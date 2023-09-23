اليابان | أوبونداما... عيدية صيفية للأطفال في اليابان

لايف ستايل 24/09/2023

تنتشر في اليابان عادة إعطاء عيدية صيفية معروفة باسم ”أوبونداما“،هذه العادة تشبه العيدية في أعياد المسلمين وهي أكثر شيء يُسعد الأطفال اليابانيين في هذه الفترة.

عرف اليابانيون ”أوتوشيداما“ منذ عقود طويلة، وهي عادة يابانية قديمة تقضي بأن يمنح الاباء والأجداد نقوداً للأطفال في نهاية العام للاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة. ولكن مؤخراً ظهر تقليد جديد يسمى ”أوبونداما“ وهو منح النقود للأطفال خلال الاحتفالات بموسم عودة الأرواح ”أوبون“ والذي يصادف منتصف شهر اغسطس/ آب من كل عام.

في دراسة استقصائية اجرتها شركة ”ماروأي“ لتصنيع المنتجات الورقية استهدفت 4812 شخصًا تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر، قال 27.8٪ من المشاركين إنهم على دراية بالتقليد الجديد الذي يطلق عليه ”الأوبونداما“. ومن الملاحظ أن النسبة جاءت أعلى بكثير بين النساء، حيث بلغت 53.7٪.

من بين المشاركين قال 310 شخص إنهم ينون إعطاء ”أوبونداما“ هذا الصيف. وعندما سئلوا عن هوية الأشخاص الذين ينون منحهم النقود، أجاب 221 شخصًا بأنهم سيعطونها لأبناء أقاربهم، بينما ذكر 206 شخصًا أنهم سيمنحونها لأبنائهم، و199 شخصًا أنهم سيمنحونها لأحفادهم أو أبناء أحفادهم، ”مع ملاحظة أن الاستقصاء يمنح حرية تحديد اكثر من خيار“.

وبغض النظر عما إذا كان المستلم طفلاً أو شخصًا بالغًا، كان المبلغ الأكثر شيوعًا هو 5 ألاف ين أو أقل، مما يشير إلى أنهم اعتبروا ”الأوبونداما“ هدية صغيرة في شكل مصروف جيب بسيط. ولكن 20٪ ممن يخططون منح ”أوبونداما“ لأبنائهم ذكروا أن المبلغ يصل إلى 10 ألاف ين أو أكثر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)