اليابان | تعرف على الجامعات الأكثر شعبية في اليابان

التعليم الياباني 21/09/2023

أظهر استطلاع أجري على طلاب جامعات محتملين في اليابان أن جامعة واسيدا كانت الجامعة الأكثر اختيارًا بالنسبة للطلاب في منطقة كانتو، بينما كانت جامعة كانساي الجامعة رقم واحد في كانساي.

في عام 2023 وللعام 16 على التوالي أجرت شركة التوظيف المعروفة ”ريكروت“ استطلاعها السنوي لتحديد ترتيب الجامعات الاكثر تفضيلاً بين طلاب المرحلة الثانوية، وللعام الثالث على التوالي تصدرت جامعة واسيدا قائمة اكثر الجامعات تفضيلاً في منطقة شرق اليابان ”كانتو“. جاءت نتائج الاستبيان بناء على رغبات 15 الف طالب من أصل 150 الفاً تلقوا طلب الاستبيان.

منطقة كانتو

وفقا لنتائج المسح الذي شمل منطقة كانتو حصلت جامعة واسيدا على المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي، تلتها جامعتي ميجي وأوياما. وبالتركيز على المجالين الأكاديميين الرئيسيين في الجامعة، تم تحديد أفضل ثلاث جامعات للطلاب الذين يسعون للدراسة في تخصصات العلوم الإنسانية، وهي ميجي وواسيدا وريكيو. أما بالنسبة للعلوم فقد تصدرتا القائمة كلاً من جامعتي طوكيو للعلوم وواسيدا، تليهما جامعتي تشيبا وميجي في المركز الثالث بالتساوي. وتجدر الإشارة إلى أن قائمة العشر جامعات الأوائل لم تشمل أي جامعات وطنية أو حكومية، حيث احتلت جامعة تشيبا المركز الحادي عشر، وجامعة تسوكوبا المركز الثالث عشر، وجامعة طوكيو الحضرية في المركز السادس عشر، وجامعة يوكوهاما الوطنية في المركز السابع عشر.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من استطلاع Recruit Shingaku Sōken لعام 2023 حول قوة العلامة التجارية للجامعة. (يشير التظليل إلى الجامعات الوطنية/العامة.)

منطقة توكاي

وبالنسبة لمنطقة توكاي، فقد استمرت كلاً من جامعتي ميجو وناغويا في احتلال المركزين الأول والثاني على التوالي للسنة السابعة عشرة على التوالي. أما جامعة نانزان التي حلت في المركز الثالث بشكل عام، فقد بقيت الخيار الأول لدراسة التخصصات الإنسانية للسنة الثالثة على التوالي، بينما تمكنت جامعة ميجو من استعادة مكانتها كخيار رئيسي للدراسة في التخصصات العلمية بعد غياب لمدة عامين.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من استطلاع Recruit Shingaku Sōken لعام 2023 حول قوة العلامة التجارية للجامعة. (يشير التظليل إلى الجامعات الوطنية/العامة.)

منطقة كانساي

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من استطلاع Recruit Shingaku Sōken لعام 2023 حول قوة العلامة التجارية للجامعة. (يشير التظليل إلى الجامعات الوطنية/العامة.)

في المقابل استمرت جامعة كانساي في احتلال الصدارة للسنة السادسة عشرة على التوالي منذ بداية إجراء المسح. ويلاحظ بشكل لافت أن الطالبات على وجه الخصوص يعتبرن هذه الجامعة الأفضل، ودائماً ما كانت خيارهن الأول طوال تلك السنوات الستة عشر الأخيرة. ومن حيث المجالات الأكاديمية فقد استمرت جامعة كانساي في تصدر الخيارات للسنة الخامسة عشر على التوالي بالنسبة للطلاب الراغبين في دراسة التخصصات الإنسانية، في حين كانت جامعة أوساكا الحضرية ”التي تأسست في أبريل/ نيسان 2022 عن طريق الدمج الذي جمع بين جامعة مدينة أوساكا وجامعة محافظة أوساكا“ هي الخيار الأول لأولئك الذين يميلون نحو التخصصات العلمية.

وفي إطار المقارنة بين المناطق الثلاثة حول خيار الجامعات، كانت منطقة كانتو هي الأكثر بنسبة 56.1% من حيث الطلاب الذين يفضلون الجامعات الخاصة على الجامعات العامة أو الوطنية. وبالمقابل في منطقة توكاي فضل 46.2% من الطلاب المؤسسات العامة والوطنية على الخاصة. وتجدر الاشارة إلى أن هذه النسبة قد عرفت انخفاضًا بنسبة 11.1% في تفضيل الخيارات العامة والوطنية. أما بالنسبة لمنطقة كانساي، وعلى الرغم من أن الجامعات العامة كانت تحتل مراتب أعلى في عامي 2017 و 2018، إلا أنه في السنوات الخمس الأخيرة ومنذ عام 2019 أصبح الطلاب يميلون بشكل رئيسي إلى اختيار الجامعات الخاصة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)