اليابان | شومان... نضج غير مكتمل

أثناء فصل شومان الشمسي يكون العالم الطبيعي مليئا بالنمو ونابضا بالحياة.

’’شومان (نضج غير مكتمل)‘‘ هو الاسم الذي يطلق على الفصل الشمسي الذي يبدأ في حوالي 21 مايو/أيار وفق التقويم الحديث، حيث تكون المحاصيل مزهرة، وكل شيء ينبض بالحياة. من الممكن أيضا ترجمة الاسم الياباني شومان على أنه ’’قليل من الرضا‘‘ الذي يشعر به المزارعون.

تلقي هذه المقالة نظرة على الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة من 21 مايو/أيار- 5 يونيو/حزيران.

السوسن

توافق الفترة من مايو/أيار حتى يونيو/حزيران ذروة موسم تفتح نباتات السوسن مثل ’’أيامي‘‘ و ’’كاكيتسوباتا‘‘ و ’’هاناشوبو‘‘. ومن الممكن التمييز بين هذه الأصناف من خلال الأشكال المرسومة على بتلاتها. حيث يمكن تمييز أيامي من بتلاتها التي تشبه الشبكة، وكاكيتسوباتا من البتلات التي تحوي خطا أبيض، بينما تحتوي بتلات هاناشوبو على علامات صفراء. تعرض أزهار هاناشوبو في يوم الطفل الموافق 5 مايو/أيار. ففي هذا الوقت من العام، يعرض متحف نيزو في طوكيو الكنز القومي الشهير كاكيتسوباتا للفنان أوغاتا كورين (1658-1716)، وهما لوحتان قابلتان للطي مكونتان من 6 ألواح لأزهار السوسن، وذلك بالتزامن مع تفتح الأزهار في حدائق المتحف.



بتلات أيامي على شكل شبكة (© بيكستا).



بتلات كاكيتسوباتا عليها خيط أبيض (© بيكستا).

بتلات هاناشوبو عليها علامات صفراء (© بيكستا).

العُصْفُر

كان اللون القرمزي في اليابان يأخذ في الأصل من أزهار العصفر، على الرغم من أن الأزهار صفراء اللون بشكل أساسي. وقد ذُكرت هذه الأزهار في كل من مجموعة شعر مانيوشو القديمة وحكاية غينجي، وهي تُزرع وتُستخدم في الصباغة منذ فترة هييان (794-1185). وتعد حاليا محافظة ياماغاتا منطقة الإنتاج الرئيسية لهذه الأزهار، كما أن فيلم استوديو جيبلي بعنوان ’’مطر الذكريات‘‘ يصور زراعة نبات العصفر هناك. تكرار الصباغة بهذه الأزهار ينتج ألوانا نابضة بالحياة. تستخدم الأزهار أيضا في أحمر الشفاه وأحمر الخدود.



تُستخدم أزهار العصفر في الصباغة (© بيكستا).

أقمشة مصبوغة بالعصفر (© بيكستا).

مهرجان تينجين في معبد يوشيما تينمانغو (25 مايو/أيار)

يقيم معبد يوشيما تينمانغو في طوكيو سنويا مهرجان تينجين في هذا الوقت من العام. المعبد مكرس لسوغاوارا نو ميتشيزاني الذي يحظى بالتبجيل في ديانة الشنتو باعتباره إله التعلم. يزور المعبد الكثير من الطلاب قبل موسم الامتحانات للصلاة من أجل النجاح.

مهرجان تينجين في معبد يوشيما تينمانغو عام 2019 (© بيكستا).

مهرجان غوكيوسو لديدان القز

تفقس ديدان القز في الصيف وتتغذى على إمدادات مستقرة من أوراق التوت. تشارك الإمبراطورة ماساكو في مراسم إطعام ديدان القز المحفوظة في مزرعة لديدان القز داخل القصر الإمبراطوري في طوكيو. يتم نسج خيوط من شرانقها لاستخدامها في الاحتفالات والطقوس التي يؤديها البلاط الإمبراطوري.



الإمبراطورة ماساكو تطعم ديدان القز (بإذن من وكالة البلاط الإمبراطوري).

زراعة الأرز

تقام في بداية موسم زراعة الأرز طقوس ’’ساوري‘‘ للترحيب بإله حقول الأرز. ويشير المقطع ’’سا‘‘ إلى الإله أما ’’أوري‘‘ فيعني ’’النزول‘‘ (من السماء). تقام هذه المهرجانات في بعض المناطق المعروفة باسم أونداماتسوري أو أونداماساي، حيث يتناول الناس وجبة سيكيهان (وجبة أرز أحمر مصنوعة من حبوب أزوكي وأرز الموتشي)، ويصلون من أجل وفرة المحاصيل والصحة الجيدة.



زراعة الأرز (© بيكستا).

هاشيريزويو

يشير ’’هاشيريزويو (موسم الأمطار العابرة)‘‘ إلى فترة وجيزة من الأمطار المستمرة التي تسبق موسم الأمطار. تعلن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية البداية الرسمية لموسم الأمطار بينما يزحف شمالا عبر مناطق الأرخبيل الياباني.

شيجيوكارا (القرقف الياباني)

توافق هذه الفترة موسم تكاثر عصافير القرقف الياباني (Parus minor) في جميع أنحاء البلاد. لهذه العصافير وجوه سوداء اللون مع خدود بيضاء وخط أسود مميز يمتد من رقبتها إلى أسفل الجسم وصولا إلى الذيل. تضع هذه العصافير بيضها أوائل الصيف ثم تعتني بأفراخها.

تغيير خزانة الملابس

يقال إن عادة التبديل بين الملابس الشتوية والصيفية في خزانة الملابس في اليابان في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، يعود تاريخها إلى إدخال الزي الموحد للطلاب والموظفين الحكوميين في عصر ميجي (1868-1912). ولا يزال هذا التقليد مستمرا في يومنا الحاضر في المدارس وبعض الشركات.



إلى اليسار، زي مدرسي صيفي وشتوي إلى اليمين (© بيكستا).

الفول

تنمو نباتات الفول كما لو أنها تحاول الوصول إلى السماء ولذلك يطلق عليها باللغة اليابانية اسم ’’سورامامي (سورا باللغة اليابانية تعني السماء)‘‘. تفقد هذه الحبوب نضارتها بسهولة، لذا يجب طهيها بعد شرائها بفترة وجيزة. مذاق حبوب الفول رائع عند سلقها مع الملح أو شيها أو على شكل وجبة تيمبورا، كما تضيف لمسة من الربيع إلى السلطة أو الحساء أو المعكرونة. وفي محافظة كاغاوا تُحمّص حبوب الفول المجففة ثم تنقع في مزيج من صلصة الصويا والسكر والفلفل الحار، حيث تكون ذات قوام مقرمش لأنها محمصة وليست مسلوقة.



حبوب الفول (© بيكستا).

الأخطبوط

وجبات الأخطبوط شائعة في هذا الموسم في أجزاء مختلفة من البلاد. وقد ورد ذكر الأخطبوط في القرن الثامن في ’’إيزومو نو كوني فودوكي‘‘، ما يؤشر على تقدير الشعب الياباني له منذ العصور القديمة. كان في فترة إيدو (1603-1868) يقال إن الأخطبوط أحد الأطعمة التي تفضلها النساء إلى جانب القلقاس وقرع الكابوتشا. يُقدم الأخطبوط على شكل كثير من الوجبات في اليابان، بما في ذلك ساشيمي ومسلوق ومقلي ومخلل وعلى شكل كرات تاكوياكي.



إلى اليسار أخطبوط مسلوق، ووجبة ساشيمي من الأخطبوط إلى اليمين (© بيكستا).

(المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سنابل قمح تتمايل مع هبات نسيم الصيف، © بيكستا)