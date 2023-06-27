اليابان | كيف تتحرر اليابان من أزمة سلاسل التوريد قبل أن تخنقها؟

تصعب الصراعات في مضيق تايوان تهديد الصناعات اليابانية الحيوية التي تعتمد بشدة على واردات من الصين وتايوان. للتعامل مع هذا الخطر، يدعو الكاتب إلى استراتيجية متوازنة لسلاسل التوريد تركز على إعادة التوطين والتعاون مع الدول الصديقة.

تتزايد مخاطر هجوم الصين على تايوان. إذا وقع مثل هذه الصراع، فإنه سيؤدي إلى تعطيل شديد في التجارة بين البلدين. نظرًا للاعتماد الكبير للشركات اليابانية على المواد والأجزاء من الصين وأشباه الموصلات من تايوان، فإن التأثير الاقتصادي على اليابان قد يكون هائلاً.

توفر الصين حاليًا حوالي 45٪ من إجمالي واردات اليابان من المنتجات الكهربائية والإلكترونية من حيث القيمة (الشكل 1). على الرغم من انخفاض هذه النسبة قليلاً عن ذروتها التي تجاوزت 50٪، إلا أنه لا يزال معدل اعتماد مرتفع للغاية. ارتفعت حصة الصين من وارداتنا من قطع غيار السيارات على مدى السنوات الخمس الماضية، متجاوزة 40٪ في الوقت الحاضر (الشكل 2). تمثل تايوان أكثر من 60٪ من واردات اليابان من رقائق أشباه الموصلات، وهذه الحصة أيضًا في ارتفاع (الشكل 3).

مع احتلال الصين وتايوان لمثل هذا المكانة الحاسمة في سلاسل التوريد للصناعات اليابانية الرئيسية، فإن الأثر الاقتصادي لاضطراب الواردات من تلك البلدان سيتجاوز بكثير قيمة الواردات نفسها. سيؤدي النقص في المواد والأجزاء إلى إعاقة الإنتاج في المراحل التالية، وستتضاعف الصدمة مع انتشارها عبر سلاسل التوريد اليابانية.

استخدم البروفيسور إينوي هيروياسو من جامعة هيوغو في اليابان، بيانات تتجاوز أربعة ملايين صفقة لأكثر من مليون شركة لمحاكاة التأثير الاقتصادي لتعطل واردات من الصين بناءً على افتراضات معينة. تشير النتائج إلى أن انخفاض واردات الصين بنسبة 80% خلال فترة شهرين، بتقديرات بتقلص بقيمة 1.4 تريليون ين، سيؤدي إلى انخفاض إجمالي القيمة المضافة في اليابان خلال فترة شهرين بحوالي 13 تريليون ين، أو ما يقرب من 15%. وبعبارة أخرى، ستكون لهذا الانخفاض في الواردات تأثيراً بمقدار 10 أضعاف تقريباً على الإنتاج المحلي للقيمة المضافة.

لقد قمنا أيضًا بحساب تأثير هذا التعطل على صناعات التصنيع المحددة. تشير نتائجنا، المرسومة في الشكل رقم 4، إلى خسائر خاصة شديدة لمصنعي الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الصناعية) ومنتجي معدات المعلومات والاتصالات (مثل الكمبيوترات والهواتف المحمولة).

في فئات الآلات الموجهة للأعمال التجارية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات المعادن المصنعة، قيمة الواردات المنقطعة أقل بكثير، ولكن الانخفاض العام في الإنتاج كبير جدًا على الرغم من ذلك. السبب في ذلك هو أنه في هذه الصناعات، يتم استخدام المواد والقطع المستوردة في مراحل أعلى في سلاسل الإمداد المحلية في اليابان، ويتضاعف التأثير بمجرد انتقال الصدمة إلى الأسفل.

لم نتمكن من إجراء تحليل مماثل للواردات من تايوان بسبب قيود البيانات، ولكن نظرًا للموقع الذي تحتله رقائق التصنيع الدقيق في تايوان في سلاسل الإمداد المحلية في اليابان، فلا شك أن انقطاع التوريد سيكون ضربة موجعة للاقتصاد.

فوائد وحدود إعادة التوطين

للتخفيف من المخاطر الاقتصادية المتعلقة بحدوث حالة حرب في تايوان، تحتاج اليابان إلى تقليل اعتمادها على الواردات من الصين وتايوان.

واحدة من الطرق لتحقيق ذلك هي ”العودة إلى الداخل“ (أو ”إعادة التموضع“)، أي نقل قواعد الإنتاج الخارجية إلى اليابان. في هذا الصدد، اتخذت الحكومة عددًا من السياسات التي تهدف إلى توسيع الإنتاج المحلي لشرائح الدوائر المتكاملة. من خلال تقديم منح سخية وحوافز أخرى، نجحت في إقناع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)، وهي إحدى كبريات شركات تصنيع الشرائح عالميًا، ببناء مصنع جديد في محافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو. كما قدمت تمويلًا لدعم تطوير وإنتاج شرائح الجيل التالي من خلال مشروع مشترك ياباني جديد يسمى رابيدوس. بالإضافة إلى ذلك، العديد من الشركات اليابانية تتخذ خطوات خاصة بها لزيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل ”مخاطر الصين“.

هناك بعض الجوانب الإيجابية لمبادرات العودة إلى الداخل من وجهة نظر حقن المرونة والحيوية في الاقتصاد المحلي. فقد بدأ مصنع كوماموتو لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) بجذب شركات أخرى ذات صلة بصناعة الشرائح المتكاملة إلى جزيرة كيوشو. يمكن أن تكون المنح الحكومية والتدابير الأخرى لجذب الشركات الأجنبية تستحق التكلفة إذا تجمعت الشركات المحلية حولها واكتسبت الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة نتيجة لذلك.

ومع ذلك، يجب على صناع القرار السياسي ومديرو الأعمال أن يفهموا حدود العودة إلى الداخل. فقد كان تحول الشركات اليابانية نحو الإنتاج في الخارج يدفعه الحاجة إلى تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية. يجب معالجة إعادة التموضع بحكمة، وإلا ستضر بالكفاءة وتضعف من التنافسية الدولية لمصنعينا.

دعونا نتذكر كذلك أن السياسة الصناعية - استخدام الإعانات الحكومية وأشكال الدعم الأخرى لتعزيز الصناعات المستهدفة - ليست ناجحة دائمًا. أظهرت الأبحاث أنه حتى في الصين، التي تتمتع بسجل إنجازات جيد نسبيًا في السياسة الصناعية، لوحظ تأثير إيجابي على الإنتاجية بشكل أساسي في الحالات التي تم فيها الحفاظ على المنافسة داخل الصناعة. إن جهود الحكومة اليابانية لرعاية صناعة أشباه الموصلات المحلية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا تجنبت الوقوع في فخ الحمائية وظلت متناغمة مع المنافسة في السوق الدولية.

يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن سلاسل التوريد المحلية ليست محصنة تمامًا ضد الاضطراب. تتعرض اليابان للكوارث الطبيعية بشكل متكرر، ويقول العلماء إن هناك احتمالية عالية لوقوع زلزال نانكاي الضخم، أو زلزال طوكيو على نطاق واسع، أوثوران بركاني عنيف لجبل فوجي، أو بعض الكوارث الأخرى في المستقبل القريب. أي من هذه الكوارث يمكن أن يلحق ضررًا هائلًا ببعض مراكز التصنيع الرئيسية في اليابان. إن التركيز المفرط على قواعد الإنتاج داخل اليابان يشكل خطرًا رئيسيًا في حد ذاته.

إدارة المخاطر مع الدول الصديقة

مع مراعاة هذه الاعتبارات، يجب أن تتركز استراتيجيتنا لتقليل مخاطر انقطاع سلاسل التوريد ليس فقط على إعادة توطين الإنتاج ونقله إلى الداخل، ولكن أيضًا - وربما بشكل أكثر أهمية - على ”التوطين مع الأصدقاء“. يتضمن ذلك تقليل اعتمادنا على الصين من خلال تنويع سلاسل التوريد بتركيز على البلدان الصديقة ذات المخاطر الأمنية المنخفضة. سيساهم التنوع الأكبر في قواعد الإنتاج والموردين في التخفيف من صدمة حالة الطوارئ في تايوان عن طريق تسهيل العثور على بدائل للواردات المتأثرة بالاضطراب نسبيًا.

بالطبع، بالنسبة للشركات، يمكن أن يكون تطوير مرافق إنتاج جديدة وتوريد الإمدادات من بلدان متعددة مقترحًا مكلفًا. ومع ذلك، في ضوء المخاطر المتزايدة للاعتماد المفرط على الصين، يبدو لي أن معظم الشركات ستنصح جيدًا - حتى من وجهة نظر التكلفة والعائد الخاصة بها - بتبني استراتيجية ”الصين زائد واحد“، وتأمين مصدر واحد على الأقل بالإضافة إلى الصين.

من الناحية السياسية، تحتاج الحكومة اليابانية إلى تعزيز دعمها لاستضافة الأصدقاء وكذلك التوريد. فهي تقدم بالفعل إعانات تهدف إلى توسيع الإنتاج في جنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منظمة التجارة الخارجية اليابانية، ومنظمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الإقليمي، والحكومات المحلية معلومات للشركات المحلية التي تسعى إلى إنتاج أو تصدير البضائع في الخارج، بما في ذلك المساعدة في مطابقتها مع شركاء الأعمال في الخارج. إن الأدلة على فعالية التوفيق بين الأعمال قوية بشكل خاص، ويتطلع المرء إلى توسيع مثل هذه البرامج.

لكن مثل هذا الدعم سيكون أكثر كفاءة إذا تم كجزء من شراكة دولية. قد يكون أحد الأساليب هو بناء منصات عالمية لمطابقة الأعمال التجارية بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة في البلدان الأخرى، والاستفادة من أطر عمل مثل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مبادرة تعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين اليابان والهند وأستراليا وهي إطار ثلاثي أنشئته حكومتا اليابان والهند وأستراليا. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على بلد واحد من خلال تعزيز التنوع في سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.

الصداقات الفكرية

هناك طريقة أخرى مهمة لتعزيز مرونة سلسلة التوريد تتمثل في تكثيف التعاون في البحث والتطوير مع البلدان ذات التفكير المماثل - وهو ما يمكن أن نطلق عليه ”الصداقات الفكرية“.

في صناعات عالية التقنية مثل المعلومات والاتصالات، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها وقف تدفق ليس فقط البضائع، ولكن أيضًا التكنولوجيا إلى الصين. عملية الفصل التكنولوجي جارية.

ليس لدى اليابان بمفردها فرصة تذكر لمواجهة دافع الصين للهيمنة التكنولوجية. من الضروري أن نعزز البحث المشترك مع شركاء دوليين متشابهين في التفكير مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. هناك أدلة وافرة من الدراسات التجريبية - بما في ذلك دراساتي - على أن البحث الدولي المشترك يحفز الابتكار. لسوء الحظ، لم تفعل اليابان كل ما في وسعها على مر السنين للترويج لمثل هذه المشاريع.

من خلال تعزيز قدرتها التكنولوجية من خلال الابتكار، يمكن لليابان تعزيز مكانتها الدولية كدولة يعتمد عليها الآخرون وبناء سلاسل توريد أكثر قوة. من خلال المعرفة والموارد التكنولوجية الكافية، يمكننا حتى تطوير البدائل الخاصة بنا في حالة انقطاع إمدادات المواد أو الأجزاء المستوردة.

اتخذت الحكومة اليابانية مؤخرًا خطوات مهمة في هذا الاتجاه. لقد بدأت بنشاط في تعزيز البحث المشترك مع تايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال إقناع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) وشركة سامسونغ للإلكترونيات ببناء مراكز بحث وتطوير جديدة في اليابان ومن خلال إنشاء مركز تكنولوجيا أشباه الموصلات الرائد كمنصة بحثية لتطوير- جيل أشباه الموصلات.

لكن دعم السياسات للبحوث الدولية المشتركة لن يكون له التأثير المطلوب إلا إذا تجنب مخاطر السياسات الحمائية. وهذا يعني تعزيز المشاركة من قبل الشركات المتنوعة ودمج الآليات لضمان المنافسة المفتوحة. في الوقت نفسه، يجب على الحكومة أن تمد هذا الدعم إلى مجموعة أكبر من الصناعات بدلاً من قصره على أشباه الموصلات.

الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية والأمنية

فيما سبق، دعوت بضرورة تقليل اعتمادية سلاسل التوريد اليابانية على الصين في ضوء المخاطر الاقتصادية المترتبة في حالة شن حرب على تايوان. كجزء من هذا الاستراتيجية، شددت بضرورة تعزيز العلاقات الودية والتعاون في البحث والتطوير مع الدول المتحالفة (التعاون الفكري).

ومع ذلك، لا شك في أن اليابان تستفيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية مع الصين. وعلاوة على ذلك، تدعم الأبحاث فكرة أن النزاع المسلح أقل احتمالا بين الدول التي تحافظ على بعض مستوى الترابط الاقتصادي. لهذه الأسباب، سيكون من غير الحكمة تقليص علاقات التجارة والاستثمار اليابانية بالصين بشكل جذري. كملاحظة أخيرة، أود أن أؤكد على ضرورة وجود سياسات حكيمة توازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية لبلادنا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: عمدة كوماموتو أونيشي كازوفومي الثاني من اليمين، والمحافظ كاباشيما إيكو، الثالث من اليمين، يقفان مع المديرين التنفيذيين لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) في المقر الرئيسي لشركة الرقائق العالمية العملاقة في سين شو، تايوان، 12 يناير/ كانون الثاني 2023. © جيجي برس)