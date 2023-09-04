اليابان | هل يمكن أن تلعب الأندية دور الفرق الرياضية المدرسية في اليابان؟

نظرة على جمعية الأندية الرياضة للناشئين في اليابان، التي يترأسها نجمة الكرة الطائرة اليابانية السابقة في الأولمبياد ماسوكو ناؤمي. تعمل هذه الجمعية على تسهيل ممارسة الرياضة للشباب في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على تقليل التركيز على الفوز بأي ثمن، والسعي لإيجاد وسائل لربط الأندية المجتمعية بفرق المدارس للحفاظ على استدامة الرياضة في المستقبل.

أكبر منظمة رياضية للناشئين في اليابان

جمعية الأندية الرياضية للناشئين في اليابان (JJSA) هي جزء من جمعية الرياضة في اليابان (JSPO)، التي تشرف على منظمات الرياضة في جميع أنحاء اليابان. يتم تسجيل الأندية للأطفال والشبان الرياضيين في تقريبًا 60 حدثًا رياضيًا مختلفًا. حتى عام 2022، كان هناك 27,575 ناديًا عضوًا بإجمالي 547,415 أعضاء.

تشمل أكثر الأحداث الرياضية عددًا من الرياضات مثل البيسبول بالكرة المطاطية (نسخة من الرياضة يلعب فيها بكرة ناعمة من نفس الحجم)، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، والكيندو. في جميع أنحاء اليابان، تشتمل 1,700 نادي رياضي للناشئين على العديد من الرياضات في كل نادي. هناك أيضًا نوادي رياضية للناشئين يشارك أعضاؤها في أنشطة ثقافية مثل الرسم، الغناء، الحرف اليدوية، وفنون الأداء المحلية.

يتم دعم الأندية في جميع أنحاء اليابان من قبل السكان المحليين، وفي كثير من الحالات يعمل آباء اللاعبين كمدربين. يمكن للأطفال الذين بلغوا سن الثالثة (اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان من العام الذي يسجلون فيه في النادي) الانضمام، كما أن الطلاب في الصفوف من 7 إلى 12 مؤهلون أيضًا. ومع ذلك، نظرًا لأن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية ينضمون عادةً إلى الأندية ذات الصلة بالمدرسة، فإن معظم الأعضاء هم في الواقع طلاب المرحلة الابتدائية.

على الرغم من أنها أكبر منظمة رياضية للشباب في البلاد، إلا أن عدد الأندية الأعضاء والأعضاء الفرديين قد تراجع باستمرار مقارنة بالماضي. في عام 2000 بلغ عدد الأندية الأعضاء 34532 ناديًا وعدد الأعضاء الفرديين كان 907963 عضوًا. خلال أكثر من عقدين منذ ذلك الحين، انخفض عدد الأندية بما يقرب من 20% وانخفض عدد الأعضاء الفرديين بما يقرب من 40%. من المؤكد أن الانخفاض المستمر في معدل المواليد في اليابان هو أحد العوامل المؤثرة.

”لا ينبغي للمدربين إظهار الغضب“

مع استمرار تدهور بيئة الرياضة للأطفال في اليابان، أصبحت ماسوكو ناؤمي هي أول مدير عام أنثى لجمعية الأندية الرياضية للناشئين في اليابان. وهي معروفة بأنها كانت مبتكرة لبطولات الكرة الطائرة التي لا يُسمح فيها للمدربين الرئيسيين بالتعبير عن الغضب. قامت بتنفيذ هذه السياسة اعتبارًا من بطولة عام 2015 لمنع الأطفال اليوم من أن يعيشوا تجربة ما عاشته هي كلاعبة كرة طائرة. تنص قاعدة عدم التعبير عن الغضب على أنه إذا شوهد مدرب غاضب، تصدر ماسوكو تحذيرًا خلال المباراة. في عام 2021، أطلقت ماسوكو مؤسسة بنفس اسم بطولتها تقريبًا - ”يجب ألا يغضب المدربون“ - لتوفير بيئة للأطفال يمكنهم من خلالها الاستمتاع بممارسة الرياضة.



دعت ماسوكو ناؤمي (في الوسط) إلى القضاء على العنف في التوجيه الرياضي بناءً على تجاربها الخاصة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قدمت هي وزملاؤها إلى وكالة الرياضة اليابانية طلبًا لتشكيل منظمة متخصصة. (© كيودو)

عند تأسيسها لمؤسستها الجديدة، صرحت ماسوكو قائلة: ”كان هدفنا تنظيم البطولات بطريقة تجعلنا بعد عشر سنوات لا نحتاج إلى هذا النوع من القواعد. ومع ذلك، لا تزال روح القاعدة الرئيسية لدينا لم تنتشر على نطاق واسع في عالم الرياضة. عندما أسمع قصصًا إخبارية عن طلاب المدارس الثانوية الذين ينتحرون بعد أن تعرضوا للإساءة اللفظية من قبل المدربين خلال جلسات التدريب بعد المدرسة، أو عن طلاب يصابون بجروح بسبب التنمر القوي من قبل المدربين، أشعر بالأزمة. يجعلني ذلك أرغب في مضاعفة جهودنا للقضاء على العنف في تدريب الرياضة“.

وفقا لماسوكو، هناك أربعة أشياء تضيع عندما يتعلق الأمر بالغضب في التدريب الرياضي: حماس الطلاب لمواجهة التحديات الجديدة، الاستقلالية، فرص التعلم، والوجوه السعيدة. كل هذه العناصر الأربعة ضرورية لنمو الأطفال.

عندما يكون المدربون مهووسين فقط بالهدف المباشر وهو الفوز، فإن الجانب الأكثر أهمية في الرياضة يضيع. من المؤكد أن انخفاض أعداد الأطفال الأعضاء في الأندية الرياضية للناشئين يرتبط باستمرار أسلوب التدريب القديم هذا.

في العام الماضي، قام الاتحاد الياباني للجودو بإلغاء بطولات الطلاب في المدارس الابتدائية المقسمة حسب الصف المدرسي. بدأت هذه البطولات في عام 2004، ولكن أعلن الاتحاد الياباني للجودو للدوريات المنتسبة في جميع أنحاء البلاد أنه سيتخلى عن البطولات المقسمة حسب الصف في بيان جاء فيه جزئيا: ”لقد لاحظنا أنه قد نشأت مواقف مفرطة في تحقيق الانتصار حتى في بطولات المدارس الابتدائية“. كانت هناك حالات متكررة من المدربين الذين يجبرون الأطفال في مرحلة النمو على فقدان الوزن للمنافسة في فئة وزن أقل، فضلاً عن حالات تعرض المدربين وأولياء الأمور لحكام المباراة بالإساءة اللفظية بسبب قراراتهم.

لقد انتشرت روح الأزمة في عالم الرياضة بأكمله، كما يمكن أن نرى من التشابه بين مبادرة ماسوكو وقرار الاتحاد الياباني للجودو.

بناء المجتمع من خلال الرياضة

المشكلة ليست مقتصرة على طلاب المرحلة الابتدائية وحدهم. كما تشير ماسوكو، فإن العقوبات الجسدية، والإساءة اللفظية، والتحرش بسبب مبدأ ”تحقيق الفوز بأي ثمن“ مستمرة بنفس القدر في فرق الرياضة بعد المدرسة في المرحلة الاعدادية والثانوية أيضًا. وفي الوقت نفسه، أصبحت الحقيقة التي تقول إن المعلمين الذين يعملون كمدربين لهذه الفرق يتحملون أعباء زائدة بشكل مفرط في جميع أنحاء المجتمع الياباني. استجابة لذلك، بدءًا من العام الدراسي 2023 (بداية من أبريل/ نيسان 2023)، بدأت الحكومة الوطنية برنامجًا لنقل الأنشطة المدرسية بعد المدرسة إلى النوادي المجتمعية. في البداية، كان الخطة هي نقل أندية المدارس الاعدادية العامة بعد المدرسة إلى النوادي المجتمعية لمدة ثلاث سنوات، ولكن بسبب العدد غير الكافي من المدربين في المجتمع والنوادي المجتمعية التي يمكن أن تتولى هذا العمل الإضافي واجهت بالفعل البرنامج صعوبات خطيرة.

استنادًا إلى ذلك، وضعت الجمعية اليابانية للأندية الرياضية للناشئين (JJSA) خطة لحل هذه المشكلات في خطتها الخمسية للفترة من 2023 إلى 2027. في هذه الخطة، أبدت الجمعية نيتها ”التعاون مع أندية الرياضة في المدارس الاعدادية“ و”دعم جهود أندية الرياضة للناشئين لنقل أنشطتها إلى المجتمع المحلي“. ما يقف وراء هذه الخطط هو شعور بالمسؤولية تجاه إصلاح عالم الرياضة.

إحدى القضايا هي ما إذا كان من المستحيل إنشاء هيكل تنظيمي يسمح لأنشطة الأندية الرياضية للناشئين - والتي يتكون الجزء الأكبر منها من طلاب المدارس الابتدائية - بالاستمرار بسلاسة في الألعاب الرياضية الجماعية للناشئين. على الرغم من أنه سيكون من الصعب إجراء الممارسات والأنشطة الأخرى خلال الأسبوع، إلا أن المرافق المدرسية متاحة خلال عطلات نهاية الأسبوع. إذا شارك المدربون وأولياء الأمور في المجتمع، فسيكون من الممكن الحفاظ على الاستمرارية بين الأنشطة الرياضية الابتدائية والإعدادية. كما سيكون بمثابة مساهمة كبيرة في نوع ”بناء المجتمع“ الذي من شأنه أن يخلق روابط بين الأطفال والكبار في كل مجتمع.

تشير خطة العمل إلى ما يلي: ”مع تغير بيئة الأطفال، سنزيد من عدد الأطفال النشطين في أندية الرياضة في المرحلة الابتدائية وكذلك عدد الأشخاص الذين يدعمون أنشطتهم استنادًا إلى المبادئ الأساسية للجمعية اليابانية للأندية الرياضية للناشئين.

المبادئ الأساسية التي يشير إليها هذا البيان هي الأفكار الثلاثة المثلى التالية:

توفير متعة الرياضة لعدد متزايد من الشباب

تغذية عقول وأجساد الشباب من خلال الرياضة

ربط الناس من خلال الرياضة وبالتالي المساهمة في بناء المجتمع

بالإضافة إلى النوادي الرياضية للصغار، هناك أيضًا عدد لا يحصى من الأنشطة الرياضية المجتمعية للأطفال في سن المرحلة الابتدائية، بما في ذلك دوري البيسبول للصغار، كرة القدم للشباب، وكرة السلة المصغرة. إذا شكلت هذه الفرق والمنظمات اتحادات تتمحور حول المرحلة الإعدادية، فلن تحتاج إلى ذلك النوع من الرسوم التي تفرضها ”مدارس التقوية“ أو غيرها من الدروس اللامنهجية. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تعزيز التحول التدريجي للأنشطة الرياضية بعد المدرسة إلى المجتمعات. يمكن أيضًا تغيير القواعد المتعلقة بالمشاركة في البطولات من المشاركة الحالية على مستوى المدرسة إلى المشاركة على مستوى الأندية المجتمعية.

فلسفة رياضة الاطفال

تأسست الجمعية اليابانية للأندية الرياضة للناشئين في عام 1962. وتأسست جمعية التربية البدنية في اليابان (التي تعرف اليوم بجمعية الرياضة في اليابان) رسميًا في 23 يونيو/ حزيران من نفس العام، وهي قبل عامين فقط من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. تأسست لتكون جزءًا من الأنشطة التعليمية المرتبطة بألعاب الصيف القادمة وتم منحها شعار ”تنمية الأجسام والعقول الشابة الصحية“. (23 يونيو/ حزيران هو يوم الأولمبياد الذي يحتفل فيه بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في باريس في ذلك التاريخ في عام 1894).

بجانب تأسيس الجمعية اليابانية للأندية الرياضية للناشئين، أنشأت الجمعية اليابانية للرياضة (JSPO) أيضًا لجنة لمناقشة ”الفلسفة“ التي ستصبح سياستها الأساسية. كان أحد أعضاء هذه اللجنة هو أوشيما كينكيشي، الحاصل على ميدالية برونزية في الوثب الثلاثي في أولمبياد لوس أنجلوس 1932 وقائد وفد الرياضيين اليابانيين في أولمبياد طوكيو 1964. فيما بعد أصبح أوشيما معروفًا باسم ”فيلسوف الأولمبياد“، وحيث استمر في الكتابة وإلقاء المحاضرات بشكل واسع حول حاجة الأندية الرياضية للناشئين. إحدى تصريحاته من هذه الفترة كانت كالتالي:

”إن سعادة الإنسان تنبع من صحة العقل والجسد، والثقة والتعاون بين الأفراد، والدراسة والعمل المستوحى من الأمل. ومع ذلك، إذا تطورت ثقافتنا المادية بسرعة كبيرة، فإن البشر يجدون أنفسهم تحت رحمة الآلات التي صنعوها - وتجذبهم هذه الآلات إلى هذا الطريق وذاك، ويفقدون رؤيتهم لطبيعتهم الحقيقية، وتتأثر صحتهم، وفي غفلة منهم ودون أن يعلموا، يسقطوا في بئر التعاسة“.

على الرغم من أنه شارك في تشكيل منظمة رياضية للأطفال، إلا أن القضية الفلسفية التي تناولها كانت سعادة الإنسان خلال فترات النمو الاقتصادي السريع. كان أصل اهتمامه هو مسألة كيفية تربية الشباب أثناء تطور الثقافة المادية.

وتابع أوشيما ”الشباب هم الأكثر أهمية. يحتاج الشباب، الذين سيكبرون يومًا ما ليصبحوا بالغين، إلى امتلاك القدرة على عيش حياة كاملة وقوية دون أن يفقدوا الإحساس بمن هم على الإطلاق بغض النظر عن الظروف التي يجدون أنفسهم فيها. والأمر متروك للكبار لتزويدهم بفرص تطوير هذه القدرة. وللاستجابة لهذه الحاجة، يجب علينا أن نوفر لهم فرصًا جديدة لبناء هذه القدرة بأنفسهم. وهذا الدافع هو السبب الجذري - بل والسبب الوحيد - لإنشاء جمعية الأندية الرياضية اليابانية للناشئين“.

ترتبط أجزاء من هذا البيان بمجتمعنا الحديث، الذي يعاني من اضطرابات ناجمة عن التطور السريع للذكاء الاصطناعي. نحن بحاجة إلى العودة إلى الوقت الذي تم فيه تأسيس جمعية الأندية اليابانية للناشئين لاستعادة الفرحة الخالصة التي كانت تتمتع بها الرياضة في الأصل. يجب علينا اليوم إعادة تقييم الظروف التي يعيشها الأطفال والتعليم الذي نقدمه لشبابنا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)