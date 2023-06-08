اليابان | معطف تكسوه بتلات في جو عاصف

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ثقافة 08/06/2023

يصور الشاعر بوسون في قصيدته قوة زخات المطر المتساقطة على تحويل أزهار الكرز.

筏士の蓑やあらしの花衣 蕪村 إكاداشي نو/ مينو يا أراشي نو/ هاناغورومو معطف مطري من القش يرتديه قائد القارب -

رداء مزهر

في العاصفة (من تأليف بوسون حوالي عام 1780-1783)

تصف هذه القصيدة مشهدا ممطرا في موسم تفتح أزهار الكرز في أراشيياما، وهي مكان ذو مناظر خلابة خارج كيوتو ويُترجم الاسم إلى ’’جبل عاصف‘‘ وهو اسم يليق به. يرتدي أحد قادة القوارب معطفا مطريا تقليديا مصنوعا من القش ليحميه من الأمطار ويبدو كأنه مغطى بالبتلات المتساقطة. تشير كلمة ’’هاناغورومو‘‘ المكتوبة بحرفين معناهما ’’زهرة‘‘ و ’’ثوب‘‘ إلى رداء فيه نقوش على شكل كرز كانت ترتديه النساء عند مشاهدة أزهار الكرز. تصور القصيدة اللحظة التي يتحول فيها المعطف المطري الخام إلى لوحة من الجمال عند تساقط الأزهار.

تنحدر الأخشاب المربوطة في طوافات النقل من نهر هوزو المتدفق عند سفح أراشيياما. تتبعثر البتلات المتساقطة من التلال على طول النهر فتغطي سطح الماء والطوافات وتمثل بذلك مشهدا ربيعيا رائعا. كما يشعر المرء أيضا بخطورة العمل الذي يقوم به قادة القوارب وسط العاصفة. عادة ما ينظر للمطر والرياح خلال موسم تفتح أزهار الكرز القصير على أنهما غير مرحب بهما بسبب الطريقة التي تبعثران بها الأزهار، ولكن هذه القصيدة تعاكس تلك الحكمة التقليدية.

وعلى ما يبدو فإن بوسون كان فخورا بقصيدته. فقد قام فوجيوارا نو كينتي قبل ذلك بقرون بتأليف القصيدة التالية من شعر واكا: أسا ماداكي/ أراشي نو ياما نو أو/ ساموكيريبا/ تشيرو موميجيبا/ كينو هيتو زو ناكي (قبل الفجر/ جبل أراشيياما العاصف/ بارد جدا/ الجميع يرتدون ملابس مغطاة/ بأوراق الخريف). ويقال إن بوسون تفاخر بتفوقه على تصوير مشهد مشابه في جملة مكونة من 17 مقطعا صوتيا فقط.

وقد كتب قصيدة هايكو جريئة أخرى عن العاصفة في بقعة في جبل يوشينو تشتهر بأنها مكان لمشاهدة الأزهار: كومو أو نوندي/ هانا أو هاكو نارو/ يوشينوياما (غيوم تبتلع و/ أزهار تنفث/ في جبل يوشينو). كان بوسون شاعرا لا يشق له غبار في وصف أزهار الكرز في الأجواء الممطرة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)