اليابان | تعرف على قواعد تصفيف الشعر في المدارس اليابانية

التعليم الياباني 20/09/2023

سلطت بطولة البيسبول للمدارس الثانوية هذا العام في اليابان الضوء على التحول من التخفيضات القسرية لطاقم العمل إلى المزيد من المدارس التي تسمح للطلاب باختيار تسريحات شعرهم الخاصة. وجدت دراسة حديثة في اليابان زيادة في قبول التعبير عن الذات في النوادي المدرسية.

أجرت شركة Mandom المصنعة للعناية بالشعر دراسة استقصائية شملت 1314 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا حول أنشطة الأندية الخاصة بهم أثناء وجودهم في المرحلة الثانوية. وعندما سئلوا عما إذا كانت هناك قواعد تتعلق بالمظهر الشخصي لهذه الأنشطة، أجاب 54.9% بنعم. وفيما يتعلق بنوع القواعد، كانت القواعد الثلاثة الأكثر شيوعًا هي ”طول/قصر الشعر“ (59.0%)، ”التلوين والتجعيد“ (55.8%)، و”تسريحة الشعر“ (42.5%)، وكلها مرتبطة بالشعر.

تم سؤال المشاركين أيضًا عما إذا كانوا يشعرون بالشعر كشكل من أشكال التعبير عن الذات أدى إلى تحسين الدافع والأداء في أنشطة النادي، حيث أجاب 71.6% من المشاركين في العشرينات من العمر إما ”إلى حد كبير“ أو ”إلى حد ما“. في حين شعر 54.5% في الأربعينيات بنفس الشعور، مما كشف عن فجوة قدرها 17.1% واختلاف في التفكير بين الجيلين.

علاوةً على ذلك، عندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا يعتقدون أن قواعد تصفيف الشعر لأنشطة النوادي في المدارس الثانوية للطلاب الحاليين غير معقولة، كان هناك عدد أكبر من أولئك الذين في العشرينات من العمر والذين أقرب في العمر لتلك الطلاب يعتقدون ذلك.

تم سؤال المشاركين أيضًا عما إذا كانوا يعتقدون أن التعبير عن الذات في المظهر يتوافق مع أنشطة النادي، وهو ما وافق عليه أكثر من 70% في كل فئة عمرية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)