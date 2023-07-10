اليابان | نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كيهارا سيجي يتحدث عن ”التحول الكبير“ في الإنفاق الدفاعي المتزايد لليابان

تحدث رئيس لجنة التخطيط التحريري في Nippon.com والأستاذ في المعهد الوطني الياباني للدراسات السياسية، تاكيناكا هاروكاتا، مع الشخصية السياسية البارزة كيهارا سيجي لمناقشة سياسات الخارجية والأمن في إدارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو. يتم استعراض أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن المنقحة التي تم إصدارها في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

بيئة الأمن الإقليمي القاسية

تاكيناكا هاروكاتا: فى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022 قامت اليابان بنشر ثلاث وثائق استراتيجية مهمة وجديدة (استراتيجية الأمن القومي (NSS) - استراتيجية الدفاع الوطني (NDS) - برنامج تعزيز الدفاع) معلنة اعتماد منهج جديد للأمن القومي والدفاع. في الأصل، كان من المفترض أن يتم إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للأمن كل عشر سنوات تقريبًا. كيف كانت الحالة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد تنصيب حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو مباشرة؟ هل كان يعتزم بالفعل مراجعة هذه الوثائق؟ ما هي التحضيرات التي كانت جارية في ذلك الوقت؟

كيهارا سيجي: أعتقد أن رئيس الوزراء كيشيدا كان يرغب في مراجعة استراتيجية الأمن القومي من البداية. كما بدأت التحضيرات الداخلية بقيادة الأمانة الوطنية للأمن. نظرًا لأن الاستراتيجية تقع في قلب السياسة الأمنية لليابانية، كان من الطبيعي والمنطقي مراجعة الثلاثة وثائق الرئيسية الاستراتيجية للأمن الوطني.

تاكيناكا: كنائب لكبير أمناء مجلس الوزراء، ما هو دورك في مراجعة استراتيجية الأمن القومي؟

كيهارا: في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بدأ أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي تنظيم اجتماعات خاصة بهم تحسبًا للمراجعة. أصبح المجلس الوطني للأمن نشطًا أيضًا. على سبيل المثال، بدأت الأمانة الوطنية للأمن في مجلس الأمن القومي عقد جلسات استماع خاصة بها، بما في ذلك ما يقرب من عشرين اجتماعًا دقيقًا مع خبراء خارجيين. كما اجتمع الفريق الأساسي لمجلس للأمن القومي، المكون من رئيس الوزراء وأمين المجلس الأعلى للأمن ووزيري الخارجية والدفاع، في ثمانية عشر مناسبة لمناقشة التعديلات. وقد شاركت في هذه الاجتماعات وقدمت وجهة نظري.

تاكيناكا: هل أثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 على أي من المناقشات، مثل تلك المتعلقة بالقدرة على الهجوم المضاد أو الإنفاق الدفاعي؟

كيهارا: لم يكن هناك تأثير كبير من حيث المحتوى. حيث تركز استراتيجية الأمن الوطني على مصالح اليابان الوطنية، وتركز بشكل خاص على آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والهندي. حتى لو لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا، لكانت بيئة الأمن الإقليمية لليابان لا تزال شديدة الخطورة. ومع ذلك، أعتقد أن غزو روسيا قدم فرصة للشعب الياباني للتفكير في الأمن الإقليمي والعالمي وكيفية تأثيره المباشر على حياتهم.

الاستعداد المتزايد لإمكانيات واقعية

تاكيناكا: من وجهة نظرك كنائب لكبير أمناء مجلس الوزراء، ما هي النتائج الملحوظة من مراجعة استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني؟

كيهارا: هناك العديد من النتائج المهمة. كانت إدارة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي قد وافقت على قرار جريء يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي بطريقة محدودة من خلال تمرير تشريع الأمن والسلم لعام 2015. لقد اتخذنا خطوة أخرى إلى الأمام لتفعيل التشريع على أساس الاحتمالات الواقعية. بعبارة أخرى، على الرغم من أن الإطار التشريعي كان موجودًا بالفعل، فقد احتجنا إلى دراسة ما إذا كانت قوات الدفاع الذاتي بشكلها وتركيبتها الحالية قادرة حقًا على التعامل مع لسيناريوهات العالم الحقيقي. على وجه التحديد، حددنا نقصًا في الذخيرة، قلة توافر المعدات، نقص قطع الغيار، والبنية التحتية العسكرية المتداعية. كل هذه القضايا يمكن أن تضعف قدرة قوات الدفاع الذاتي على الاستجابة لحالات الطوارئ الإقليمية.

خلال هذه العملية، قمنا بتحديد التحسينات اللازمة. من خلال التغييرات، نعتقد أننا وضعنا ”عجلتي العربة“ - لدينا كل من الإطار العام والوضع الذي يتيح ذلك. ربما كان هذه هي النتيجة الأكثر أهمية.

وكانت نتيجة أخرى مهمة هي قرار تعزيز القدرات غير المكفولة حاليًا التي يمكن أن تعزز الدفاع الوطني لليابان. لهذا الغرض، قررنا تعزيز قدرات الدفاع البعيدة، وتعزيز قدرات الردع باستخدام هذه القدرات البعيدة، وزيادة استخدام المعدات العسكرية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.

وكانت النتيجة الثالثة تركيزًا متزايدًا على تحسين الروابط المختلفة. على سبيل المثال، هناك روابط بين خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي، وبين قطاع العلوم والتكنولوجيا وقطاع معدات الدفاع، وبين البنية التحتية العامة مثل المطارات والموانئ والبنية التحتية الدفاعية. كانت الحكومة قد حددت هذه التحديات في وقت سابق، ولكنها لم تحقق تقدمًا يذكر في التعامل معها. الآن لدينا إطار يسمح لنا بتحسين التضافر هنا.

أخيرًا، قمنا بوضع إطار وتأمين الميزانية اللازمة للتعهد بمجالات الدفاع الجديدة مثل الدفاع السيبراني والطيف الكهرومغناطيسي. أعتقد أن هذه النتائج الأربعة هي الأكثر أهمية.



رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو (يسار) ونائب كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا سيجي يتحدثان في البرلمان خلال جلسة عامة بعد الإعلان عن الوثائق الأمنية الرئيسية الثلاث في مجلس النواب، 4 أبريل 2023 (© جيجي برس)

التزام ثابت بـمبدأ الدفاع

تاكيناكا: ما لفت انتباهي أثناء قراءة استراتيجية الد فاع الوطني هي العبارة التي تشير إلى أن اليابان ستتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية البلاد وإفشال أي غزو تتعرض له البلاد. قد يبدو ذلك طبيعياً تماماً، ولكن تقليدياً عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن اليابان، كان هناك تقسيم للمسؤولية بين اليابان والولايات المتحدة - حيث تعمل اليابان كـ ”الدرع“ وتعمل الولايات المتحدة كـ ”الرمح“. هل تعكس هذه الصيغة الجديدة تغييرًا في استراتيجية الدفاع اليابانية؟

كيهارا: لم يحدث تغيير جوهري في تقسيم الأدوار بين اليابان والولايات المتحدة. وإن وجود قدرة دفاعية تكتيكية لا يعني بالضرورة وجود قدرات هجومية – فهي تعمل أيضًا كقدرات دفاعية. من خلال القدرات التكتيكية، نعزز فعليًا قدرتنا على العمل كـ ”درع“ وحماية ما يحتاج إلى حمايته للدفاع الوطني.

تاكيناكا: تتناول الاستراتيجية الوطنية للدفاع (NDS) أيضًا امتلاك قدرات الردع الهجومي. وتصف هذه القدرات بأنها ”تمكّن اليابان من تنفيذ ضربات ردع فعّالة ضد أراضي العدو“. تسعى طوكيو حاليًا إلى الحصول على صواريخ توماهوك من الولايات المتحدة وتوسيع نطاق الصواريخ السطحية إلى سطح البحر الموجودة حاليًا لتطوير قدرات الردع الهجومي لدى قوات الدفاع الذاتي. هل تلك الجهود ببساطة توسيع نطاق ووظائف ”الدرع“ في اليابان؟

كيهارا: اليابان ملتزمة بالدفاع الحصري الدفاعي. هذه القدرات الجديدة ليست للهجوم النشط على البلدان الأخرى وستكون فقط كعامل ردع من الهجوم. ومع ذلك، يجب أن تتغير قدرات الردع استجابةً لقدرات الخصوم.

لنستخدم تشبيه البيسبول، في الأيام القديمة، كان يعتمد ضاربي كرات البيسبول أساساً على الكرات المنحنية والكرات السريعة المستقيمة. ولكن اليوم، يمتلك ضاربي كرات البيسبول مجموعة متنوعة التكتيكات المختلفة. وبالمثل، هناك اليوم دول تسلح نفسها بصواريخ بالستية ذات مسارات غير منتظمة وصواريخ فائقة السرعة. لذا، لم يعد نفس ”قدرة الدرع“ من السنوات السابقة كافياً للدفاع بفعالية ضد الأسلحة الجديدة. لذا، تعمل قدرات الردع كعامل ردع مع تعزيز قدراتنا التكتيكية.

تاكيناكا: بالطبع، أنا أفهم أننا لا نسعى للهجوم على الآخرين، ولكن إذا تعرضت اليابان للهجوم...

كيهارا: بالطبع، سنواصل تحسين قدراتنا في مجال الدفاع ضد الصواريخ الباليستية. ومع ذلك، من الواضح أننا لا يمكننا حماية أنفسنا بالكامل من الصواريخ عن طريق منظومة الدفاع الصاروخي الباليستي وحدها. قد نحتاج إلى النظر في استخدام قدرات الردع لحماية أنفسنا بشكل واقعي من هذا النوع من التهديدات. ومع ذلك، لا توجد تغييرات في التقسيم الأساسي للأدوار بين اليابان والولايات المتحدة.

تاكيناكا: مع ذلك، هناك فرق جوهري بين النهج ”الانتهاك فقط“، كما كان الحال حتى الآن، وبين القدرة على تنفيذ هجمات على أراضٍ أجنبية.

كيهارا: حتى الآن، كانت موقف الحكومة كما أعلن في البرلمان هو أن قدرات الردع الهجومي مسموح بها دستوريًا، ولكن اليابان لن تقتنيها كخيار سياسي. ومع ذلك، نحن نقول الآن أنه إذا لم نقم بتنفيذ هذه القدرات، فقد لا نكون قادرين على الدفاع عن اليابان. الهدف الرئيسي هو ردع المعتدين عن مهاجمتنا والنجاح في ذلك، لذلك هذه القدرات قد تساعدنا في ذلك بالتعاون مع نظام الدفاع الصاروخي الباليستي.

الإنفاق الدفاعي المتزايد ”تحول كبير“

تاكيناكا: من حيث التحولات التاريخية الكبرى في سياسة الدفاع، فإن امتلاك قدرات الردع الهجومي يعتبر واحداً منها، إلى جانب إعادة تفسير الدستور في عام 2014 وتشريعات السلام والأمن في عام 2015 التي سمحت لليابان باستخدام جزئي لحق الدفاع الذاتي الجماعي.

كيهارا: في الواقع، اليابان دائمًا احتفظت بحقها في امتلاك قدرات الردع الهجومي، لذلك لا يمكننا حقًا القول إن هذا التغيير كبير. ومع ذلك، أعتقد أن التجاوز الحاصل لحد الـ 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الدفاعي يمثل تحولًا كبيرًا.

تاكيناكا: أود أن أركز قليلاً على قدرات الدفاع بعيدة المدى. بالإضافة إلى استخدام الصواريخ ذات المدى البعيد للردع الهجومي، يشير التقرير الوطني للدفاع إلى أن اليابان تنظر في الوقت نفسه في إمكانية استهداف القوات العسكرية للأعداء قبل اقترابهم أو دخولهم أو هبوطهم على الأراضي اليابانية.

كيهارا: في الواقع، بدلاً من النظر في هذه القدرات بشكل متزامن، فإن هذا هو الدافع الرئيسي لامتلاك قدرات الدفاع البعيدة. سواء كان الهجوم قادمًا من الجو أو من البحر، يجب علينا أن نسعى لإفشال الأعداء من أبعد مسافة ممكنة. يتعلق الأمر بقوة العمل المحدودة وحياة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ولا يمكننا أن نضعهم في خطر غير ضروري.

تاكيناكا: تم الإعلان أيضًا عن رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام معيار الإنفاق في حلف الناتو كنقطة مرجعية.

كيهارا: معظم الدول في المجتمع الدولي تساهم إلى حد ما في السلام والاستقرار من خلال إنفاقها الدفاعي. ومع ذلك، لم نصل إلى هذه النسبة فقط من خلال الاستشهاد بما يفعله الآخرون. اتخذنا قرارًا بناءً على التقدير الذي قمنا به بناءً على مجموعة من القدرات التي حددناها كضرورة للدفاع عن اليابان وضرورة تعزيز قدرة اليابان على التعاون مع الدول المتحالفة وذات الآراء المشتركة. لذا، خلال الخمس سنوات القادمة ابتداءً من السنة المالية 2023، سننفق ما مجموعه 43 تريليون ين، ومع التوسع سيصل إجمالي الإنفاق الدفاعي السنوي في السنة المالية 2027 إلى 8.9 تريليون ين. ومن الطبيعي أنه كلما زاد الإنفاق، زادت قدرة الدفاع التي يمكننا اكتسابها. ومع ذلك، تعتبر النسبة 2 في المئة مرجعية جيدة، وتتماشى أيضًا مع المعايير العالمية.

تاكيناكا: في استراتيجية الأمن القومي، توصف الصين بأنها ”أكبر تحدي استراتيجي يواجه اليابان على الإطلاق“ بناءً على سلوكها الخارجي واتجاهاتها العسكرية. كيف توصلت الحكومة إلى هذا الوصف؟

كيهارا: إنه وصف مباشر للواقع الحالي. يعكس ببساطة محاولات الصين لتغيير الوضع القائم بشكل منفرد في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، والتزايد السريع والواسع والغامض في قوتها العسكرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم إيشي ماساتو من قسم التحرير في Nippon.com استنادًا إلى مقابلة أجريت في 10 مايو/ أيار 2023. صورة العنوان: نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا سيجي في ناغاتشو، طوكيو، في 10 مايو 2023. ©هاناي توموكو)