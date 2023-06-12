اليابان | ضياع الكلمات في حضرة الـ ’’ساكورا‘‘

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ثقافة 12/06/2023

يقف شاعر الهايكو تييشيتسو عاجزا عن الكلام أمام جمال أزهار الكرز في جبل يوشينو.

これはこれはとばかり花の吉野山 貞室 كوري وا كوري وا/ تو باكاري هانا نو/ يوشينوياما آه! وآه! -

ضاعت الكلمات أمام

أزهار جبل يوشينو (من تأليف تييشيتسو عام 1600)

بالنسبة لشعراء فترة إيدو (1603-1868) عندما كانوا يكتبون كلمة ’’أزهار‘‘ كانوا دائما يشيرون إلى أزهار الكرز، ولم تكن هناك حاجة لتحديد نوعها. وكان الشعراء يستخدمون مهاراتهم الأدبية لإيجاد الطريقة المثالية للتعبير عن مدى الإعجاب الذي تستحقه هذه الزهور.

وفي هذا السياق، تتخذ هذه القصيدة نهجا فريدا أو تستخدم أسلوب المراوغة، ربما تكون مجرد تلاعب بالكلمات. فعند رؤية جبل يوشينو عندما تكون أزهار الكرز في أوج تفتحها كل ما يمكن أن يقوله الشاعر هو ’’آه!‘‘ و ’’آه!‘‘. وبدلا من وصف جمال الساكورا أو التعبير عن مشاعره، كل ما يقوم به هو البوح بهذه الآهات. فضياع الكلمات أمام المشهد هو أعلى درجات الإطراء.

إن العبارة اليابانية ’’كوري وا كوري وا تو باكاري‘‘ كانت معروفة جيدا في مسرح الدمى ’’بونراكو‘‘، واستخدام هذه الكلمات المألوفة يظهر ذكاء تيشيتسو (1610-1673) شاعر كيوتو.

يقع جبل يوشينو فيما يعرف الآن بمحافظة نارا، ولطالما اشتهر بأنه موقع لمشاهدة أزهار الكرز. زار ماتسو باشو المكان بنفسه وأشار إلى قصيدة تييشيتسو في مجلة السفر الخاصة به ’’أوي نو موبومي‘‘ التي ترجمت من قبل ستيفن دي كارتر باسم ’’ملاحظات حقيبة ظهر‘‘. إن أشجار الكرز في هذا الموقع هي من صنف يامازاكورا البرية وتتفتح في وقت أبكر من أشجار الكرز من صنف ’’سوميي يوشينو‘‘ الأكثر شهرة. وتشتهر بأوراقها المائلة للحمرة وفي نفس الوقت بزهورها البيضاء الصغيرة، ما يتيح الاستمتاع بمشهد ربيعي مختلف قليلا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)