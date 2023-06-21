اليابان | رغم ارتفاع الميزانية.. تراجع ترتيب اليابان في الإنفاق العسكري

سياسة 21/06/2023

بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2022 2.2 تريليون دولار (294 تريليون ين). استحوذ إنفاق اليابان على 2.1٪ من هذا المبلغ بقيمة 46.0 مليار دولار (6.0 تريليون ين ياباني)، لتحتل المرتبة العاشرة عالميًا.

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مؤخرًا عن نتائج دراسة استقصائية حول الإنفاق العسكري العالمي في عام 2022. احتلت اليابان المرتبة العاشرة، لتتراجع بذلك مرتبة واحدة من العام السابق، بميزانية عسكرية قدرها 46 مليار دولار.

ارتفع الإنفاق العالمي بنسبة 3.7٪ إلى ما يقدر بنحو 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التجميع المنتظم للأرقام في عام 1988.

وجاءت الولايات المتحدة في المقدمة بـ 877 مليار دولار، تليها الصين بنحو 292 مليار دولار، وروسيا بنحو 86.4 مليار دولار. وجاءت الهند والمملكة العربية السعودية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، واليابان في المركز الرابع. مقارنة بالعام السابق، ارتفع الإنفاق العسكري لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية في الترتيب. كما زاد الإنفاق العسكري في أوكرانيا بعد الغزو الروسي 6.4 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 44 مليار دولار، مما جعله يحتل المرتبة 11 في الترتيب العالمي (كان المركز السادس والثلاثين في عام 2021).

وفي الوقت نفسه، بلغ الإنفاق الإجمالي لأكبر 15 دولة 1.8 تريليون دولار، وهو ما يمثل 82٪ من الإجمالي.

أعلى 10 ميزانيات عسكرية حسب الدولة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. يظهر الترتيب لعام 2021 بين قوسين.

بلغ الإنفاق العسكري الياباني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.08٪ في عام 2022. على الصعيد العالمي، شكل الإنفاق العسكري 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الدول الأكثر إنفاقًا، كان الرقم 3.5٪ في الولايات المتحدة، ويقدر بـ 1.6٪ في الصين، وما يقدر بـ 4.1٪ في روسيا.

في عام 1988، بلغ الإنفاق العسكري الياباني 3.7 تريليون ين. ومع ذلك، فقد وصل في عام 1990 إلى مستوى 4 تريليون ين واستمر في الارتفاع طوال التسعينيات. منذ عام 2000، استقرت حول 5 تريليون ين لعدة سنوات. ثم في عام 2022 تجاوز 6 تريليون ين لأول مرة. أشار رئيس الوزراء كيشيدا فومئو إلى نية زيادة ميزانية الدفاع اليابانية إلى ما يقرب من 9 تريليون ين في عام 2027.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أعضاء لواء الانتشار السريع البرمائي ينزلون من مركبة برمائية من طراز AAV7 أثناء مناورات إطلاق النار الحي لقوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية في منطقة شرق فوجي في محافظة شيزوؤكا في 28 مايو/ أيار 2022. © جيجي برس)