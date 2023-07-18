اليابان | تعرف على بحيرة بيوا أكبر بحيرة مياه عذبة في اليابان

سياحة وسفر 18/07/2023

تعد بحيرة بيوا أكبر بحيرة مياه عذبة في اليابان، حيث تتغذى هذه البحيرة من الأنهار التي تصب بها، وتحيط بها الجبال الخضراء، وتتمتع بجاذبية خاصة، وهي واحدة من أقدم البحيرات في العالم. وقد اشتق اسمها من شكلها الطبيعي الذي يبدو مثل آلة البيوا الموسيقية، أو العود الياباني التقليدي.

بحيرة بيوا هي أكبر بحيرة مياه عذبة في اليابان، تقع في محافظة شيغا. بسبب قرب موقع بحيرة بيوا من كيوتو العاصمة القديمة لليابان، فإنها غالبا ما تظهر في الأعمال الأدبية اليابانية مثل الشعر. تبلغ مساحة البحيرة حوالي 670 كم مربع، وتصب فيها بعض الأنهار الصغيرة ويحيط بها بعض الجبال منخفضة الارتفاع.

وتشتهر بحيرة بيوا، التي تغطي مساحة تقدر بـ 670 كيلومترًا مربعًا، بكونها أكبر بحيرة في اليابان، وقربها من كيوتو العاصمة القديمة لليابان، لذلك فقد ظهرت في الأعمال الفنية والأدب منذ العصور القديمة. تقع البحيرة بالكامل داخل محافظة شيغا، وهي ثلاثة أضعاف حجم بحيرة كاسوميغاورا، التي تبلغ مساحتها السطحية 220 كيلومترًا مربعًا، وهي ثاني أكبر بحيرة في البلاد. يمتد ساحل بحيرة بيوا لمسافة تقدر بحوالي 235 كيلومترًا، مما يعني أنه سيستغرق أكثر من 10 ساعات للدوران حولها بالدراجة، مع السفر بمتوسط سرعة 20 كيلومترًا في الساعة. سيرًا على الأقدام، سيستغرق التحرك بسرعة 4 كيلومترات في الساعة أكثر من 50 ساعة، أو أكثر من يومين متواصلين.

تعريف ببحيرة بيوا



شاطئ سانشاين في حديقة ناغيسا أوتسو لايكسايد. (© بيكستا)



البوابة الطافية في معبد شيراغي. (© بيكستا)



قاعة معبد أوكيميدو ”القاعة العائمة“ في معبد مانغتسوجي. (© بيكستا)

وفرة المياه تجعل المناظر الطبيعية جميلة، وتعمل بحيرة بيوا أيضًا كخزان لمنطقة كانساي. يتم سحب معظم المياه المستخدمة في مدينة كيوتو من هذه البحيرة. في الوقت نفسه، تستخدم محافظة أوساكا بأكملها ومدينة كوبي المياه من نهر يودو، والذي ينبع من بحيرة بيوا. يتم تزويد حوالي 15 مليون شخص، أكثر من 10% من سكان اليابان، بالمياه من البحيرة.

عدد الأشخاص الذين يتم تزويدهم بالمياه من بحيرة بيوا حسب المحافظة



قناة بحيرة بيوا. (© بيكستا)

تعتبر بحيرة بيوا واحدة من أقدم البحيرات في العالم. قبل حوالي 4 ملايين سنة شكلت بحيرة ضحلة بالقرب مما هو الآن مدينة إيغا في محافظة ميئ. تغير شكلها ببطء واستمرار على مر الزمن، نتيجة لحركات القطع التي تسببت في انخفاض التربة وامتلاء الحفر بالرواسب، حتى اكتسبت شكلها الحالي قبل حوالي 400،000 سنة تقريبًا.

خلال تاريخ البحيرة الطويل، تطور بعض الكائنات المائية التي تعيش فيها بطرق فريدة. تم تأكيد أن المياه توفر موطنًا لأكثر من 1,700 نوع من النباتات والأحياء المائية، بما في ذلك أكثر من 60 نوعًا معتبرة محلية للبحيرة مثل البيواكو أونامازو (سمكة القط العملاقة في بحيرة بيوا) وبيوا ماسو (سمكة السلمون في بحيرة بيوا)



مهرجان Lake Biwa Great للألعاب النارية هو حدث صيفي تقليدي يقام سنويًا حوالي 8 أغسطس/ آب. هذا العام، 2023، سيتم إقامته للمرة الأولى منذ أربع سنوات. (© بيكستا)