبة الإجمالية للمشاركين الذين أجابوا بـ ’’مختلف جدا/مختلف قليلا‘‘ مرتفعة في الصين (97.0%) وفرنسا (92.7%)، في حين كانت منخفضة نسبيا في المملكة المتحدة (74.0%) وكوريا الجنوبية (79.0%).

وردا على سؤال ’’ماذا تحب أن تأكل عندما تذهب إلى اليابان مرة أخرى؟‘‘، تصدرت أطباق السوشي كما هو متوقع الإجابات بنسبة 58.7%. يبدو أن قوة جذب السوشي لا تضاهى.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)