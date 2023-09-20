اليابان | اليابان تطلق أول ”كأس العالم لجمع القمامة“.. تعرف على قواعد وقوانين هذه البطولة!

أعلنت اليابان مؤخراً أنها ستستضيف أول بطولة لكأس العالم لجمع النفايات، والتي أطلقت عليها اسم ”SpoGomi“، وهي كلمة مختصرة لكلمتي ”الرياضة“ و ”النفايات“ باللغة اليابانية، حيث تجوب فرق من جميع أنحاء العالم شوارع طوكيو، بحثاً عن القمامة لجمعها، تتنافس فيها فرق من اليابان و20 دولة أخرى حول العالم. تقام الآن الجولات التمهيدية المؤهلة لبطولة ’سبوجومي‘ في جميع أنحاء العالم وفي جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة لتحديد الفرق التي ستمثل الدول في أول كأس عالم للنظافة.

تحويل جمع القمامة لمنافسة عالمية

يظهر صوت الصبي المتحمس، كأنه اكتشف لتوه كنزًا ثمينًا -عقب سيجارة-، من شأنه أن يساعد فريقه على الفوز، خلال الجولة التمهيدية التي أقيمت في 27 مايو/آذار، في محافظة سايتاما المؤهلة لبطولة ”SpoGomi“، وهي كلمة مختصرة لكلمتي ”الرياضة“ و ”النفايات“ باللغة اليابانية.

ظهرت مسابقة”SpoGomi“ لجمع القمامة، أول مرة في اليابان في عام 2008، بغرض حماية البيئة، وبموجب قواعد المنافسة، يجمع فريق مكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، القمامة في منطقة محددة خلال مهلة زمنية قدرها ساعة تقريبًا. تقام بعض منافسات البطولة في المناطق الحضرية، لذلك لا يُسمح بالجري. بعد انتهاء الوقت، يقوم المشاركون بفرز القمامة حسب الفئة، ويتم وزن النفايات التي تم جمعها، ويحصل كل فريق على مجموع النُّقَط. تترك المسابقة المنطقة التي تم تحديدها نظيفة.



مسابقة”SpoGomi“ هي رياضة ممتعة لجميع أفراد العائلة (© nippon.com)

اعتمادًا على المسابقة، تختلف القواعد المتعلقة بعدد أعضاء كل فريق، وكيفية فرز القمامة، والنقاط الممنوحة لكل فئة من النفايات التي تم جمعها. وفقًا لقواعد الجولات التمهيدية الإقليمية لكأس العالم التي تقام في الوقت الحالي، يتم منح الفريق المكون من ثلاثة أعضاء، ساعة واحدة لجمع القمامة. يحصل كل فريق على 10 نقاط لكل 100 جرام تم جمعه من القمامة القابلة للحرق ومن القمامة غير القابلة للحرق، و12 نقطة للقنينة الزجاجية والعلب، و25 نقطة للزجاجات البلاستيكية. تحصل أعقاب السجائر على أعلى النقاط، حوالي 100 نقطة لكل عقب سيجارة.

يتطلب جمع القمامة قوة بدنية كبيرة لتحصيل أكبر عدد من النقاط ويعد عملًا شاقًا، ولكن جميع الفرق لديها فرصة كبيرة للفوز إذا وضعوا إستراتيجية صحيحة تؤهلهم من خلال التركيز على جمع النفايات ذات النقاط العالية مثل أعقاب السجائر والزجاجات البلاستيكية.



المراهقون يجيدون بشكل خاص التقاط القمامة (© nippon.com)



فرز القمامة. غالبًا ما يتخلص المدخنون من أعقاب السجائر داخل علب المشروبات أو الزجاجات (© nippon.com)

في المسابقة الإقليمية بمحافظة سايتاما، التي جرت في حديقة أوميا، اشتكى المشاركون من صعوبة العثور على القمامة، وهو دليل على أن الحديقة تتم صيانتها وتنظيفها بشكل دوري. ومع ذلك، جمعت الفرق المشاركة ال 23 ما مجموعه 37.47 كجم من النفايات.

حصل الفريق الفائز المكون من ثلاثة رجال بالغين على 1130.9 نقطة مقابل 10.71 كيلوجرامات من القمامة التي جمعوها. وأوضح أعضاء الفريق الثلاثة، وجميعهم لديهم خبرة في أنشطة جمع القمامة المحلية، أن سر نجاحهم كان التركيز على البحث تحت الشجيرات في الحدائق وغيرها من الأماكن غير المرئية، حيث لاحظوا أن غالبًا ما يتم التخلص من القمامة في مثل هذه الأماكن.



الوزن: الأعضاء متوترون ومتحمسون لمعرفة نتائجهم (© nippon.com)



تقف فرق سايتاما المشاركة في المنافسة في نصف دائرة، حاملين أكياس القمامة التي جمعوها. يجلس الفريق الفائز المكون من ثلاثة أعضاء في منتصف الصف الأمامي (© nippon.com)

عندما تجمع القمامة لمرة واحدة لن ترميها مرة أخرى

بدأت مسابقة سبوجومي في عام 2018، وكانت اقتراحًا من المبادرة الرياضة الاجتماعية التابعة للاتحاد الياباني العام، التي كانت تنظم المسابقة كل عام منذ ذلك الوقت. كانت الفكرة من المسابقة هي إضفاء لمسة تنافسية على أنشطة جمع القمامة وتحويلها إلى رياضة من أجل الوصول إلى المزيد من الأشخاص والمساعدة بطريقة ممتعة على تنمية الوعي بالمشاركة المجتمعية.

وبالتعاون مع مشروع المحيط واليابان التابع لمؤسسة نيبون، بدأت مبادرة الرياضة الاجتماعية في تنظيم مسابقة سبوجومي كوشيئن، التي سميت على اسم بطولة البيسبول الشهيرة في المدارس الثانوية اليابانية في عام 2019. حيث كانت تتنافس الفرق المدربة من طلاب المدارس الثانوية اليابانية ضد بعضها البعض في جولات الإقصاء في المسابقة الإقليمية للحصول على مكان في البطولة الوطنية في طوكيو. وقد شارك أكثر من 130000 شخص حتى الآن، في مسابقة سبوجومي كوشيئن.



الملقط المستخدم لالتقاط القمامة في مسابقة سبوجومي الرسمية، آمن وسهل الاستخدام للجميع من الأطفال إلى كبار السن (© nippon.com)

ونتيجة للانتشار الواسع لرياضة سبوجومي في جميع أنحاء العالم، ستجتمع فرقًا من 21 دولة في طوكيو للتنافس في أول كأس عالم على الإطلاق لرياضة جمع القمامة (سبوجومي)، المقرر عقده في طوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023. وتقام حاليًا التصفيات الإقليمية في 47 محافظة يابانية بالإضافة إلى الدول الأجنبية المشاركة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في فبراير/شباط عام 2023 للإعلان عن بطولة كأس العالم لرياضة سبوجومي، أوضح رئيس مؤسسة نيبون، ساساكاوا يوهاي، أن ما بين 70% إلى 80% من النفايات البحرية تأتي من المخلفات الموجودة في المدن الحضرية التي يتم نقلها عبر الأنهار إلى المحيط. ويأمل أن يساعد الانتشار لرياضة سبوجومي في تقليل النفايات البلاستيكية في المحيطات، والتي تسبب مشكلات في جميع أنحاء العالم.

وقد قال السباح السابق ماتسودا تاكيشي، أحد السفراء الفخريين للمسابقة الجديدة، والذي يبذل قصارى جهده للترويج لهذه المسابقة. ”لقد سمعت أن أي شخص يشارك ولو لمرة واحدة في نشاط لجمع القمامة لم يعد يرمي القمامة على الأرض مرة أخرى“. ويضيف ” أن رياضة جمع القمامة ’سبوجومي‘ تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون من أين يبدئون. كخطوة أولى، فإن المشاركة في رياضة سبوجومي لها تأثير كبير في تحقيق هذه الأهداف بجانب أنها رياضة يمكن للجميع ممارستها، صغارًا وكبارًا “.



من اليسار: ساساكاوا يوهي، رئيس مؤسسة نيبون، المتسلقة المحترفة وسفيرة كأس العالم نوناكا ميهو؛ السباح ماتسودا تاكيشي ؛ ياماؤتشي سوزوران عضوة سابقة في فرقة الغناء AKB/SKE48 ؛ وياناي كوجي، مدير شركة فاست ريتيلينج كو، التي تبرعت بتمويل البطولة (© nippon.com)

الاستراتيجية هي مفتاح الفوز

كان شاطئ إيزومو كيرارا هو المكان الذي جرت فيه تصفيات محافظة شيمانى في 18 من شهر يونيو/ حزيران. وقد أعرب المشاركون في المسابقة عن حماسهم في التأهل للبطولة الوطنية التي تقام في العاصمة طوكيو، قائلين ”إلى طوكيو!“، ويفكرون من الآن في كيفية الاستمتاع بالمدينة الكبيرة في حال الفوز.

ومن المقرر أن تقام بطولة سبوجومي الوطنية بالعاصمة طوكيو في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يتم تحديد الفريق الذي سيمثل اليابان في بطولة كأس العالم. ونظرًا لأن المسابقة ستتكفل بتكاليف سفر وإقامة الفائزين في تصفيات المحافظات، فمن الممكن أن يكون حافز الرحلة إلى العاصمة حافزًا قويًا، خاصة للمشاركين من المناطق البعيدة.



تصفيات محافظة شيمانى تنطلق على شاطئ كيرارا. أي من الفرق المشاركة سيصل إلى نهائيات طوكيو؟ (© nippon.com)



حتى الأطفال الصغار يقدمون يد العون (© nippon.com)

عندما انطلقت صافرة بداية المسابقة، سنرى الجميع يطاردون الشاطئ بحثًا عن القمامة، وعلى وجوههم نظرات الجدية والتركيز. للوهلة الأولى يبدو الشاطئ نظيفًا، ولكن عندما تنظر من كثب، لا يخلو هذا المكان الجميل من الزجاجات البلاستيكية وأدوات الصيد المهملة التي تجرفها الأمواج إلى حافة الشاطئ، بالإضافة إلى براميل الوقود البلاستيكية، والستايروفوم، والكتل كبيرة الحجم من الحطام المحشور بين فجوات حاجز الأمواج. تقام المسابقة في ظروف قاسية وتتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، فعلى طول الكيلومتر الذي تم اختياره كمكان للمسابقة، تتعرض جميع الفرق لأشعة الشمس القوية ولا يوجد مكان للاحتماء منها.

يجب على أعضاء الفريق العمل بالتنسيق فيما بينهم، وأن يظلوا قريبين ولا يبتعدون عن بعضهم البعض بحد أقصى مسافة لا تزيد عن 10 أمتار. ولكن هناك بعض من المنافسين ممن يرغبون في جمع كمية أكبر من القمامة، قد لا يحافظون على هذه المسافة ويذهبون بعيدًا عن أعضاء فريقهم، ولكن كلما ابتعدوا، فأنهم يستغرقون وقتًا أطول في العودة إلى نقطة البداية ’مكان الوزن‘ وبذلك يخصم منهم النقاط بسبب التأخير. فمن المهم أن تضع استراتيجية جيدة إذا كنت تريد البقاء ضمن الفرق الكبرى.



تنتشر الفرق على الشاطئ لجمع القمامة (© nippon.com)



يعرض هذا الفريق المكون من فتيات ما جمعوه من قمامة (© nippon.com)



إن حمل القمامة تحت أشعة الشمس الحارقة هو عمل شاق (© nippon.com)

انتهت الفرق الـ 25 المشاركة إلى جمع 210.47 كيلوغرامات من القمامة. وأشاد منظمو المسابقة من الحالة الجيدة للشاطئ بعد انتهاء المنافسة. وعلق أحدهم ” أعتقد أن المشاركين قاموا بعمل رائع، ولكنني لست سعيدًا من الكمية الكبيرة من القمامة التي تم جمعها، أن العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من القمامة على شاطئ شيمانى الذي يبدو للوهلة الأولى نظيفًا يمكن مقارنته بما تم جمعه من منطقة مكتظة بالسكان مثل شينجوكو في وسط العاصمة طوكيو“.

كان الفريق الفائز من مدينة ماتسوئه، مكون من ثلاثة أفراد، جميعهم أصدقاء منذ الطفولة. وقد جمعوا ما يبلغ وزنه 40.86 كجم من القمامة. مما جعلهم متقدمين بفارق كبير عن جميع الفرق الأخرى. وكانت هذه أول مشاركة لهم في مسابقة سبوجومي، وقد أشاروا إلى حرصهم على عدم إلقاء القمامة في حياتهم اليومية، كما صرحوا أن المشاركة في جمع النفايات من الشاطئ وإعادتها إلى خط البداية كان عملاً شاقًا تتطلب منهم الكثير من الطاقة. الفائزون في شيمانى، تعهدوا بالحصول على المركز الأول في مسابقة طوكيو الوطنية والمضي قدمًا للفوز بالمركز الأول في كأس العالم سبوجومي باعتبارهم الفريق الذي سيمثل اليابان في البطولة.



حملة التنظيف جمعت أكثر من 200 كيلوجرام من النفايات (© nippon.com)



أعضاء الفريق الفائز. وجمع عدد كبير من أعقاب السجائر وحصولهم على 4936.2 نقطة (© nippon.com)

التصفيات في الخارج

تجرى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بطوكيو في العديد من البلدان الأجنبية ويتنافس المشاركون بحماس للسفر إلى العاصمة اليابانية. كل دولة تجرى التصفيات بمعاييرها الخاصة والفرق المؤهلة للبطولة تظهر مزيج من التنوع الفريد.

على الرغم من أن طريقة جمع القمامة في ’مسابقة سبوجومي‘ هي نفسها في جميع أنحاء العالم، إلا أن عادات فصل القمامة المنزلية والأساليب التي تتبعها البلديات في جمع القمامة تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر. في فيتنام على سبيل المثال، فرز النفايات ليس أمرًا متعارفًا عليه، وكان على المتنافسين الرجوع إلى كتاب القواعد الخاص بفرز النفايات التي تم جمعها. وقد صرح عدد غير قليل من المشاركين في المسابقة، إنهم لم يكونوا على علم مطلقًا بأن أنواعًا معينة من النفايات هي موارد قابلة لإعادة التدوير.



الفريق الفيتنامي يفرز القمامة مستعينًا بكتاب قواعد فرز النفايات (الصورة مقدمة من اللجنة المنظمة لكأس العالم سبوغومي)



في فيتنام، شارك العديد من الشباب في الأدوار التمهيدية للمسابقة، حيث قام 40 فريقًا بجمع 72.6 كيلوجرامًا من النفايات (الصورة مقدمة من لجنة إدارة كأس العالم سبوغومي)

وفي إندونيسيا، ظهرت ”بنوك القمامة“ في الأعوام القليلة الماضية. حيث يبيع السكان نفاياتهم إلى شركات إعادة التدوير. إن حقيقة رؤية كيف تتراكم ”الأرباح“ في الحساب البنكي لكل أسرة هو أمر مشجع، ويساعد على زيادة الوعي لأهمية فصل القمامة في المنازل.

فاز موظفو ”بنك القمامة“ هؤلاء بالتصفيات في إندونيسيا. لقد قرروا المشاركة في المسابقة لأنهم يعتقدون أن مسابقة ’سبوجومي‘ هي طريقة جيدة لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية، ثم أن معرفتهم المتعلقة بعملهم بتفاصيل وعموميات القمامة أعطتهم الأفضلية.



قام الفريق الإندونيسي الفائز، المكون من موظفين “بنك القمامة” بجنوب جاكرتا، بجمع 132.6 كيلوجرامًا من القمامة (الصورة مقدمة من لجنة إدارة كأس العالم سبوغومي)

في البرازيل المهووسة بكرة القدم، لم تكل وسائل الإعلام التي تغطى بطولة كأس العالم لرياضة جمع القمامة ’سبوجومي‘ في ذكر كيف أذهل مشجعو الرياضة اليابانيون العالم من خلال جمع القمامة في مدرجات الملاعب بعد مباريات كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأوليمبية. لقد شجعوا البرازيليين على محاكاة هذا العنصر الإيجابي في الثقافة اليابانية والانضمام إلى مسابقة ’سبوغومي‘.



شارك مجموعة من البرازيليين من أصل ياباني، الذين اعتادوا على جمع القمامة بانتظام، في التصفيات في البرازيل. وقد حققوا رقماً قياسياً محترماً، حيث جمعوا 179.2 كيلوغراماً من القمامة (الصورة مقدمة من لجنة إدارة كأس العالم سبوغومي)



أعضاء الفريق البرازيلي الفائز فرحون بالنصر (الصورة مقدمة من لجنة إدارة كأس العالم سبوغومي)

وقد أرجع الفريق الفائز المكون من ثلاثة شباب في مرحلة التصفيات النهائية في البرازيل، نجاحهم إلى التدريب الجيد مع الحافز القوي على المشاركة في بطولة كأس العالم ’سبوغومي‘.

ضمت الفرق التي تمثل مختلف البلدان، تنوعًا كبيرًا من المشاركين في المسابقة. وهذا يدل على أن رياضة ’سبوجومي‘ هي حقًا نشاط عالمي، يجذب مختلف الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم أو دوافعهم الأيدلوجية. يتطلع المشجعون اليابانيون إلى بطولة كأس العالم ’سبوجومي‘ في طوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويأملون أن يقدم المنتخب الياباني أداءً جيدًا.



جمع القمامة هي رياضة صحية (© nippon.com)



الهدف النهائي لـسبوغومي هو تنظيف الكوكب بشكل جيد لدرجة أنه لم تعد هناك حاجة لبطولات جمع القمامة (© nippon.com)

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية والترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © nippon.com)