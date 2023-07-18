اليابان | فصل ’’شوشو‘‘... حرارة أقل

في فصل ’’شوشو‘‘ الشمسي، ينتهي موسم الأمطار وينطلق الصيف بكامل طاقته.

’’شوشو (حرارة أقل)‘‘ هو اسم الفصل الشمسي الذي يبدأ في حوالي 7 يوليو/تموز وفق التقويم الحديث. مع تنامي التكهنات حول نهاية موسم الأمطار، هناك اتجاه لحدوث هطولات مطرية موضعية غزيرة ومفاجئة (تعرف في اليابان باسم ’’أمطار الحرب العابرة‘‘). تبقى حرارة الصيف مرتفعة حتى بداية الخريف رسميا ’’ريشّو‘‘ في حوالي 7 أغسطس/آب، وبعد ذلك يستخدم مصطلح ’’زانشو‘‘ لوصف الحرارة آخر الصيف. كما تظهر في هذا الفصل حشرات الزيز المميزة بغنائها وتتفتح أزهار اللوتس.

تلقي هذه المقالة نظرة على الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة تقريبا من 7 – 21 يوليو/تموز.

تاناباتا (7 يوليو/تموز)

تاناباتا هو أحد 5 مهرجانات موسمية رئيسية في العام (7 يناير/كانون الثاني و 3 مارس/آذار و 5 مايو/أيار و 7 يوليو/تموز و 9 سبتمبر/أيلول). الغرض من هذا المهرجان الصلاة من أجل وفرة الحصاد، على الرغم من وجود عدد من التقاليد التي تتزامن مع هذا التاريخ. إحداها هي القصة القديمة من الصين عن النجم الحائك (فيغا) ونجم النسر الطائر (ألتير)، وأسطورة أخرى عن كيكّودين، عندما يصلي النساجون وعمال الإبرة من أجل تحسين مهاراتهم، بالإضافة إلى تاناباتاتسومي عندما تنسج الشابات أقمشة ملابس الترحيب بالآلهة.

تحكي قصة تاناباتا القادمة من الصين خلال فترة نارا (710-794) عن أوريهيمي ’’أميرة النسج‘‘ التي كانت تنسج كل يوم لوالدها تينتي ’’ملك السماء‘‘ والذي أعد ترتيبات لها من أجل اللقاء والزواج من هيكوبوشي (’’نجم الصبي‘‘، يُشار إليه أيضا باسم كينغيو ’’النسر‘‘). وبعد زواجهما أمضيا أيامهما في فراغ دون عمل أي شيء، ما أغضب تينتي الذي فرّق بينهما وفصلهما على ضفتين متقابلتين من أمانوغاوا (’’النهر السماوي‘‘ أو درب التبانة) لإعادتهما إلى العمل. ولكن الحبيبين كانا منكسري القلب، ولم يستطيعا العمل بسبب نحيبهما. لذلك قرر تينتي أنه إذا عملا بجد فيمكنهما الالتقاء مرة واحدة في السنة في ليلة 7 يوليو/تموز. ومن الممكن في تلك الأمسية مشاهدة النجمين ’’يعبران درب التبانة‘‘ من أجل أن يلتم شملهما.

ظهر تقليد عادة كتابة الأمنيات على شرائح ورقية ملونة وربطها بعشب الخيزران في فترة إيدو (1603-1868). هناك 5 ألوان لهذه الأوراق هي الأخضر والأحمر والأصفر والأبيض والأرجواني. وهذه الألوان مستمدة من ألوان مرتبطة بالعناصر الخمسة في علم الكونيات الصيني (الخشب والنار والأرض والمعدن والماء)، باستثناء أن اللون الأسود الأصلي المتصل بالماء لا يعتبر ميمونا في اليابان وتم استبداله باللون الأرجواني.



تانزاكو مع أمنيات مكتوبة في مهرجان تاناباتا (© بيكستا)

’’سومين (معكرونة بيضاء رفيعة)‘‘ هي من الوجبات الشهيرة في مهرجانات تاناباتا. تُغلى المعكرونة لمدة دقيقة إلى دقيقتين ثم تُبرد في ماء مثلج. وتُقدم مع صلصة تسويو حيث تغمس فيها، بالإضافة إلى توابل مثل الكراث والزنجبيل والشيسو والميوغا (الزنجبيل الياباني). كان الناس في فترة نارا يأكلون ساكوبي (معكرونة تشبه الحبل مصنوعة من مزيج من دقيق القمح والأرز) ثم تطورت إلى سومين في السنوات اللاحقة.

معكرونة سومين مع صلصة تسويو وتوابل مثل شيسو وميوغا (© بيكستا)

مهرجان أزهار مجد الصباح في إيرييا (6-8 يوليو/تموز)

أقبل عشرات البستانيين في وقت مبكر من عصر ميجي (1868-1912) في إيرييا بوسط طوكيو على زراعة أنواع مختلفة من نباتات مجد الصباح (أساغاؤ) ذات الأزهار الرائعة، وبدأوا في إقامة مهرجان مجد الصباح. توقف المهرجان في عام 1913، ولكن تم إحياؤه من عشاقه في عام 1948. وقد بات اليوم فعالية شعبية تجتذب عشرات آلاف الزوار.



مهرجان مجد الصباح.

يوكاتا

كان أعضاء الطبقة الأرستقراطية في فترة هييان (794-1185) يرتدون رداء من طبقة واحدة يُعرف باسم كاتابيرا عند الاستحمام بالبخار الذي كان منتشرا آنذاك. وفي فترة أزوتشي-موموياما (1568-1603) أصبح الاستحمام في حوض الاستحمام الساخن أكثر شيوعا، وكانوا يلبسون ثوبا مماثلا هو ’’يوكاتا‘‘ بعد الاستحمام لامتصاص العرق. ومع انتشار الحمامات العامة في أوائل فترة إيدو أصبح عامة الناس أيضا يرتدون يوكاتا مثل البيجامات في أيامنا. ومنذ منتصف فترة إيدو أصبح يوكاتا زيا شعبيا عند تأدية رقصات بون أودوري ومهرجانات الألعاب النارية في الصيف.



شابة ترتدي يوكاتا وتحمل في يدها مروحة (© بيكستا)

سوق هوزوكي، سينسوجي، طوكيو (9-10 يوليو/تموز)

وهو سوق يُباع فيه ’’هوزوكي‘‘، نباتات تشبه الفوانيس ترمز للحظ السعيد، ويُقال إن لونها الأحمر يحمي من سوء الحظ بسبب حرارة الصيف ويساعد أيضا على جذب الحظ السعيد. يبيع السوق بجانب معبد سينسوجي نباتات هوزوكي وأجراس الرياح وغيرها من الزينة الصيفية، بالإضافة إلى فعالية جذب سياحي مثل صيد الأسماك الذهبية من قبل الأطفال والشباب. ويعتقد اليابانيون أن الصلاة للإلهة البوذية كانّون في 10 يوليو/تموز تجلب مزايا أكثر من الأيام الأخرى.



هوزوكي وأجراس تقرع مع حركة الرياح معروضة للبيع في سوق هوزوكي بمعبد سينسوجي (© بيكستا)

تفتح أزهار اللوتس

يقال إن الكلمة اليابانية التي تشير إلى اللوتس (هاسو أو أحيانا هاتشيسو) مشتقة من كلمة عش النحل (هاتشينوسو)، بسبب وجه الشبه بين جراب بذور هذا النبات وعش النحل. تعتبر زهرة اللوتس الأقرب إلى بوذا. النبات بأكمله تقريبا يؤكل أو يستخدم في الطب الشعبي: البذور والأوراق والساق والقلب والجذور. تقام فعاليات لمشاهدة الأزهار في الصباح الباكر في المعابد البوذية والشينتوية والحدائق حيث تزرع نباتات اللوتس.



نبتة لوتس من بذور عمرها ألفي عام، إلى اليسار (© بيكستا)، جراب بذور اللوتس.

مهرجان غيون، كيوتو (1-31 يوليو/تموز)

مهرجان غيون في معبد ياساكا في غيون هو أحد الفعاليات الصيفية شهرة في كيوتو. وهو من ضمن أهم 3 مهرجانات في اليابان (المهرجانان الآخران هما تينجين في أوساكا وكاندا في طوكيو). بدأ هذا المهرجان العريق لأول مرة في فترة هييان عام 869 بهدف درء الكوارث والصلاة من أجل الصحة الجيدة. وعلى الرغم من أن هذه الفعالية تستمر شهرا من الزمن بدءا من 1 يوليو/تموز، فإن أبرز أحداثها هي ساكي ماتسوري في 17 يوليو/تموز وأتو ماتسوري في 24 يوليو/تموز. ففي هذين اليومين تُجر 33 عربة مهرجانية مزركشة مربوطة ببعضها البعض بحبل فقط دون استخدام مسمار واحد، وتجوب العربات أرجاء الحي، مستعرضة الآلهة التي تحملها كل منها. يذكر أن هذه الفعالية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

موكب عربات ياماهوكو خلال مهرجان غيون في كيوتو (© جيجي برس)

تشوغين (أواخر يونيو/حزيران إلى منتصف يوليو/تموز)

’’تشوغين (中元)‘‘ هو تقليد موسمي لتقديم الهدايا تعبيرا عن التقدير. ’’تشونغيوان (تكتب بنفس الحرفين)‘‘ في 15 يوليو/تموز هو أحد 3 تواريخ مهمة في الطاوية الصينية، عندما كان من المعتاد الصلاة على أرواح الأسلاف. انتقل هذا التقليد إلى اليابان، وأصبح الناس يقدمون الهدايا في هذا التاريخ تقريبا. يكون موعد هذا التقليد في منطقة طوكيو من أواخر يونيو/حزيران إلى منتصف يوليو/تموز، لكن الفترة تختلف حسب المنطقة. وتعِد المتاجر ومحلات السوبر ماركت زوايا مخصصة لهدايا تشوغين.



هدية تشوغين مغلفة (© بيكستا)

يوم البحار (ثالث يوم أحد في يوليو/تموز)

يوم الأحد الثالث من شهر يوليو/تموز هو يوم البحار. تُفتح شواطئ السباحة في جميع أنحاء اليابان اعتبارا من أوائل يوليو/تموز. كما تبدأ أكواخ على الشاطئ تبيع الطعام والشراب العمل خلال هذه الفترة.

فترة دويو

دويو هي الأيام الـ 18 تقريبا التي تسبق بداية كل من الفصول الأربعة في التقويم التقليدي. تبدأ فترة دويو للصيف في حوالي 20 يوليو/تموز، ليستمر الفصل حتى ريشّو (بداية الخريف) في حوالي 7 أغسطس/آب. ولكونها الأعلى حرارة مقارنة بأوقات السنة الأخرى، يأكل الناس أطعمة يعتقدون أنها تبعث على النشاط من أجل التغلب على التعب، مثل أسماك الأنقليس ومحار شيجيمي والبيض.

تحظى أسماك الأنقليس بشعبية خاصة في يوم الثور خلال فترة دويو للصيف. وهذه الممارسة عريقة، حيث توصي ’’مانيوشو (مجموعة شعرية جُمعت في فترة نارا)‘‘ بتناول أسماك الأنقليس لأنها تساعد في منع ’’النحول الصيفي‘‘. تؤكل عادة على شكل ’’كاباياكي (مغموسة ومشوية في صلصة الصويا)‘‘، ويقال إنها تعزز القدرة على التحمل، وتعود جذور هذه الممارسة إلى فترة إيدو.



وجبة أوناجو (أنقليس مع أرز) (© بيكستا)

الذرة الحلوة

تبشر الذرة الحلوة المسلوقة الطازجة على مائدة العشاء بقدوم الصيف. وتكون ذروة موسمها في الفترة من يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول. تعتبر الذرة الحلوة المحمصة برائحتها الزكية وقوامها المقرمش وطعمها الحلو وجبة شائعة تبيعها أكشاك طعام ياتاي في مهرجانات المعابد خلال فصل الصيف. من الأفضل عند الشراء اختيار كوز الذرة الذي يحتوي على الكثير من الحرير، ويفضل أن يكون طرفه أصفر اللون.



الاستمتاع بتناول ذرة حلوة محمصة (© بيكستا)

كاريي (الأسماك المفلطحة)

موسم كاريي (الأسماك المفلطحة) في فصل الصيف. وهي سمكة شهيرة بيضاء اللحم مذاقها رائع، تقدم في وجبات مثل ’’نيتسوكي (مسلوقى في صلصة الصويا)‘‘ أو ’’كارآغي (مقلية في زيت غزير)‘‘ أو ’’ميونيير (مقلية بالزبدة)‘‘.



سمكتا كاريي (الأسماك المفلطحة) على اليسار، وجبة كاريي مسلوقة في صلصة الصويا (© بيكستا)

(المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: زهرة لوتس في أوج تفتحها بمعبد هوكونغوين في كيوتو، © بيكستا)