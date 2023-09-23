اليابان | الحياة تعود ببطء للمطارات اليابانية

سياحة وسفر 24/09/2023

كشف تقرير أن 15.5 مليون مسافر على الرحلات الدولية استخدموا المطارات اليابانية في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 15% فقط من المستوى قبل جائحة كورونا.

أظهر تقرير نشرته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة حول إدارة المطارات أن 15.5 مليون مسافر على رحلات دولية استخدموا مطارات يابانية في عام 2022، بما في ذلك الذين قاموا بعمليات التحويل. وكان ذلك فقط حوالي 15% من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.

في عام 2019، مع ارتفاع عدد المسافرين القادمين أو المغادرين على رحلات دولية في اليابان، جزئياً بسبب زيادة مستمرة في عدد السياح الأجانب، وصل الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 103.3 مليون شخص. بينما كان العدد في عام 2022 أعلى بأكثر من ستة أضعاف من العام السابق، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من أرقام ما قبل الجائحة. وفي الوقت نفسه، شهد حجم الشحنات الدولية التي مرت عبر المطارات اليابانية في عام 2022 انخفاضاً بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليون طن.

حسب المطار في عام 2022، استحوذ مطار ناريتا على أكبر عدد من ركاب الرحلات الدولية بنسبة 47.5%، يليه هانيدا بنسبة 26.0%، كانساي بنسبة 15.1%، وتشوبو بنسبة 6.0%. كانت هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحتل فيها كانساي مرتبة أقل من هانيدا، حيث احتل المركز الثالث.

حصل مطار ناريتا على أعلى حصة من الشحن الدولي بنسبة 64.3%، مقارنة مع كانساي بنسبة 21.4%، وهانيدا بنسبة 9.4%.

يوضح الرسم البياني أدناه أكثر 10 مطارات من حيث إجمالي حركة الركاب في عام 2022، حيث يجمع بين الأرقام المحلية والدولية. سجلمطار هانيدا أكبر قدر من حركة المرور حيث بلغت 50.4 مليونًا، بمتوسط 138000 مسافر يوميًا، في انتعاش إلى ما يقرب من 60٪ من مستوى ما قبل جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان ©بيكستا)