شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مشغل الراديو: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مهندس عمليات الحفر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).

– أخصائي أول بيئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو العلوم البيئية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)