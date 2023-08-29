اليابان | لماذا تتزايد مشاعر ”اللامبالاة“ تجاه العائلة المالكة في بريطانيا والعائلة الإمبراطورية اليابانية؟

على الرغم من أن تنصيب الملك تشارلز الثالث كان حدثًا مليئًا بالبهاء والاحتفالات، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت تزايد اللامبالاة تجاه العائلة الملكية ونقص الحماس الواضح للعاهل الجديد للمملكة المتحدة. يقوم المتابع للشؤون الملكية، كيميزوكا ناؤتاكا، بتفحص أحدث التطورات ويناقش التأثيرات على العائلة الإمبراطورية اليابانية.

”ليس ملكي“

في السادس من مايو/ أيار 2023، سادت أجواء احتفالية في وسط لندن بمناسبة تتويج بريطانيا الأول منذ 70 عامًا. كان طريق الموكب الذي سيسلكه الملك تشارلز الثالث مزدحمًا بالمواطنين الذين رفعوا أعلام الاتحاد جاك.

في الوقت نفسه، قامت مجموعة من المحتجين بحمل لافتات صفراء تحمل عبارة ”ليس ملكي“، كتعبير عن الاحتجاج الذي أدى إلى اعتقال بعضهم. كانوا جزءًا من منظمة تسمى ”الجمهورية“ تدعو إلى إلغاء النظام الملكي وتضم نحو 10000 عضو.



متظاهرون في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن. (© كيودو)

منذ نهاية عام 2021، تعاني بريطانيا من أزمة تكاليف المعيشة والتي تسبب فيها التضخم وجائحة كورونا وبريكست والغزو الروسي لأوكرانيا. انتقدت منظمة ”الجمهورية“ طبيعة التكلفة المبالغ فيها لمراسم التتويج في وقت كان العديد من المواطنين يعانون تحت وطاءة الظروف الاقتصادية الصعبة. هل يمكن لوجهة النظر هذه أن تجد الدعم، مما يوسع الحركة المناهضة للنظام الملكي في البلاد؟

يقول البروفيسور كيميزوكا ناؤتاكا، المتخصص في العائلة المالكة البريطانية: ”لم يتم تقديم هذه المعلومات في اليابان، ولكن هناك نوع مماثل من الحركة كان موجودًا أيضًا أثناء تتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل 70 عامًا. في كل بلد لديه قائد سيادي، هناك أشخاص يرغبون في إلغاء النظام وإقامة جمهورية، ولكن في هذا الوقت، أكثر من نصف الشعب البريطاني يدعمون العائلة المالكة، ويجب ألا يتم تفريط في تقدير منظمة “الجمهورية” التي يعد أعضاؤها قليلين. ومع ذلك، هناك قضية أكثر قلقًا من حركة المعارضة للنظام الملكي - وهي اللامبالاة المتزايدة بين الناس بالعائلة المالكة، خاصة بين الشباب“.

تزايد اللامبالاة

أظهرت نتائج استطلاع أجرته المنظمة البريطانية المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والذي نُشر في أبريل/ نيسان، قبل فترة قصيرة من مراسم التتويج، أنَّ 29% فقط من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنَّ النظام الملكي ”مهم جدًا“، في حين قال 26% إنه ”مهم إلى حد ما“. بالمقابل، اعتبر 20% أنه ”غير مهم جدًا“ و25% ”غير مهم على الإطلاق“. وهذا يمثل أدنى مستوى دعم على الإطلاق.

كشفت شركة الأبحاث البريطانية يوغوف في استطلاع أجري في أبريل/ نيسان أن 64% من سكان البلاد لديهم اهتمام ضئيل أو لا يوجد اهتمام على الإطلاق بمراسم التتويج. وكان هذا الاتجاه أكثر بروزًا بين الشباب، حيث وصل إلى 75% للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا و69% للذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا.

حتى أرقام المشاهدة تظهر انخفاض الاهتمام بشكل متزايد. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن 18.8 مليون شخص شاهدوا الحدث على التلفزيون، أي حوالي 28% من السكان. بالنظر إلى أن 27 مليون شخص شاهدوا تغطية التلفزيون لمراسم تتويج إليزابيث الثانية قبل 70 عامًا، تُظهر المقارنة البسيطة انخفاض الاهتمام. كما كان هناك 28 مليون مشاهد تلفزيوني لجنازة الملكة في الخريف الماضي، أو أكثر من 40% من السكان، وهو أمر يشير أيضًا إلى نقص الحماسة تجاه ملك بريطانيا الجديد.

أسباب عدم الشعبية

يعتقد كيميزوكا أن التغييرات في نظام التعليم قد أثرت على التوجهات الجديدة. ”مارغريت تاتشر، التي كانت رئيسة وزراء لمدة 11 عامًا ابتداءً من عام 1979، نشرت فلسفتها التاتشرية للنهوض بالاقتصاد البريطاني المتعثر. وهذا خلق مجتمعًا تنافسيًا حيث كان الوضع أن الأشخاص الذين يعملون بجد يحصلون على مكافأة، في حين أن الكسالى سيواجهون صعوبة في العيش. في السابق، كان التعليم يشجع على تقديم الاحترام للعائلة المالكة، ولكن في الأوقات المتغيرة، بدأ المواطنون يعتقدون أن العائلة المالكة ليست عظيمة بطبيعتها، وأنهم سيقدرون فقط الأفراد الذين بذلوا جهودًا من أجل البلاد وشعبها.

”انخفض احترام العائلة المالكة وأثرت الأجيال الحالية لهذا الجيل على الشبان اليوم، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين لا يحترمون أو يظهرون اهتمامًا بالملوك“ وفقًا للبروفيسور كيميزوكا. ”أصبحت حياة هؤلاء الشبان أصعب بسبب ارتفاع معدل التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، لذا يرغبون في أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة للتعامل مع هذا الوضع“. وبالتالي، تواجه العائلة المالكة نظرات نقدية أكثر، ولا يرى الشبان النظام الملكي كمؤسسة يُعتمد عليها.



العائلة المالكة البريطانية تتجمع بعد التتويج على شرفة قصر باكنغهام في لندن، (© دوتش برس فوتو / كوفر إيماجيس، عبر رويترز كونيكت)

من بين الأسباب التي واجه بها الملك تشارلز الثالث صعوبة في كسب الشعبية، يقول كيميزوكا: ”بالطبع، قضية طلاقه من الأميرة الراحلة ديانا تلعب دورًا في ذلك. لا يزال هناك العديد من البريطانيين الكبار الذين أحبوا الأميرة ديانا، ولن يقبلوا الملك تشارلز والملكة كاميلا، اللذين يرون أنهما دفعا ديانا للخروج من العائلة المالكة من خلال الخيانة الزوجية. عدم دعمهم يتجمع مع عدم اهتمام الشبان، لذا فقد خسر تشارلز الكثير من الدعم العام بالمقارنة مع الملكة إليزابيث“.

فقدان المكانة

بعد تتويجه، اصطف 12 عضوًا رئيسيًا من العائلة المالكة الجديدة للالتقاط صورة رسمية. على جانبي الزوجين الملكيين، كان يقف ابن تشارلز الأكبر، الأمير ويليام، وشقيقته الأميرة آن، وشقيقه الأمير إدوارد، وأقارب آخرين. ومن الجدير بالذكر غياب ابنه الثاني، الأمير هاري، الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، وشقيقه الأمير أندرو، الذي يشتبه في اعتدائه الجنسي على قاصرات. يشير كيميزوكا: ”هذا يظهر نية الملك تشارلز بأن هؤلاء هم الأعضاء الذين سيقومون بأداء المهام الرسمية. تشترك العائلة المالكة في حماية حوالي 3000 جمعية خيرية ومنظمة أخرى، بما في ذلك الجمعيات العسكرية، فضلاً عن تلك التي تعمل على مساعدة الأشخاص المستضعفين الذين سقطوا خارج شبكات الأمان التي توفرها الحكومة“.

”بينما يتقدم أفراد العائلة المالكة في العمر، في الظروف الطبيعية، كان من المتوقع أن يدعم الأمير هاري في الجيل الأصغر والده وشقيقه كعضو عامل. ومع ذلك، غادر البلاد بزوجته وأسرته الخاصة، وحتى نشر سيرة ذاتية تفصيلية أثارت توترًا جديدًا مع أفراد العائلة المالكة وأدت إلى تشويه سمعته بين المواطنين، لذا فقد خسر مكانته كعضو مركزي في العائلة المالكة“.

خطورة الوضع في اليابان

تواجه العائلة الملكية البريطانية قضايا متنوعة، ولكن يجب على العائلة الإمبراطورية اليابانية أيضًا تزايد اللامبالاة بين الشباب. في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد فترة وجيزة من تنصيب الإمبراطور ناروهيتو على العرش، أجرت شبكة NHK استطلاعًا أظهر أن الذين كانوا مهتمين إلى حد ما أو كثيرًا بالعائلة الإمبراطورية بلغوا 72%، متفوقين على 27% الذين كانوا غير مهتمين أو قليل الاهتمام.

ومع ذلك، على الرغم من هذه البيانات الإيجابية على السطح، فإن الاتجاه العام أظهر أن الاهتمام يزداد مع التقدم في السن. بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، كان مجموع الذين كانوا مهتمين جدًا 9% ومهتمين إلى حد ما 40%، في حين كان 26% لديهم اهتمام قليل، و25% لا يهتمون. ”أعتقد أن مشكلة اللامبالاة أكثر خطورة في اليابان منها في بريطانيا“، يقول كيميزوكا.

”بشكل خاص، الجيل الشاب في اليابان، الذي سيكون من الضروري أن يتجمع حول العائلة الإمبراطورية في المستقبل، لم يتم تعليمهم عن الإمبراطور أو عائلته، مما أدى إلى زيادة اللامبالاة، ولا يملكون فكرة عن قضايا جدية مثل خلافة العرش الإمبراطوري. بعد وفاة ديانا، قامت العائلة الملكية البريطانية بالتأمل في الانتقادات التي واجهتها من الجمهور البريطاني، وبدأت في نشر أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشبان للتعريف بنشاطاتها وبقائها على قيد الحياة. بالمقابل، لم تتخذ اليابان إجراءات من هذا النوع لكسب إعجاب الناس غير المهتمين. إذا كان المواطنون يمكنهم رؤية مدى جهود العائلة الإمبراطورية، فسيكون هناك بالتأكيد أصوات تقول إنه لا يجب السماح لها بالزوال...“.

حتى في بلد ملكي قوي مثل تايلاند، كانت هناك حركة حماسية لإصلاح العائلة الملكية بعد وفاة الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016. على الرغم من أن خلافة العرش الإمبراطوري في اليابان قد تكون بعيدة جدًا، يجب على اليابان أن تتعلم من تجارب البلدان الأخرى لتجنب أي مشاكل في ذلك الوقت.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 23 يونيو / حزيران 2023، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يتوج من قبل رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، في وستمنستر أبي في 6 مايو / أيار 2023، © كيودو/ رويترز)