اليابان | الشركات اليابانية الكبرى ترفع الأجور بنحو 4٪ في عام 2023

اقتصاد 21/06/2023

زادت الشركات اليابانية الكبرى من الأجور بمعدل 3.91٪، وهو أكبر ارتفاع منذ عقود.

وفقًا لاستطلاع أجراه اتحاد الأعمال الياباني المعروف باسم (كيدانرين) أظهرت المفاوضات الربيعية لعام 2023 بين إدارة الشركات الكبرى والعمال زيادة متوسطة في الأجور عن العام السابق بنسبة 3.91%، أو 13.110 ين شهريًا (يشمل زيادة في الرواتب الأساسية). وكانت هذه الزيادة أعلى بكثير من الزيادة في العام السابق التي بلغت 2.27% أو 7.430 ين. تشكل الزيادة في عام 2023 الزيادة المتتالية الثانية على التوالي، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الزيادة 3.5% منذ زيادة 3.83% في عام 1993.

وأجرى اتحاد الأعمال الياباني استطلاعًا لـ 241 شركة كبرى في 21 صناعة، وتمت النتائج استنادًا إلى متوسط الزيادة في الأجور بين 92 عضوًا في اتحاد الأعمال الياباني الذين استجابوا للاستطلاع.

ومن بين الصناعات الخمسة عشر في الشركات التي أجابت على الاستطلاع، كان هناك 12 صناعة تجاوزت معدلات نمو الأجور فيها 3٪. وكان أعلى معدل نمو 6.06٪ في صناعة بناء السفن، تليها 5.01٪ في صناعة الماكينات والأجهزة الميكانيكية، و4.58٪ في صناعة النسيج. كان معدل زيادة الأجور في صناعة الصلب أقل مما كان عليه في العام السابق، ولكن يبدو أن ذلك يعود إلى نظام التفاوض الثنائي السنوي للعمل وإدارة الأجور.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيسكتا)