اليابان | استطلاع يكشف آراء النساء حول تدابير معالجة انخفاض المواليد في اليابان

مجتمع 20/06/2023

وجدت دراسة استقصائية شملت 10000 امرأة في اليابان أن العديد من النساء لم يكن لديهن توقعات كبيرة بشأن الإجراءات الحكومية المعلنة لمعالجة الانخفاض في المواليد.

مع استمرار انخفاض عدد المواليد في اليابان، وعدت إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بإجراءات غير مسبوقة لوقف هذا الانخفاض. ما رأي النساء اليابانيات في هذه القضية والحلول الممكنة؟ أجرت مؤسسة نيبون دراسة استقصائية شملت 10000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و69 عامًا للاستفسار عن رأيهن.

صرح رئيس الوزراء كيشيدا أنه يهدف إلى مضاعفة الميزانية المتعلقة بالأطفال بحلول أوائل 2030. ومع ذلك، قالت 20.9٪ فقط من المستجيبات أنه يجب زيادتها كأولوية قصوى، في حين قال 15.2٪ أن الزيادة غير واقعية بسبب تدهور الوضع المالي، وتعتقد 36.3٪ أن الإجراءات الملموسة كانت أكثر أهمية من الميزانية.

فيما يتعلق بكيفية دفع الميزانية الخاصة بالأطفال، عارضت العديد من المستجيبات زيادة الضرائب وزيادة العبء المتعلق بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك 74.6٪ ممن عارضن (إلى حد ما على الأقل) زيادة ضريبة الاستهلاك لهذا الغرض. في غضون ذلك، عارضت قلة الحكومة فيما يتعلق بإعادة توزيع ميزانيتها من خلال مراجعة الإنفاق على الأشغال العامة والإنفاق الدفاعي.

قالت 6.0٪ فقط ممن شملهن الاستطلاع أن الإجراءات الحكومية لمواجهة الانخفاض في المواليد سيكون لها بعض التأثير، بينما قالت 33.6٪ أنه سيكون لها تأثير طفيف و21٪ لن يكون لها أي تأثير على الإطلاق.

كانت التوقعات الأكثر شيوعًا لوكالة الأطفال والعائلات، التي تأسست في أبريل/ نيسان، في مجالات فقر الأطفال، انخفاض المواليد، إساءة معاملة الأطفال. ومع ذلك، فإن 23.3٪ ممن شملهن الاستطلاع لم يكن لديهن توقعات في الوكالة أو قلن إنهن لا يعرفن.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في أواخر مارس/ آذار 2023. وتم جمع الردود من 10000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و69 عامًا، وهو ما يتوافق مع التقسيم الديموغرافي لليابان حسب الفئة العمرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)