اليابان | هدية من السمك العذب

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ثقافة 07/07/2023

تصور قصيدة بوسون علاقة صداقة عفوية مع زائر ليلي يترك هدية عند البوابة ويعود أدراجه بدون أن يدخل.

鮎くれてよらで過行夜半の門 蕪村 أيو كوريتي/ يورا دي سوغييوكو/ يووا نو مون تركت السمك العذب،

دون أن تدخل أنت -

أمام البوابة عند منتصف الليل (من تأليف بوسون عام 1768)

تصور هذه القصيدة مشهدا في ليلة صيفية. عندما طرق الباب فجأة ويتساءل الشاعر من الطارق، ويكون صديق له قد اصطاد أيو (السمك العذب)، وترك بعضها أمام البوابة وغادر دون الدخول إلى المنزل. وهذه العلاقة بينهما ليست من النوع الذي يصر فيها الزائر على تناول المشروب معا عند إحضار السمك له، ولا الشاعر يلح على بقاء صديقه عنده. وهذه الطبيعة البسيطة لصداقتهما تتطابق مع تلك الخاصة بأسماك المياه العذبة، ولم تكن لتكتب هذه القصيدة بشكل جيد لو تم ذكر سمك الكارب أو أبراميس البحر بدلا منه.

وتعتمد هذه القصيدة على حادثة تاريخية تتعلق بشاعر القرن الرابع الصيني وانغ زييو. حيث إنه انطلق في إحدى الليالي مسحورا بالمناظر الطبيعية الثلجية الجميلة المنارة بضوء القمر لزيارة صديقه داي أنداو. سافر في قارب صغير ولكن عند وصوله إلى بوابة منزل داي عند الفجر عاد إلى المنزل. وعندما سُئل عن السبب قيل إنه أجاب لقد ذهبت عندما شعرت بالرغبة بزيارته وعدت عندما تلاشت تلك الرغبة.

أعجب بوسون بهذه الطريقة من التصرف التي تحمل شعورا بالحرية وعدم المبالاة بتقاليد المجتمع. تعيد القصيدة الخاصة به تصوير الموقف الذي حصل مع وانغ، ولكن من خلال استبدال المناظر الثلجية بأسماك أيو النضرة، ويضيف الخصوصية والواقعية المتلائمتين مع أسلوبه. إن الصديق الذي يترك السمك يتمتع بنظرة تأملية أكثر بقليل من وانغ الذي يعود إلى المنزل دون أن يفعل أي شيء.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: © بيكستا)