اليابان | اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدا بأكثر من 92 ألف مُعمر

لايف ستايل 03/10/2023

أظهر تقرير حكومي ياباني أن عدد المعمرين في اليابان تجاوز 92 ألف شخص للمرة الأولى، في رقم قياسي للعام الـ 53 على التوالي.

سجلت اليابان رقمًا قياسيا جديدًا في أعداد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم مئة عام أو أكثر، فبحلول الأول من سبتمبر/ أيلول 2023، كان هناك 92139 معمرًا في اليابان، وهذا يمثل زيادة قدرها 1613 شخصًا عن العام السابق، وفقًا لبيانات تسجيل المقيمين. هذه هي الزيادة الثالثة والخمسون على التوالي في عدد الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 100. تشتهر اليابان بمتوسط العمر المتوقع الطويل، والنساء يمثلن الغالبية العظمى من الذين تجاوزوا سن الـ 100 بنسبة 88.5%.

أكبر امرأة معمرة في اليابان تبلغ من العمر 116 عامًا وتُدعى تاتسومي فوسا، وتعيش في كاشيوارا بمحافظة أوساكا. أما أكبر رجل في اليابان، سونوبي غيسابورو، فيبلغ من العمر 111 عامًا ويعيش في تاتياما بمحافظة تشيبا.

في عام 1963، عندما أصدرت الحكومة قانون الرعاية الاجتماعية لكبار السن، كان هناك 153 شخصًا يابانيًا يبلغون من العمر 100 عام في جميع أنحاء البلاد. تجاوز هذا الرقم حاجز الألف في عام 1981، وتجاوز عشرة آلاف في عام 1998، ومنذ ذلك الحين استمر في الارتفاع بشكل مطرد.

كانت المحافظة التي لديها أعلى نسبة من المعمرين لكل 100.000 نسمة هي شيماني بمعدل 155.2، وهو ما يقرب من 3.5 أضعاف معدل المعمرين في أدنى محافظة سايتاما بـ 44.8. يميل غرب اليابان إلى أن يكون لديه نسب أعلى من شرق البلاد، وهناك أرقام منخفضة بشكل خاص في منطقة كانتو، المتمركزة في طوكيو، وغيرها من المناطق الحضرية.

وتواجه اليابان عبئا ديموغرافيا متزايدا بعد عقود من الشيخوخة السريعة وتراجع معدلات المواليد. وتعد وتيرة الشيخوخة في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أسرع من أي دولة صناعية أخرى. ويتقلص عدد سكان اليابان بوتيرة قياسية، وتراجع تعدادهم في العام الماضي 801 ألف نسمة عن 2021، إلى 122.4 مليون نسمة، وهو أشد تراجع منذ بداية تسجيل بيانات مماثلة.

نسبة المعمرين لكل 100 ألف نسمة في المحافظات اليابانية

تم إعداده بواسطة Nippon.com بناءً على البيانات التي نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)