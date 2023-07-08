اليابان | وفقاً لأحدث الإحصائيات... اليابانيون يعانون تحت وطأة ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي

اقتصاد 08/07/2023

في استطلاع أجراه بنك اليابان، أفاد 94.5% من المشاركين بأن الأسعار قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وقال 62.8% منهم إنها ارتفعت بشكل كبير.

في استطلاع أجراه بنك اليابان في مارس/ آذار، أفاد 94.5% من المشاركين بأن الأسعار قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، كما أكد 62.8% منهم على أنها ”ارتفعت بشكل كبير“، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل بعد نسبة 94.6% التي تم تسجيلها في استطلاع سبتمبر/ أيلول 2008. يستهدف الاستطلاع الأفراد المقيمين في اليابان الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر ويتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر. جدير بالذكر أن آخر استطلاع كان قد تم إجراؤه في الفترة من 3 فبراير/ شباط إلى 1 مارس/ آذار وشارك فيه 1981 شخصًا.

وفيما يتعلق بظروفهم المعيشية الحالية، أكد 56.0% منهم على أنهم ”أصبحوا أسوأ حالًا“، ليصبح هذا الربع الثالث على التوالي الذي يؤكد فيه أكثر من 50% من المشاركين على تدني ظروفهم المعيشية. قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاعات الثلاثة الماضية إن دخلهم ظل ثابتاً، بينما كانت هناك زيادة تدريجية في عدد الأشخاص الذين قالوا إن معدل إنفاقهم قد ارتفع.

أفاد معظم المشاركين أن زيادة الإنفاق كانت موجهة بشكل أساسي إلى الطعام، تليه المستلزمات اليومية (مثل المنظفات والنثريات) والأجهزة الكهربائية. وقد أدى ارتفاع أسعار الضروريات اليومية إلى زيادة الإنفاق، مما شكّل ضغطاً كبيراً على ميزانيات الأسر.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بكيستا)