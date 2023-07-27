اليابان | ’’شيتاكو بييا‘‘... نقطة تماس مصارعي السومو مع الإعلام

تتجاوز ’’شيتاكو بييا (غرف الملابس)‘‘ دورها من مجرد غرفة لتبديل الملابس يستعد مصارعو السومو فيها قبل الدخول إلى الحلبة للمشاركة في البطولات. فهناك يتفاعل المصارعون مع المراسلين الرياضيين، ما يساعد في تشكيل وجهات النظر العامة عنهم وعن مهاراتهم الرياضية.

بمثابة غرف تبديل الملابس خلف الكواليس

تقع غرف تبديل الملابس ’’شيتاكو بييا‘‘ الشرقية والغربية في اتجاه الجزء الخلفي من صالة ريوغوكو كوكوغيكان الرياضية بطوكيو. وتكون هذه الغرف الطويلة والضيقة الواقعة عند نهاية الممرات المؤدية إلى الحلبة، مفروشة بحصير التاتامي، يشعر المرء وكأنها مساحات خلف الكواليس في قاعة للعروض الفنية. تخلو الغرف من كل شيء باستثناء مرايا بحجم كامل وأعمدة لممارسة حركات الدفع والطعن ’’تيبّو‘‘ التي تعتبر من أساسيات الرياضة. كما تلحق بهذه الغرف مرافق فسيحة للاستحمام والمراحيض.

يمكن لمصارعي السومو ’’ريكيشي‘‘ ومصففي الشعر ’’توكوياما‘‘ وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة بجمعية السومو اليابانية وكذلك المراسلين الرياضيين والمصورين الذين لديهم أوراق اعتماد مناسبة، الدخول والخروج لهذه الغرف كما يحلو لهم. ولكن يحظر على النساء دخول ’’شيتاكو بييا‘‘ على اعتبار أن جزءا منها غرف لتبديل الملابس وغرف للصحافة، وبالتالي فهي المكان الذي يتعرى فيه الريكيشي.

يصبح الجو داخل شيتاكو بييا مشحونا بعد الساعة الثانية ظهرا عندما يدخل مصارعو القسم الأول من الرياضة ويبدأون الاستعداد لمبارياتهم. يدخل المصارعون هذه الغرف مع مرافقيهم وهم يرتدون ملابس رسمية مكونة من سترات ’’هاؤري‘‘ مطبوع عليها شعارات وتنانير ’’هاكاما‘‘ التي ترتدى فوق الثياب، ثم يتوجهون إلى غرف تغيير الملابس الخاصة بهم. بعد ارتداء مآزر ’’كيشوماواشي‘‘ من أجل مراسم دخول الحلبة، يعودون بعد ذلك إلى غرف تبديل الملابس لتغيير ملابسهم إلى مآزر المصارعة والبدء في عمليات الإحماء. حيث يؤدون حركات قرفصاء ’’شيكو‘‘ ويتدربون على حركات المواجهة ’’تاتشيآي‘‘ بعد أن يأخذ مرافقوهم وضعية الخصم. كما يقومون بصفع وضرب أعمدة تيبّو ويمارسون حركات ’’سوريآشي‘‘ حيث يحافظون على أقدامهم على الأرض بينما يمشون في وضعية القرفصاء، ما يؤدي إلى ازدحام الممر الضيق. وما إن يقترب موعد المباراة، حتى يمضي المصارعون بصحبة مرافقيهم عبر الممر باتجاه حلبة المصارعة ’’دوهيو‘‘.

المساحة التي يشغلها الريكيشي في غرف تبديل الملابس تتوافق تقريبا مع مكانتهم في تصنيفات بانزوكي. فالمصارعون الأعلى تصنيفا من رتبة ’’يوكوزونا‘‘ يأخذون زاوية الغرفة البعيدة، بينما يشغل بقية المصارعين من رتبة ’’يوكوزونا‘‘ ورتبة ’’أوزيكي‘‘ الغرف على الجانبين، في حين يشغل المصارعون من رتب ’’سيكيواكي‘‘ و ’’كوموسوبي‘‘ و ’’مايغاشيرا‘‘ بقية الغرفة، كلٌ حسب رتبته.



غرفة ’’شيتاكو بييا‘‘ في كوراماي كوكوغيكان حيث كانت تقام بطولات طوكيو للسومو حتى عام 1984 (© جيجي برس)

أفضل وقت لإجراء مقابلات

بعد أن ينهي الريكيشي جولات المصارعة يعودون إلى غرف تبديل الملابس ويستحمون لإزالة الرمال والعرق. ثم يجلسون ليقوم مصففو الشعر بتغيير تصفيفة شعورهم من تسريحة ’’أويتشو‘‘ المعقدة الخاصة بالمصارعين ذوي الرتب العالية عند دخولهم الحلبة إلى تسريحة القُنزعة البسيطة ’’تشونماغي‘‘. وهذا هو الوقت الأمثل للاقتراب منهم لإجراء المقابلات.

يتدفق العديد من المراسلين لإجراء مقابلات مع الريكيشي رفيعي المستوى والريكيشي الصاعدين. وليس من غير المعتاد أن يتجمع 20 صحفيا أو أكثر حول المصارعين من رتبة يوكوزونا، ويتعين على أي شخص يريد الحصول على سبق صحفي جيد الحرص على تأمين مكان في الصف الأول.



اليوكوزونا كيسينوساتو يعود إلى شيتاكو بييا بوجه متجهم بعد هزيمته الثانية على التوالي في اليوم الثاني من بطولة يناير/كانون الثاني عام 2019، بينما يحاول مرافقه عرقلة الصحافة. وقد أعلن كيسينوساتو بعد يومين اعتزاله (© جيجي برس)

ليس هناك أماكن مخصصة بالتحديد لوقوف الصحفيين، ولكن المراسلين المخضرمين وأولئك الذين يعرفهم الريكيشي جيدا يقفون على الجانب وفي المقدمة. في حين يتعين على المراسلين الجدد في عالم السومو الوقوف خلف الحشد بينما تشرئب أعناقهم أثناء تدوين الملاحظات. إذا كان الريكيشي يتحدث بصوت هادئ، فقد يكون من الصعب سماع ما يقوله، وغالبا ما يُرى الصحفيون وهم يسترقون النظر إلى ملاحظات بعضهم البعض بشأن محتوى تعليقات المصارع.



غرف شيتاكو بييا مجهزة بشاشات تلفزيون تنقل البث المباشر لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK. يظهر في الصورة المصارع ديجيما من رتبة أوزيكي (حاليا اسمه أوناروتو ويعمل رئيس اسطبل تدريب على السومو ’’أوياكاتا‘‘) بعد عودته إلى غرفة الملابس فور انتهاء المباراة، وهو يشاهد الحدث مع المراسلين بمن فيهم كاتب المقالة هذه، في منتصف الصف الأمامي (© ناغاياما ساتوشي)

مكان يؤجج المشاعر

غالبا ما يكون المصارعون الذين يفوزون بمبارياتهم في مزاج جيد. على الرغم من أن بعضهم قليلو الكلام. أما الخاسرون فيكونون في مزاج غير جيد ويرفضون الحديث أو قد يكونون في حالة غضب شديد. يعتمد عالم السومو على الفوز والخسارة – لا توجد مناطق رمادية – والهزائم فيه لها تأثير مباشر على احتمالات تقدم الريكيشي في مشواره الرياضي. ويمكن مشاهدة جميع أنواع الحالات الدرامية المصغرة في غرف الملابس، وبمعنى ما قد تكون أكثر إثارة من المباريات نفسها.



فاز المصارع ميتاكيؤمي ببطولة صيف عام 2018، ليشكل ذلك أول فوز ببطولة لإسطبل ديوانوؤمي منذ 38 عاما، وهو أول حاصل على اللقب ينحدر من محافظة ناغانو (© جيجي برس)

تختلف المقابلات مع الريكيشي قليلا مع تلك التي تتم مع رياضيين في رياضات أخرى. فالمراسلون لا يطرحون أسئلة عن أمور معروفة على نطاق واسع ويتجنبون التعمق أكثر من اللازم ويصيغون استفساراتهم بصورة لا تثير استياء الضيف.

وبسبب أن أسئلة المقابلات تميل إلى أن تكون متشابهة في كل بطولة، فإن المراسلين ذوي الخبرة يبحثون عن بضع كلمات أو تعبيرات وجهية يمكن أن تعطي نظرة ثاقبة عما يشعر به الريكيشي. قبل أن يتمكن الصحفيون المستجدون في مجال إجراء المقابلات مع الريكيشي، من طرح أي أسئلة، يحضرون بشكل دؤوب جلسات التدريب الصباحية حتى يصبحوا وجوها مألوفة. يتلقى بعض المراسلين تعليمات من الصحف التي يعملون بها بأن يراقبوا ويتعلموا أساليب المقابلة في غرف تبديل الملابس من المراسلين المخضرمين.

أساليب متناقضة

يتعين على الريكيشي عند ترقيتهم إلى أعلى رتبتين وهما ’’يوكوزونا‘‘ و ’’أوزيكي‘‘، توخي الحذر عند التحدث إدراكا منهم للمسؤوليات المترتبة عليهم في رتبهم الجديدة. الكثير من المصارعين من ذوي الرتب العليا، على سيبل المثال اثنان من رتبة أوزيكي هما كوتوؤشو (حاليا ناروتو وهو رئيس اسطبل) وتاكاياسو، كانا يظلان صامتين تقريبا بعد خسارة إحدى المباريات.

ففي إحدى البطولات، خسر كوتوؤشو – الماهر في رميات أوواتيناغي فوق الذراع – مباراة بشكل غير متوقع أمام خصمه الذي استخدم رمية شيتاتيناغي تحت الذراع. طرح المراسلون في شيتاكو بييا بعض الأسئلة على كوتوؤشو قوبلت جميعها بـ’’لا تعليق‘‘. وكتب أحد المراسلين ’’. . . ‘‘ في دفتر ملاحظاته. وبعد أن لاحظ كوتوؤشو ذلك قال له ’’لم أقل شيئا، فماذا تدون؟‘‘ فأجاب المراسل ’’لا شيء على وجه الخصوص‘‘، لكن الأجواء المتوترة في الغرفة ازدادت توترا، حيث بدأ المصارع والصحفي يحدقان في بعضهما البعض لفترة طويلة.



المصارع هاكوهو من رتبة يوكوزونا بعد خسارته مباراة أمام غوئيدو في اليوم الثاني عشر من بطولة مايو/أيار عام 2015. يجلس هاكوهو وظهره للصحفيين، غير راغب في إجراء مقابلة معهم (© كيودو)

كان المصارع تاكانوهانا من رتبة يوكوزونا وهو أحد مشعلي الحماس في عصر هيسيي (1989-2019)، مشهورا بصمته عندما كان مصارعا صاعدا باسم تاكاهانادا. ويعود السبب في ذلك جزئيا لكونه فردا من سلالة سومو شهيرة، فهو ابن بطل أوزيكي وابن شقيق بطل يوكوزونا وشقيق لمصارع آخر هو واكانوهانا الذي وصل أيضا إلى الرتبة الأولى، وقد اجتذب قدرا كبيرا من التغطية الإعلامية المكثفة. وكان يحافظ على نفس الطباع داخل شيتاكو بييا، حيث لا ينبس ببنت شفة سواء فاز أو خسر. وكان لا يقول عندما يخسر المباراة إلا ’’خسرت لأنني كنت ضعيفا‘‘.



تاكاهانادا (لاحقا تاكانوهانا) يواجه الصحافة داخل شيتاكو بييا بعد فوزه على خصمه بطل اليوكوزونا تشييونوفوجي في اليوم الأول من بطولة مايو/أيار عام 1991. كان أصغر مصارع على الإطلاق (عمره 18 عاما) يهزم بطل يوكوزونا، لكنه ظل صامتا ومتلبد المشاعر طوال المقابلة (© جيجي برس)

لم يكن تاكانوهانا يتكلم بوضوح من قبل، وبدأ في الإجابة على الأسئلة بمزيد من التفصيل بعد ترقيته إلى يوكوزونا عام 1994، لكن المراسلين فوجئوا في بطولة يوليو/تموز لعام 1998 عندما أصبح فجأة أكثر ثرثرة. يبدو أن مدربه اقترح عليه أنه سيكون من الأفضل أن يتحدث بصراحة أكبر، وكان يتطرق أحيانا لموضوعات أخرى غير السومو ويقضي وقتا طويلا في الدردشة مع المراسلين.

وعندما سئل ما علاقة تحوله إلى وضعية الاسترخاء بترقيته إلى يوكوزونا، أجاب تاكانوهانا مع ابتسامة ترتسم على وجهه ’’نتحدث معكم جميعا هنا‘‘. فاجأ تاكانوهانا الذي أصبح كثير الكلام العديد من المراسلين، لكنه عاد للصمت بعد ورود تقارير عن خلاف مع شقيقه قبيل البطولة التالية في سبتمبر/أيلول من ذلك العام.

يجري المراسلون الذين يغطون غرف الملابس مقابلات مع العديد من الريكيشي في وقت واحد ويدونون اسم المصارع في الحلبة أو اسمه المستعار لتتبع من تمت مقابلته. فعلى سبيل المثال، قد يسبق ملاحظات المراسل اسم أساشوريو أو دورغي وهو الاسم المنغولي لأساشوريو، متبوعا بتصريحات المصارع. ولكن في أحد الأيام، كتب أحد الصحفيين – والذي ربما كان في عجلة من أمره – ’’دو-رو (من النطق الياباني لاسم دورغي)‘‘.

بعد أن أجاب أساشوريو – والذي يتمتع بحدة بصر – على عدد من الأسئلة، ثم خاطب المراسل قائلا ’’أنت تكتب كل شيء بشكل صحيح، أليس كذلك؟‘‘. وكان قد ألقى نظرة خاطفة على دفتر المراسل، ورصد كلمة ’’دورو‘‘ فسأله مازحا ’’ما هذا دورو؟‘‘. اسمي يتكون من ثلاثة مقاطع صوتية دو-رو-غي، كما تعلم. لماذا المقطع الثالث مفقود؟ لا تخلط بين اسمي وبين دورو [النطق الياباني لكلمة دولار أيضا]، وضرب رأس الرجل بشكل خفيف ممازحا إياه.

إن هذه القصة هي مثال جيد عن سرعة بديهة أساشوريو. لكنه كان يعاني من تقلبات عاطفية: فعندما يكون في مزاج جيد، يكون قادرا على الإدلاء بتصريحات مدروسة، لكنه كان يتحول إلى متعجرف ولا يطاق كلما ظهرت أخبار عن سلوكه السيئ إلى العلن.



أساشوريو في مزاج سعيد في بطولة سبتمبر/أيلول عام 2003 بعد فوزه برابع بطولة كبرى له (© كيودو)

استحداث منطقة مختلطة أثناء الجائحة

من بين جميع الرياضات في العالم، لا بد وأن السومو من بين تلك التي تتمتع ببيئة أكثر حرية للاختلاط بين المنافسين والصحافة، حتى قبل المنافسات. لكن جائحة كوفيد-19 قلبت هذا التقليد العريق رأسا على عقب.

كانت بطولة مارس/آذار عام 2020 هي الأولى على الإطلاق التي تقام خلف أبواب مغلقة. لم يُسمح للصحفيين بالاختلاط مع الريكيشي، ولم يتمكن أي منهم من دخول منطقة شيتاكو بييا لإجراء المقابلات. ولكن أنشئت ’’منطقة مختلطة‘‘ بممر عرضه متران خارج كل غرفة ملابس للسماح ببعض التغطية الصحفية. كان بمقدور الصحفيين الذين يقفون إلى جانب واحد إجراء مقابلات موجزة بعد المباراة في حين كان الريكيشي يمرون على الجانب الآخر، لكن بعضهم كان ببساطة يواصل سيره متجاهلا المراسلين. وعلى الرغم من ذلك، فإن استحداث المنطقة المختلطة منح وسائل الإعلام فرصا موجزة للاستماع مباشرة إلى المصارعين.



إجراء مقابلات صحفية من المنطقة المختلطة في بطولة مارس/آذار عام 2020 (© ناغاياما ساتوشي)

ألغيت بطولة مايو/أيار لعام 2020 بالكامل، حيث كانت حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة سارية، وهي المرة الثالثة فقط في تاريخ رياضة السومو التي يتم فيها إلغاء بطولة. وفي يوليو/تموز، نقلت البطولة التي كانت عادة ما تقام في ناغويا إلى طوكيو حيث أقيمت في ريوغوكو كوكوغيكان بمشاركة عدد محدود من المتفرجين. أجريت المقابلات مع الريكيشي عبر الإنترنت فقط، وهي ممارسة استمرت حتى بعد استئناف البطولات الإقليمية.

ولم يُسمح لوسائل الإعلام بدخول شيتاكو بييا مرة أخرى إلا مع بطولة مايو/أيار لعام 2023، بعد التخفيض الرسمي لتصنيف كوفيد-19 إلى مستوى مرض موسمي في 8 مايو/أيار. ولكن سُمح لها بإجراء مقابلات مع المصارعين من رتبتي يوكوزونا وأوزيكي بعد الحصول على إذنهم. المصارع تاكاكيئشو مهدد بخفض رتبته من أوزيكي، وقد رفض إجراء مقابلات معه في أي وقت خلال البطولة.

كما سُمح للريكيشي ذوي الرتب الدنيا من الفئة العليا بمقابلة الصحافة في منطقة مختلطة أقيمت في مركز تدريب السومو بجوار القاعة الرئيسية. وتمكن الصحفيون هناك من الاقتراب بشكل أكبر من المصارعين، على الرغم من أن الجانبين لا يزالان على بعد متر ونصف. ومجددا، تجاهل عدد قليل من الريكيشي الصحافة حيث كانوا يمرون عبر المنطقة دون توقف.



أعدت منطقة مختلطة في بطولة مايو/أيار لعام 2023 وذلك لأول مرة لبطولة تقام في طوكيو. يظهر في الصورة أسانوياما الذي حقق فوزا في اليوم الأول بعد عودته إلى المراتب العليا وهو يتحدث مع وسائل الإعلام (© ناغاياما ساتوشي)

آمل أن تعود التغطية الإعلامية إلى طبيعتها عما قريب مع السماح للصحافة مرة أخرى بدخول منطقة شيتاكو بييا. كانت التغطية على مدار السنوات الثلاث الماضية تتم عن بُعد، وهذا ما أدى إلى ندرة ملحوظة في التعليقات البارزة أو المحادثات التي لا تُنسى. وكما يتبين من المثال الذي سقناه آنفا عن كوتوؤشو، إن القدرة على الاختلاط بالمصارعين – حتى لو لم يقل الريكيشي شيئا – هو شيء لا تتيحه أي رياضة أخرى، ما يمنح المراسلين الرياضيين فرصة لا تقدر بثمن لأخذ نظرة عن كثب عن أفكار المنافسين قبل وبعد مبارياتهم.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 20 مايو/أيار عام 2023. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: اليوكوزونا تاكانوهانا يتحدث مع وسائل الإعلام. كان قليلا ما يتحدث بينما كان يشق طريقه متدرجا في الرتب، ولكن بعد ترقيته إلى أعلى رتبة، أصبح أكثر ليونة بكثير وبدأ الانفتاح تدريجيا. الصورة بإذن من أمانو هيساكي)