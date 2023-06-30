اليابان | تمكين المرأة في اليابان... توظيف الكثير من النساء في مناصب قيادية

لايف ستايل 30/06/2023

في السنة المالية 2023، كان رقم قياسي جديد بنسبة 38.7٪ من المعينين في الخدمة المدنية في اليابان من النساء، وهو ما حقق هدف الحكومة البالغ 35٪ أو أكثر اعتبارًا من السنة المالية 2020.

توصلت دراسة استقصائية أجراها مكتب شؤون الموظفين التابع لمجلس الوزراء الياباني حول تعيين النساء في وظائف حكومية إلى أن 3507 موظفًا من أصل 9063 موظفًا في السنة المالية 2023 كانوا من النساء. كان هذا ارتفاعًا بمقدار 1.5 نقطة عن العام السابق إلى معدل يبلغ 38.7٪، وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق. كما بلغت نسبة توظيف النساء في مناصب قيادية التي تؤدي تعيينات تنفيذية مستوى جديد أيضًا بلغ 35.9٪. وارتفعت نسبة من يشغلن مناصب عامة إلى 40.1٪، وارتفعت في الأعمال التخصصية إلى 36٪.

قبل السنة المالية 2014، بقيت نسبة توظيف النساء في المناصب الوظيفية القيادية في اليابان في نطاق 20-25%. ومع ذلك، حدثت زيادة حادة في الأعوام التالية بعد تشجيع إدارة شينزو آبي على تعزيز المشاركة الفعَّالة للنساء في الخدمة العامة الوطنية، وشمل ذلك إعلان سياسة لزيادة توظيف النساء إلى ما لا يقل عن 30% عمومًا وفي المناصب الوظيفية القيادية، اعتبارًا من السنة المالية 2015. وضعت الحكومة هدفًا إضافيًا لزيادة تلك النسبة إلى ما لا يقل عن 35% ابتداءً من عام 2020.

كانت العديد من المؤسسات التي تجاوزت فيها نسبة النساء 50٪ هي وكالات خارجية تقوم بالتوظيف على نطاق صغير. من بين الوزارات التي قامت بتوظيف أكثر من 100 شخص، كانت وزارة الخارجية لديها أعلى نسبة لتوظيف النساء بنسبة 53.5٪.

المؤسسات التي تزيد معدلات توظيف النساء فيها عن 50٪ (السنة المالية 2023)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مكتب شؤون الموظفين بمجلس الوزراء.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مكتب شؤون الموظفين بمجلس الوزراء.