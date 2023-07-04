اليابان | غيشي... الانقلاب الصيفي

غيشي هي الكلمة اليابانية المرادفة للانقلاب الصيفي، حيث ساعات النهار هي الأطول في العام. كما أن هذه الفترة من العام مرتبطة بالتطهير.

يمثل فصل ’’غيشي (الانقلاب الصيفي)‘‘ نقطة رئيسية في التقويم القديم عندما يصبح النهار الأطول والليل الأقصر في العام. وافق الانقلاب الصيفي لعام 2023 في اليابان وبقية دول نصف الكرة الشمالي 21 يونيو/حزيران. وتكون الشمس في أعلى نقطة في السماء والظلال أقصر ما يمكن. وتكون ساعات النهار في طوكيو أكثر بخمس ساعات مقارنة بتلك في الانقلاب الشتوي. ويشير هذا التاريخ أيضا إلى البداية الفعلية للصيف.

تقام مراسم تطهير في معبد فوتامي أوكيتاما في إيسي بمحافظة ميئي، حيث يدخل المصلون خليج إيسي للاستحمام في المياه بينما تشرق الشمس بين ’’صخرتين متزوجتين (ميوتو إيوا)‘‘ قبالة الشاطئ مباشرة.

تلقي هذه المقالة نظرة على الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة تقريبا من 21 يونيو/حزيران إلى 6 يوليو/تموز.

شمعات الليل

بدأت حركة ’’مليون شمعة ليلية‘‘ في طوكيو يوم الانقلاب الصيفي في عام 2003. وهي تدعو إلى الاسترخاء لمدة ساعتين في يومي الانقلاب الصيفي والشتوي. حيث تدعو لأن يطفئ الناس الأضواء والكهرباء مساء من الثامنة حتى العاشرة ، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بـ’’أنشطة بطيئة‘‘. بالإضافة إلى انخراط أفراد في الحركة، تحظى الفعالية الآن بدعم من الشركات والجمعيات وحتى أن أنوار برج طوكيو يتم إطفاؤها.

يشعل معبد زوجوجي في شيبا بطوكيو 1690 شمعة بـ17 لونا من أجل هذه الفعالية، في إشارة إلى 169 غاية و 17 هدفا رئيسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة.



شمعات ليلية في معبد زوجوجي في شيبا بطوكيو (© بيكستا).

هانغيشو

تشير فترة هانغيشو – التي تبدأ تقليديا من اليوم الحادي عشر بعد الانقلاب الصيفي – إلى الأيام الخمسة السابقة لمهرجان تاناباتا في 7 يوليو/تموز. وعادة ما تكون هذه الفترة ذروة موسم الأمطار، وتعتبر وقتا مشؤوما. حيث يسعى المزارعون إلى إنهاء زراعة الأرز قبل هانغيشو.

تنمو زهرة هانغيشو أو ذيل السحلية الآسيوية (Saururus chinensis) في هذا الوقت من العام. يعطي اسم هذه الأزهار معنى ’’نصف مكياج (هان: نصف، غيشو: مكياج)‘‘، حيث تتحول أوراقها إلى اللون الأبيض كما لو كانت مطلية بالمكياج. وبعد انتهاء موسم الإزهار يتحول اللون الأبيض على الأوراق إلى الأخضر.



هانغيشو (© بيكستا).

الكرز

يُطلق على الكرز أحيانا اسم ’’جواهر حمراء‘‘، وينتمي إلى عائلة الورد وله قرابة مع الفراولة والبشملة اليابانية وأومي أو البرقوق الياباني. يبلغ الكرز ذروة موسمه من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز. يقال إن زراعة الكرز في اليابان تعود إلى عام 1868، عندما زرع رجل ألماني 6 أشجار في هوكّايدو. وفي يومنا الحالي، تزرع محافظة ياماغاتا حوالي 70% من جميع أنواع الكرز المنتجة في البلاد. وتعد سلالة الكرز من طراز ساتو نيشيكي التي طورها ساتو إيسوكي من هيغاشيني في ياماغاتا ذات شعبية خاصة بفضل التوازن في مذاقيها الحلو والحامض.



كرز ساتو نيشيكي (© بيكستا).

ذكرى معركة أوكيناوا (23 يونيو/حزيران)

تعم في هذا اليوم مشاعر الحداد على 200 ألف شخص فقدوا حياتهم في معركة أوكيناوا قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. ويوافق هذا التاريخ اليوم الأخير من المعركة الرسمية. وتقام مراسم تأبينية في كل عام في حديقة السلام التذكارية في إيتومان بمحافظة أوكيناوا. تحتوي الحديقة على حجر السلام، والذي نقش عليه أسماء جميع الذين ماتوا في المعركة، بغض النظر عن جنسياتهم. وقد أعلن هذا اليوم عطلة في المحافظة من أجل تكريم القتلى والصلاة من أجل السلام.



رجل يصلي أمام حجر السلام في حديقة السلام التذكارية في إيتومان بمحافظة أوكيناوا في 23 يونيو/حزيران عام 2020 (© جيجي).

ناغوشي نو هاراي (30 يونيو/حزيران)

تقام في نهاية يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول من كل عام، طقوس تطهير لمن ارتكبوا معصية أو دنسوا أنفسهم بدون قصد منهم. تسمى الطقوس التي تقام في الصيف ناغوشي نو هاراي. تضع الكثير من المعابد حلقة كبيرة تُعرف باسم تشينووا منسوجة من القش أو نباتات أخرى. يمر المصلون عبر الحلقة من أجل الطهارة والحماية من الأمراض والبلاء.



المرور عبر تشينووا في معبد موريتو في هاياما بمحافظة كاناغاوا في 30 يونيو/حزيران.

افتتاح جبل فوجي (١ يوليو/تموز)

يُفتح جبل فوجي للتسلق اعتبارا من 1 يوليو/تموز عبر مسار يوشيدا الذي يبدأ في محافظة ياماناشي. دأب اليابانيون على عبادة الجبال منذ العصور القديمة، وكان الوصول إلى القمم المقدسة غير متاح للجميع. يعود أصل افتتاح جبل فوجي أمام المتسلقين إلى تقليد السماح بتسلق الجبل لأهداف دينية خلال فترة محدودة في فصل الصيف. واعتبارا من هذا اليوم، يصبح طريق التسلق مفتوحا إلى ما بعد المحطة الخامسة للجبل، والتي هي أعلى نقطة من الجبل يمكن الوصول إليها بالسيارة. كما تبدأ الأكواخ ومحطات الإسعافات الأولية في الجبل العمل اعتبارا من هذا اليوم.



متسلقون يرحبون بإشراق الشمس من قمة جبل فوجي في 1 يوليو/تموز (© جيجي برس).

مينازوكي

كان يطلق على الشهر السادس في التقويم الياباني القديم الذي يمتد من أواخر يونيو/حزيران إلى أوائل أغسطس/آب اسم مينازوكي. وهو أيضا اسم حلوى يابانية منشؤها كيوتو وتتكون من أويرو (حلوى جيلاتينية صلبة مصنوعة من دقيق الأرز أو نشاء المرنطة) مغطاة بحبوب أزوكي ومقطعة إلى مثلثات تشبه الجليد. كان البلاط الإمبراطوري في فترة هييان (794-1185) يلجأ لمقاومة الحرارة في هذا الفصل الحار والرطب إلى تناول الثلج الذي يخزن في بيوت جليدية من الشتاء. لكن العوام لم يكونوا قادرين على التنعم بمثل هذه الرفاهية، ويقال إنهم – بدلا من ذلك – كانوا يستمتعون بتناول هذه الحلوى من أجل الحصول على شعور منعش. ولا يزال تقليد الاستمتاع بتناول مينازوكي في 30 يونيو/حزيران متبعا.



حلوى مينازوكي (© بيكستا).

توكوروتين

توكوروتين هي وجبة تتكون من شرائح من هلام الآغار (مشتق من الطحالب الحمراء) تؤكل في اليابان منذ فترة هييان. تُسخن طحالب تينغوسا إلى أن تذوب، ثم تبرّد لتشكل مادة هلامية. يُوضع الهلام في صندوق قاعه شبكي ويُستخدم مكبس لدفع الهلام خارجا بهدف إنتاج شرائط طويلة. تُقدم هذه الوجبة باردة، وتعد من المأكولات التي يسهل على الجسم تناولها عندما تتسبب حرارة الجو في ذهاب الشهية. تختلف الإضافات على الطبقة العلوية حسب المنطقة، ولكنها عادة ما تكون مزيجا من الخل وصلصة الصويا والميرين أو قطر السكر البني.



إناء تينتسوكي الذي يُستخدم لصنع شرائط توكوروتين (© بيكستا).

توكوروتين (© بيكستا).

كانباتشي

أسماك كانباتشي (السريولا الكبيرة) هي أبناء عمومة أسماك البوري صفراء الذيل وأكبر حجما منها. يصل طولها إلى 1.5 متر. وهذه الأسماك دهنية ولذيذة، ما يجعلها مثالية لوجبات الساشيمي، ولكنها تقدم أيضا نيئة ومتبلة فوق صحن من الأرز (تسوكيدون) أو مطبوخة في صلصة تريياكي أو مسلوقة في صلصة الصويا أو كوجبات كارباتشيو.



كانباتشي (© بيكستا).

(المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: شروق الشمس بين ’’الصخرتين المتزوجتين‘‘ (ميوتو إيوا) في الانقلاب الصيفي، © بيكستا)