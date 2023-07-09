اليابان | تراجع التصنيف العالمي لليابان في المساواة بين الجنسين

مجتمع 09/07/2023

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين بين الجنسين، كانت اليابان واحدة من الدول ذات أدنى مستويات المساواة بين الجنسين في المجال السياسي في العالم، مما انعكس بدوره على تصنيفها العام، لتحتل المرتبة 125 من بين 146 دولة.

كشف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 21 يونيو/ حزيران 2023، احتلال اليابان المرتبة 125 من أصل 146 دولة من حيث المساواة بين الجنسين، لتسجل بذلك تراجعا ملحوظًا عن العام الماضي حيث كانت تحتل المرتبة 116.

يحلل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة متنوعة من البيانات الإحصائية حول وضع المرأة باستخدام أربع فئات تتعلق بالاقتصاد، التعليم، الصحة، والسياسة. يعتمد مؤشر الفجوة بين الجنسين على مقياس يبلغ الرقم واحد فيه أعلى درجة ممكنة، مما يشير إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، في حين يعني الصفر عدم وجود أي توازن والتفاوت الكامل بين الجنسين.

ومن بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، حصلت ألمانيا على أعلى درجة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث حلت في المركز السادس عالميًا بعد أن كانت تحتل المركز العاشر عام 2022. تليها بريطانيا محتلة المركز 15 عالميا، ثم كندا في المركز 30، وفرنسا في المركز 40، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد احتلت المركز 43، وجاءت إيطاليا في المركز 79. وبذلك تكون اليابان هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم تتمكن من دخول قائمة الدول الـ100 الأفضل من حيث المساواة بين الجنسين.

وإذا ما نظرنا إلى فئة السياسة في اليابان، نجد أن نسبة مشاركة النساء في المناصب البرلمانية أو الوزارية متدنية للغاية، وهذا ما جعلها تحتل المرتبة 138. ولا يختلف الأمر كثيراً في الفئة الاقتصادية حيث احتلت اليابان المرتبة 123، وذلك بسبب عوامل عدة مثل انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل وفجوة الأجور بين الرجال والنساء. وتراجع تصنيف اليابان في فئة التعليم إلى المرتبة 47، نتيجة انخفاض عدد النساء اللواتي يسعين للحصول على التعليم العالي.

مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2023

الترتيب (ترتيب 2022) البلد المؤشر 1 (1) أيسلندا 0.912 2 (3) النرويج 0.879 3 (2) فنلندا 0.863 4 (4) نيوزيلندا 0.856 5 (5) السويد 0.815 6 (10) ألمانيا 0.815 7 (7) نيكاراغوا 0.811 8 (8) ناميبيا 0.802 9 (11) ليتوانيا 0.800 10 (14) بلجيكا 0.796 15 (22) بريطانيا 0.792 18 (17) إسبانيا 0.791 30 (25) كندا 0.770 40 (15) فرنسا 0.756 43 (27) الولايات المتحدة الأمريكية 0.748 71 (68) الإمارات العربية المتحدة 0.712 79 (63) إيطاليا 0.705 105 (99) كوريا الجنوبية 0.680 107 (102) الصين 0.678 125 (116) اليابان 0.647 134 (129) مصر 0.626 146 (146) أفغانستان 0.405

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناء على بيانات تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)