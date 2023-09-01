اليابان | اليابان تسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا للاكتفاء الذاتي من الغذاء

مجتمع 01/09/2023

بقي الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان على أساس السعرات الحرارية دون تغيير عند معدل 38% في السنة المالية 2022، إلا أنه انخفض بمقدار 5 نقاط مئوية على أساس قيمة الإنتاج ليصل إلى 58% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف والأسمدة، بالإضافة إلى ضعف قيمة الين.

انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان للسنة المالية 2022 على أساس قيمة الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 58% وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك، مقابل انخفاض سنوي قدره خمس نقاط مئوية. وبالرغم من أن الواردات الغذائية كانت على نفس مستوى العام السابق، إلا أن قيمة الواردات تضخمت بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للحبوب والأعلاف والأسمدة جنبا إلى جنب مع انخفاض قيمة الين الياباني. وأصبح معدل الاكتفاء الذاتي أقل بـ 17 نقطة عن الهدف الذي حددته الحكومة للعام المالي 2030 وهو 75% من الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بقيمة الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، كان الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان على أساس السعرات الحرارية 38%، دون أي تغيير عن العام السابق. وتمثلت العوامل السلبية في العودة إلى الحصاد الطبيعي للقمح وفول الصويا، بعد المحاصيل الوفيرة في السنة المالية 2021، فضلا عن الانخفاض في الغلات من الماكريل والأسماك الأخرى. وقد حافظ على التوازن مع هذه العوامل انخفاض استهلاك الزيوت والدهون التي تعتمد على الواردات. وكان الانخفاض في الاكتفاء الذاتي في العام المالي 2020 قد استقر عند حوالي 37%، لكن اليابان ما تزال بعيدة عن تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على أساس السعرات الحرارية بنسبة 45% بحلول العام المالي 2030.

يتم حساب معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال استبعاد منتجات الثروة الحيوانية المنتجة باستخدام أعلاف مستوردة من أجل الحصول على فهم دقيق للإنتاج المحلي. ولكن معدل الإنتاج المحلي لا يعكس معدل الاكتفاء الذاتي من الأعلاف على أساس الرأي القائل إن جميع منتجات الثروة الحيوانية التي يتم تربيتها داخل اليابان تنتج محليا. ويشير الفرق بين معدل الاكتفاء الذاتي ومعدل الإنتاج المحلي إلى درجة الاعتماد على الأعلاف المستوردة.

إن معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء على أساس السعرات الحرارية لدى كبار الدول المصدرة للحبوب مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة أعلى بكثير من 100%. كما تملك إيطاليا التي تصدر العديد من الخضروات والفواكه باهظة الثمن معدل اكتفاء ذاتي قويا على أساس قيمة الإنتاج. بينما لا يزال معدل الاكتفاء الذاتي في اليابان على أساس كل من السعرات الحرارية وقيمة الإنتاج منخفضا مقارنة بالدول الأخرى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا).