اليابان | تعرف على المشاكل التي يواجهها الزوار الأجانب في اليابان

سياحة وسفر 07/07/2023

وجد استبيان للزوار الدوليين حول ما يرونه غير ملائم عند زيارة اليابان أن المشكلات الرئيسية هي الوصول إلى الواي فاي وصعوبات اللغة.

سأل Good Luck Trip ، وهو موقع لمعلومات السفر تديره Arukikata ويستهدف الزوار الأجانب لليابان 891 من مستخدميه عن المشاكل أو المضايقات التي واجهوها أثناء زيارتهم إلى اليابان. كانت الإجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 31.5٪ هي ”الوصول إلى الواي فاي“، وهو أمر يمكن أن يفهمه اليابانيون جيدًا أيضًا. وأعقب ذلك مشكلة اللغة، حيث واجه 20.2٪ صعوبة في ”التواصل مع موظفي المرافق“ و17.5٪ أعاقهم ”نقص اللافتات متعددة اللغات“.

بالنسبة لمشكلة ”التواصل مع موظفي المرافق“، تم سؤال المشاركين كيف يحجزون مكانًا في مطعم في اليابان، وكانت الإجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 36.7% هي ”الذهاب مباشرة دون عمل حجز“. أجاب البعض الآخر بشكل رئيسي بـ ”الحجز عبر الإنترنت“ و ”طلب مساعدة شخص يجيد اللغة اليابانية“، بينما أجاب فقط 10.5% منهم بأنهم يقومون بالاتصال بالمطعم بأنفسهم.

تشير Arukikata إلى أنه ”على الرغم من التحسينات التي تتم لجعل اليابان أكثر ترحيبًا للسياح الأجانب، فإن هناك حاجة لمزيد من تطوير البنية التحتية، مثل وصول الواي فاي وإعادة تقييم كيفية نقل المعلومات متعددة اللغات للزوار المختلفين.“ تم إجراء الاستبيان عبر الإنترنت من أوائل مايو/ أيار إلى منتصفه، وتم الحصول على ردود من 106 أشخاص من البلدان التي تستخدم اللغة الإنكليزية، 102 من البلدان التي تستخدم اللغة الكورية، 103 من البلدان التي تستخدم اللغة الصينية المبسطة، و580 من البلدان التي تستخدم اللغة الصينية التقليدية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)