اليابان | تعرف على آراء أطفال اليابان حول السياسات الحكومية وكيفية توفير بيئة أفضل لحياتهم في الحاضر والمستقبل

لايف ستايل 04/07/2023

وجدت دراسة استقصائية للأطفال في اليابان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا أن القضية التي يرغبون في أن تعطيها الحكومة والمجتمع الأولوية هي جعل التعليم مجانيًا.

في أبريل/ نيسان 2023، أنشأت الحكومة اليابانية وكالة الأطفال والأسرة، ودخل قانون أساسي للأطفال حيز التنفيذ. كما تخطط الحكومة أيضًا لاتخاذ قرار بشأن مخطط يحدد السياسات الأساسية للأطفال. وبهدف تعكس أكبر عدد ممكن من آراء الأطفال في هذا المخطط، أجرت مؤسسة نيبون استطلاعًا واسع النطاق يضم 10 آلاف طفل تتراوح أعمارهم 10 و18 عامًا في مارس/ آذار.

عندما تم سؤال المشاركين عما إذا كانوا يعرفون اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (التي صدقت عليها اليابان في عام 1994) والتشريعات الجديدة في اليابان، كان معدل معرفة الأطفال بهما أقل من 10%.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مؤسسة نيبون.

سئل المشاركون بشأن أي حقوق للأطفال لم يتم احترامها، سواء لأنفسهم أو لأولئك في محيطهم القريب. أظهرت النتائج أن أكثر من 10% منهم تحدثوا عن أربعة أنواع محددة من الحقوق التي لم يتم احترامها: ”القدرة على التعبير بحرية وأن يحظى باحترام من البالغين“، ”عدم التمييز لأي سبب“، ”الحصول على التعليم“، و”أن يتم تقديم مصلحة الطفل كأولوية من قبل البالغين“.

فيما يتعلق بالمستجيبين أنفسهم وما إذا كانوا قد شعروا في أي وقت مضى بالتمييز أو المعاملة غير العادلة، قال 6.9٪ إنهم تعرضوا لذلك بسبب مظهرهم و5.3 ٪ بسبب درجاتهم المدرسية.

عند النظر فيما يعتقد المشاركون أنه يجب على الحكومة والمجتمع وضعه ضمن أولويات الأطفال، كان الخيار الأكثر شعبية بنسبة 40.3٪ هو ”توفير التعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية والجامعة“. وتلي ذلك نسبة 36.7٪ أرادوا إعطاء الأولوية لخلق ”مجتمع خالٍ من التنمر“ ونسبة 33.7٪ يرغبون في ”القدرة على العيش بأمان دون تأثر بالجريمة“.

تم طلب من الأطفال أيضًا أن يكتبوا بحرية عما يودون رؤيته في مخطط السياسات الأساسية وما يودون أن يسألوا عنه من الشخص المسؤول عن سياسات الطفل. وكانت الاستجابة الأكثر شيوعًا هي ”التعليم المجاني“، تليها ”مراجعة منهج المدرسة والقواعد“ و ”احترام آراء الأطفال“. كما أصبح واضحًا في الاستطلاع أن الأطفال أنفسهم يشعرون بعبء تكاليف التعليم، حيث قال أحد المشاركين ”أرغب في الدراسة، لكني متردد في أن أطلب من والدي دفع مزيد من المال بالإضافة إلى ما يدفعونه بالفعل“، وآخر قال ”والدي يخبرني في كثير من الأحيان أن تكلفة التعليم غالية جدًا“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)