اليابان | لماذا فشلت السياسات العائلية في اليابان في حل الأزمة الديموغرافية؟

تصور حكومة كيشيدا انخفاض معدل المواليد في اليابان على أنها أزمة وجودية. ولكن هل يمكن لسياسات الأسرة التي تعتمدها حكومة كيشيدا أن تنجح فيما فشل فيه الآخرون؟ تقترح عالمة الاجتماع ميغورو يوريكو، التي تنظر إلى التراجع السكاني من منظور النوع الاجتماعي، أن هناك حاجة ماسة للقيام بتغييرات أساسية لعكس اتجاه متجذر في سياسات الاقتصاد الياباني بعد الحرب وثقافة الأعمال والتوجهات الأبوية الراسخة والمتجذرة في المجتمع الياباني.

بدأ القلق بشأن انخفاض معدل المواليد في اليابان بالانتشار في عام 1990، بعد أن حسبت الحكومة معدل خصوبة إجمالي قدره 1.57 لعام 1989 - وهو أدنى رقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. انخفض معدل الخصوبة إلى 1.58 في عام 1966، لكن هذه كانت ظاهرة غير عادية مرتبطة بخرافة تتعلق بشخصية النساء المولودات في عام الحصان الناري، وهي خرافة يابانية قديمة توضح أن عام الحصان الناري والذي يتكرر كل 60 عامًا يأتي بالحظ السيء في الزواج للفتيات من مواليد هذا العام. عندما انخفض المعدل إلى أدنى من ذلك في عام 1989، أشعل هذا الشعور بالأزمة، يشار إليه في اليابان باسم ”صدمة 1.57“.

منذ تسعينيات القرن الماضي - بدءًا من خطة الملاك لعام 1994 - تحاول الحكومة وقف التدهور من خلال تقديم المساعدة للأسر التي لديها أطفال صغار، مثل توسيع نطاق توافر خدمات رعاية الأطفال. في عام 2015، أعلن رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي هدف الحفاظ على عدد سكان اليابان (الذي كان يبلغ 127 مليونًا) بما لا يقل عن 100 مليون حتى عام 2065. ولهذه الغاية، قدمت حكومته حزمة كبيرة من السياسات المؤيدة للأسرة، بما في ذلك زيادة سعة دور الرعاية النهارية، والرعاية النهارية المجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات (وللأطفال الأصغر سنًا في الأسر ذات الدخل المنخفض)، والتعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة للجميع.

ومع ذلك، استمر معدل الخصوبة في الانخفاض، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يؤجلون الزواج أو يظلون غير متزوجين. وفقًا لآخر التوقعات من قبل المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي، سينخفض عدد سكان اليابان إلى أقل من 100 مليون في عام 2056. طلبنا من عالمة الاجتماع والرائدة في دراسات النوع ميغورو يوريكو مشاركة آرائها حول الأزمة الديموغرافية في اليابان.

المواقف المتغيرة

كانت ميغورو من أوائل العلماء في اليابان الذين تعاملوا مع تدهور الخصوبة من منظور جندري. في عام 2004، تم نشر النتائج التي توصل إليها فريقها البحثي تحت عنوان ”تحليل جندري لتراجع معدل المواليد“.

تقول ميغورو: ”في ذلك الوقت، تعاملت المنح الدراسية السائدة مع المسائل السكانية على أنها مشاكل اقتصادية أو مشاكل في توفير العمالة، واعتمدت في الغالب على تحليل البيانات الكلية“. ”لم يكن هناك نقاش فعلي حول القضايا من منظور جندري، على الرغم من أن الولادة هي مسألة أساسية لتقرير المصير بالنسبة للمرأة. لا يمكننا فهم أسباب انخفاض معدلات المواليد دون التفكير في التغييرات في وعي المرأة وسلوكها“.

بالإضافة إلى جمع البيانات الإحصائية، أجرى فريق ميغورو البحثي مقابلات مكثفة مع أشخاص بالغين وطلاب جامعيين. وكشف تحليلهم أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي فصاعدًا، كانت المواقف الجنسانية بين الشابات اليابانيات تتطور بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه بين الرجال والنساء الأكبر سنًا. على نحو متزايد، شعرت الشابات بأنهن محاصرات ومختنقات بسبب ”الهيكل الجنساني“ التقليدي للمجتمع الياباني، والذي يتطلب من النساء تكريس أنفسهن للأمور المنزلية بينما يؤدي أزواجهن دور المعيل. كان عدم الرضا يُترجم إلى رفض ”الزواج“ و”الإنجاب الإجباري“.

الشركات اليابانية والعائلة الحديثة

تعتقد ميغورو أن الانخفاض في الخصوبة ناتج إلى حد كبير عن سياسات الحكومة والشركات التي تم تبنيها بعد الحرب العالمية الثانية لتسريع الانتعاش الاقتصادي والنمو.

في أوائل حقبة ما بعد الحرب، وسط طفرة المواليد 1947-1949، شجعت الحكومة بنشاط على استخدام الواقي الذكري من قبل المتزوجين، بدافع القلق بشأن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون حماية تحسين النسل قد شرع فعليًا في الإجهاض كبديل في حالة فشل وسائل منع الحمل.

كما ساعد التوسع الحضري والتصنيع السريع في تفضيل الأسر الأصغر، وهو اتجاه شجعته الحكومة والشركات على حد سواء.

تقول ميغورو: ”تقدم التصنيع المتمحور حول الصناعات الثقيلة تقدمًا سريعًا في السنوات الأولى بعد الحرب“. قام المصنعون ببناء مساكن للشركة بالقرب من مصانعهم وتشغيل الإنتاج على مدار الساعة بثلاث ورديات. ولتحقيق أقصى إنتاجية للعمالة، كان من المرغوب فيه أن تكرس الزوجات أنفسهن لبيئة المنزل حتى يتمكن أزواجهن من التركيز على وظائفهم. وكان من الأسهل على هذه الأسر الحفاظ على جودة حياتهم من خلال إنجاب عدد أقل من الأطفال. وبهذه الطريقة، اتخذت هياكل أسرية موجهة نحو الشركات شكلها”.

السياسات العائلية للشركات، التي تهدف إلى تعظيم إنتاجية العمال، انسجمت مع سياسات الحكومة التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي السريع. بحلول منتصف السبعينيات، ترسخ مفهوم ”التشاركية“ للأسرة اليابانية الحديثة: زوج ”موظف“ مجتهد، وربة منزل متفرغة، وطفلين بشكل مثالي.

انتشار المؤثرات الخارجية

في الوقت نفسه، بدأ المجتمع الياباني في قبول فكرة عمل المرأة بدوام جزئي لتكملة دخل الأسرة. كانت الوظائف غير الماهرة وذات الأجور المنخفضة هي القاعدة ولا تزال.

توضح ميغورو: ”لا يزال بإمكان الزوج الحفاظ على كبريائه الذكوري طالما أنه يسمح لزوجته بكسب بعض المال الإضافي، بدلاً من عملها لإعالة الأسرة“. ”كان هذا مناسبًا لمعظم الزوجات أيضًا، لأنهن لم يردن أن يتداخل عملهن مع واجباتهن المنزلية. بالنسبة للشركات، كانت العمالة النسائية الرخيصة بدوام جزئي بمثابة صمام أمان مفيد، يسهل ضبط القوى العاملة“.

في النصف الثاني من السبعينيات، بدأت الحكومة اليابانية، بالتوافق مع الحركة الدولية لحقوق المرأة التي تقودها الأمم المتحدة، في صياغة سياسات موجهة نحو المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، حتى وسط إقرار تشريع مثل قانون تكافؤ فرص العمل، عززت اليابان في الثمانينيات أحكام قانون الضرائب ونظام المعاشات التقاعدية الذي أعطى معاملة تفضيلية لربات البيوت لتقديمهن الرعاية الأساسية للأطفال والآباء المسنين. من خلال تعزيز ممارسات الموظفين في الشركات، كان لهذه الأحكام - التي تتعارض مع الاتجاهات الدولية الرافضة لتقسيم العمل حسب الجنس - تأثير تثبيط بناء الحياة المهنية بين النساء المتزوجات. لكنهم لم يتمكنوا من وقف تطور وعي النساء اليابانيات.

”ظهرت الحركة النسوية لأول مرة في الولايات المتحدة في الستينيات، وهي فترة تغيير اجتماعي كبير، بما في ذلك حركة الحقوق المدنية“، تروي ميغورو. ومن هناك امتدت إلى أوروبا. لم تكتسب الحركة النسوية الراديكالية الكثير من الزخم في اليابان، لكن الحركة الدولية للنهوض بالمرأة وتمكينها كانت حافزًا خارجيًا مهمًا، مما أثر على مواقف النساء اليابانيات. منذ الثمانينيات فصاعدًا، بدأ المزيد والمزيد من النساء التشكيك في افتراض أن مكان المرأة هو المنزل. أعتقد أنه يمكننا تحديد الثمانينيات على أنها العقد الذي خضعت فيه المواقف الجنسانية للمرأة اليابانية لتغيير حاسم”.

كان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة علامة فارقة في الجهود المبذولة لإعادة صياغة قضايا السكان من منظور النوع الاجتماعي. وأكد برنامج العمل الناتج عن حقوق المرأة الإنجابية، مشددا على حريتها كفرد لتحديد عدد الأطفال الذين ستنجبهم ومتى. وقد أُدرج نفس المفهوم في إعلان ومنهاج عمل بكين، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 1995. وقد انتشر هذا المفهوم أيضًا بين النساء اليابانيات أيضًا.

منذ وقت ”صدمة 1.57“ كان بعض السياسيين وكبار رجال الأعمال يلقون باللوم في انخفاض معدل المواليد على ارتفاع معدلات التعليم الجامعي والتوظيف بين النساء اليابانيات. بدأت تصريحات من هذا القبيل تثير انتقادات شديدة من النساء. لقد تحدثن أخيرًا، مصرات على أن الأمر متروك لكل منهن - وليس السياسيين والمسؤولين الحكوميين - ليقرروا ما إذا كن سينجبن أطفالًا أم لا”.

فجوة الوعي بين الجنسين

مع تزايد تحدي النساء اليابانيات لوجهة النظر التقليدية للزواج باعتباره مقدمة حتمية لإنجاب الأطفال، بدأت أسس ”الأسرة الحديثة“ في التزعزع. كان تسريع هذا التحول في الوعي عبارة عن تغييرات في مسار الحياة نتجت عن زيادة متوسط العمر وتراجع عدد الأطفال. وإدراكا منهن أن حياتهن من المرجح أن تستمر لفترة طويلة بعد الانتهاء من مسؤوليات تربية الأطفال، أصبحت النساء أكثر استعدادا لتأجيل الزواج والإنجاب.

تقول ميغورو: ”مع زيادة متوسط العمر إلى 80 وحتى 100 عام، أصبح النصف الثاني من حياة البالغين أكثر طولاً، وبدأت النساء يبحثن عن خيارات أكثر لتحقيق ذاتهن“. ”بدأن يشككن في المسار الحياتي القياسي والتقليدي المفروض عليهن من قبل المجتمع: الزواج أولاً، ثم الإنجاب، ثم تربية الأطفال، ثم رعاية المسنين“.

وفي حين تغيرت مواقف النساء، إلا أن توقعات الرجال لا تزال متجذرة في صورة ”الأسرة الحديثة“. تعتقد ميغورو أن أحد العوامل الهامة وراء اتجاه النساء اليابانيات المتزايد لتأجيل الزواج أو التخلي عنه والأطفال هو الفجوة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمواقف النوع الاجتماعي.

تعتقد ميغورو أن سياسات الحكومة لم تتمكن من زيادة معدل الخصوبة في اليابان لأنها لا تأخذ مثل هذه العوامل في الاعتبار، وتركز بشكل ضيق على الجوانب الاقتصادية لتربية الأطفال.

سياسات عائلية مضللة

”عملت الحكومة على افتراض أن النفقات الاقتصادية المرتبطة بإنجاب الأطفال ورعايتهم هي السبب الأساسي لانخفاض معدل الخصوبة، وبناءً على ذلك، حاولت حل المشكلة من خلال تحسين بيئة تربية الأطفال، وتوجيه الدعم للأسر الشابة. بالطبع، الدعم العام لصحة الأطفال ورفاهيتهم أمر مهم، ولكنه لا يستطيع بمفرده زيادة معدل الخصوبة، كما رأينا. الزواج والإنجاب هما خيارات فردية. تتمثل مهمة الحكومة في استيعاب وفهم احتياجات الأفراد ومساعدتهم على تأمين ما ينقصهم ويفتقرون إليه“.

في النهاية، تعتقد ميغورو أن أكبر جاني في الأزمة الديموغرافية هو الصناعة اليابانية، تقول “إن ثبات المواقف الأبوية لدى الرجال الذين يديرون شركاتنا هو السبب الأكبر للانخفاض المستمر في معدل المواليد ”، “نحتاج إلى التعامل مع الفجوة بين الجنسين على مستوى مكان العمل بمساعدة ترتيبات وأنظمة متكيفة مع احتياجات الموظفين الذين يرغبون في الزواج وإنجاب الأطفال.”

وقد زادت المشاكل الديموغرافية في اليابان التحول في أنماط توظيف الذكور الذي بدأ في بداية هذا القرن، حيث قامت الشركات بالحد من توظيف الموظفين الدائمين وزيادة اعتمادها على الموظفين المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة وغيرهم من العمال غير الدائمين، استجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي. غالبًا ما شعر الرجال الذين وجدوا أنفسهم في هذا المنصب بأنهم غير مؤهلين للزواج، ويفتقرون إلى الضمانات الاقتصادية للأمن الوظيفي، والزيادات المقررة في الأجور، والمعاش التقاعدي اللائق. وعلاوة على ذلك، كانت النساء في كثير من الأحيان يتفقن مع هذا الرأي.

”يوجد اتجاه بين النساء في هذا العصر الذي يتميز بطول العمر إلى البحث عن شريك يمكنه توفير الأمان الاقتصادي حتى الشيخوخة،“ تقر بذلك ميغورو.

الحل الواضح للمشكلة هو وجود عائلة ذات دخلين. ولكن التحيزات المستمرة لدى الرجال، بدعم من سياسات الحكومة والشركات، قد عرقلت مثل هذا التحول. وهكذا فإن صورة ”الأسرة الحديثة“ بعد الحرب لا تزال تلقي بظلالها على المجتمع الياباني.

في هذا الصدد، لم يتغير الكثير منذ أن نشرت ميغورو كتابها الرائد عن الجنس ومعدل المواليد منذ ما يقرب من 20 عامًا. وتقول إن وقف التدهور في الخصوبة سيتطلب إعادة هيكلة النظم الاجتماعية التي تم بناؤها حول تقسيم العمل على أساس الجنس. كما سيتطلب نهجًا أكثر مرونة للزواج والأطفال.

وتقول: ”سيستمر عدد المواليد في الانخفاض طالما يصر المجتمع على أنها تتم في إطار مؤسسة الزواج التقليدية“. مع ملاحظة أن الزواج يمكن أن يكون خطوة شاقة للشباب، تؤيد ميغورو عادة التعايش لفترة قبل الزواج رسميًا، كما هو شائع في الدول الاسكندنافية. ”نحن مقيدون للغاية بسبب قيود الزواج القانوني وافتراض أن الزواج يجب أن يأتي أولاً قبل الأطفال. أقول لنخفف هذه القيود! إذا كان لدينا نظام اجتماعي يعامل جميع الأطفال على قدم المساواة، بغض النظر عن الحالة الزوجية لوالديهم، وتوافق اجتماعي يدعم تربية الأطفال في مجموعة متنوعة من الهياكل الأسرية، أعتقد أن أزمة الخصوبة ستختفي“.

”عدد الولادات سيستمر في الانخفاض طالما أن المجتمع يصر على أن تتم داخل مؤسسة الزواج التقليدية“، تقول. ملاحظةً أن الزواج قد يكون خطوة مربكة بالنسبة للشباب، تؤيد ميغورو العادة المتمثلة في العيش المشترك لفترة قبل الزواج الرسمي، كما هو شائع في البلدان الاسكندنافية. ”نحن محدودون جدًا بقيود الزواج القانونية والافتراض أن الزواج يجب أن يأتي أولاً، قبل الأطفال. أقول لنخفف هذه القيود! إذا كان لدينا نظام اجتماعي يعامل جميع الأطفال على قدم المساواة، بغض النظر عن حالة زواج والديهم، وتوافق اجتماعي يدعم تربية الأطفال في مجموعة متنوعة من الأسر، فأعتقد أن أزمة الخصوبة ستختفي“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. بقلم كيمي إيتاكورا من Nippon.com صورة العنوان: إحدى المشاركات في مسيرة المرأة في طوكيو، التي أقيمت في يوم المرأة العالمي، 8 مارس / آذار 2023، © إ ف ب، جيجي برس)