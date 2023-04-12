وظائف شاغرة للجنسين في فروع سدافكو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وبيشة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر/ أغذية وألبان وآيس كريم (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الأغذية، كيمياء الأغذية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير ورشة عمل (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب مستودع (بيشة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

– موظف مبيعات (المدينة المنورة): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)