اليابان | تعرف على وظائف المستقبل التي يحلم بها أطفال اليابان

لايف ستايل 19/06/2023

تراود طلاب الصف الأول الابتدائي الكثير من الأحلام بشأن ما سيصبحون عليه في المستقبل، آملين في عيش حياة مثيرة بعد 20 عاما. وقد دأبت شركة كوراري التي تصنع جلودا اصطناعية تستخدم في حقائب طلاب المدارس، على إجراء مسح سنوي حول المهن التي يرغب طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدون في العمل بها في المستقبل. وفي مسح عام 2023 جاءت في الصدارة مهنة العمل في ’’متجر كعك/مخبز‘‘ بالنسبة للفتيات ومهنة ’’ضابط شرطة‘‘ بالنسبة للأولاد.

في مسح أجرته شركة كوراري على 4 آلاف طفل مستجدين في مدارس ابتدائية حول ’’المهنة التي يطمحون للعمل بها في المستقبل‘‘، جاءت في المرتبة الأولى ’’متجر كعك/ مخبز‘‘ بنسبة 13.4% بشكل عام لكل من الذكور والإناث. أما في المرتبة الثانية فكانت المهنة ’’ضابط شرطة‘‘ في ارتفاع سنوي لكل من الذكور والإناث، بفارق 1.6 نقطة عن المركز الأول. وبالمقارنة مع مسح أجري قبل 20 عاما (عام 2003)، ازداد عدد من يريد أن يصبح شرطيا 4 مرات، وعدد من يريد أن ينضم لـ ’’فرق الإطفاء والإنقاذ‘‘ مرتين، وهو مؤشر على تزايد الاهتمام بالوظائف التي تحمي الناس والمدن. وعلى النقيض، هبط عدد من يريد أن يصبح ’’رياضيا‘‘ إلى النصف بعد أن كانت من أكثر المهن شعبية بشكل ساحق.

أكثر 10 مهن يرغب طلاب الصف الأول الابتدائي العمل بها في المستقبل (ذكور وإناث)

المصدر: شركة كوراري

وحسب الجنس، كان الاختيار الأكبر على الإطلاق – وعلى مدار 25 عاما على التوالي منذ بدء المسح – العمل في ’’متجر كعك/مخبز‘‘ للفتيات بنسبة 23.6%. كما احتل عدد الفتيات اللواتي تطمحن لأن تصبحن ’’ضابطة شرطة‘‘ المرتبة الرابعة وهي الأعلى الإطلاق، في ارتفاع للعام الرابع على التوالي. أما بالنسبة للأولاد، فقد كان العمل ’’ضابط شرطة‘‘ هو الخيار الأكثر شيوعا للعام الثالث على التوالي بنسبة بلغت 17.8% هي الأعلى على الإطلاق. بينما جاء اختيار ’’رياضي‘‘ في المرتبة الثانية للعام الثالث على التوالي بعد أن ظل راسخا في المرتبة الأولى حتى عام 2020. وبمقارنة النتائج مع 20 عاما مضت، يلاحظ انخفاض النسبة إلى النصف (من 31.6% إلى 15.4%)، في حين ارتفعت مهنة ’’يوتيوبر‘‘ هذا العام لتحتل المرتبة الخامسة وهي الأعلى على الإطلاق.

أكثر 10 مهن تريد فتيات الصف الأول الابتدائي العمل بها في المستقبل

المصدر: شركة كوراري

أكثر 10 مهن يريد أولاد الصف الأول الابتدائي العمل بها في المستقبل

المصدر: شركة كوراري

كما شمل المسح في الوقت ذاته استطلاعا حول ’’المهن التي يرغب آباء طلاب الصف الأول الابتدائي في أن يعمل بها أطفالهم‘‘. في حالة الفتيات، كانت مهنة ’’ممرضة‘‘ هي الأعلى حيث جاءت بنسبة 16.2% تلتها مهنة ’’موظفة حكومية‘‘ بنسبة 15.4% ومن ثم ’’موظفة في شركة‘‘ بنسبة 7.9%. أما في حالة الأولاد، فحلت مهنة ’’موظف حكومي‘‘ في المرتبة الأولى بنسبة 21.9% تلتها مهنة ’’موظف في شركة‘‘ بنسبة 11.0% ومن ثم ’’رياضي‘‘ بنسبة 7.0%. واللافت أن مهنتي ’’موظف حكومي‘‘ و ’’موظف في شركة‘‘ كانتا في مراتب عليا لكل من الإثاث والذكور ما يؤشر إلى رغبة في الاستقرار.

أكثر 10 مهن يريد الآباء من بناتهم العمل بها في المستقبل

المصدر: شركة كوراري

أكثر 10 مهن يريد الآباء من أولادهم العمل بها في المستقبل

المصدر: شركة كوراري

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)