اليابان | لماذا لا يستطيع غالبية الموظفين في اليابان الحصول على استراحة كافية خلال يوم العمل؟

لايف ستايل 29/06/2023

وجدت دراسة استقصائية أن معظم الموظفين في اليابان يفضلون تناول وجبات الغداء سريعة التحضير ليس للذّتها أو لأنهم يحبونها، بل نظراً لضيق وقت الاستراحة الذي يصل في بعض الحالات إلى 15 دقيقة.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها مجموعة أساهي للمأكولات في اليابان حول أوقات استراحة الغداء للموظفين والعاملين، أن الغالبية العظمى (نسبة 56.3%) ممن شاركوا في الاستطلاع لا يستطيعون، في معظم الأيام، الحصول على ما يكفي من الوقت أثناء استراحة الغداء.

وعند سؤالهم عن عدد المرات التي يتكرر فيها ذلك، كانت إجابة 33.6% منهم: ”يوم إلى يومين في الأسبوع“، بينما أجاب 25.8% منهم: ”ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع“. وقال المشاركون أنه على الرغم من حاجتهم للحصول على استراحة مدتها 63.1 دقيقة في المتوسط، إلا أن وقت استراحتهم الفعلي، بعد الانتهاء من فحص رسائل البريد الإلكتروني أو البحث عن معلومات، لا يزيد عن 44.3 دقيقة، أي بفارق 18.8 دقيقة عن الوقت الذي يحتاجونه. وفي الوقت نفسه، وُجد أن نسبة 9.8% من المشاركين لا يتمكنون حتى من الحصول على 15 دقيقة كاملة من الراحة الفعلية.

مع توغل ساعات العمل على فترات الراحة الخاصة بهم بهذا الشكل، سُئل المشاركون في الاستطلاع عن أكثر ما يهتمون به ويبحثون عنه في وجبة الغداء التي يتناولونها في أيام العمل، فكانت أكثر الإجابات شيوعًا هي ”ألا تستغرق الكثير من الوقت“ وذلك بنسبة 27.6%، ثم ”القيمة مقابل المال“ بنسبة 25.8%، بينما جاءت إجابات ”المذاق الجيد“ و ”التوازن الغذائي“ في ذيل القائمة.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن 52.4% من المشاركين يشترون الغداء من متجر الكومبيني مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وأن 38.4% من النساء و48.2% من الرجال يشترون أيضاً من الكومبيني ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً.

كما وجد الاستطلاع أن الوجبات الثلاث الأكثر رواجاً بين رواد متاجر الكومبيني هي الأونيغيري (كرات الأرز)، والسندويتشات، والمخبوزات أو المعجنات. علاوة على ذلك، أجابت نسبة 49.3%، أي حوالي نصف عدد المشاركين تقريبًا، بأن هناك يوماً واحداً على الأقل أسبوعياً يتناولون فيه غداء مكوناً من نوع واحد فقط من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز أو الخبز أو المعكرونة دون أي أصناف أخرى.

شارك 800 موظف تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا في الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت في مارس/ آذار 2023.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان بيكستا)