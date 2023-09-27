اليابان | المراهقون اليابانيون يتجهون إلى تطبيقات المنتجات المستعملة لزيادة دخلهم!

لايف ستايل 27/09/2023

وجدت دراسة استقصائية أن متوسط الدخل الشهري للطلاب اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا انخفض بمقدار 2318 ين على أساس سنوي.

في يوليو/ تموز 2023، أجرى SMBC Consumer Finance دراسة استقصائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا لتقييم تفكير المراهقين اليابانيين بشأن المال. وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي حصل على 1000 إجابة صحيحة، أن متوسط دخل الطلاب انخفض بمقدار 2318 ين مقارنة بالعام السابق. بينما ظل دخل طلاب المرحلة الثانوية على حاله تقريبًا عند حدود 11,650 ين ياباني، شهد طلاب الجامعات بما في ذلك طلاب الكليات الإعدادية والمعاهد انخفاضًا في الأجور قدره 5,737 ينًا ليصل إلى 38,140 ينًا.

وفي حين ذكر 52.0% من طلاب المرحلة الثانوية أنهم حصلوا على ”مصروف الجيب فقط“، كان هذا صحيحًا بالنسبة لـ 15.8% فقط من طلاب الجامعات. وفي الوقت نفسه، قال 65.8% من طلاب الجامعات إنهم حصلوا على ”دخل آخر غير مصروف الجيب“، مما يدل على الزيادة الكبيرة في نسبة الدخل الذي حصلوا عليه من خلال العمل بدوام جزئي ومصادر أخرى بعد دخول مرحلة التعليم العالي.

ومع ذلك، انخفض دخل طلاب الجامعات من وظائف بدوام جزئي بشكل حاد بمقدار 4,405 ين من 32,903 ين في عام 2022 إلى 28,498 ين في استطلاع عام 2023. اقترح SMBC Consumer Finance.أن الانخفاض الكبير في الدخل من العمل بدوام جزئي قد يكون بسبب التغيرات في أنماط حياة الطلاب الناتجة عن تخفيض تصنيف فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير الشديد لارتفاع الأسعار على صناعة الأغذية والمشروبات. وقد أدى هذا الانخفاض في أجور العمل بدوام جزئي بدوره إلى انخفاض كبير في دخل المراهقين.

وكشف الاستطلاع أن المراهقين ينضمون إلى الاتجاه المتزايد للأفراد الذين يتاجرون بالسلع عبر الإنترنت. تساعد تطبيقات بيع وشراء المنتجات المستعملة في تعزيز هذا النوع من التجارة. وعندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا يستخدمون مثل هذه التطبيقات، أجاب 12.5% بنعم، وقال 49.9% إنهم يريدون كسب المال بهذه الطريقة. بنسبة 69.4%، كان لدى الفتيات المراهقات نهج أكثر إيجابية لكسب المال من تطبيقات المنتجات المستعملة، وهي نسبة أعلى بكثير من 55.4% من الأولاد المراهقين الذين استجابوا بشكل مماثل. وبينما بلغ متوسط الدخل الشهري من هذه التطبيقات 2,317 ين ياباني، ذكر 8% أنهم حصلوا على أكثر من 10,000 ين ياباني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)