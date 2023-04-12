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جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة

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شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن عن أسماء المرشحين للتعاقد على وظائف الإعادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة تبوك عن أسماء المرشحين والمرشحات للتعاقد على وظائف الإعادة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وتدعو كافة المرشحين لمراجعة عمادة الموارد البشرية بالجامعة لاستكمال إجراءات التعاقد بتاريخ 1444/10/06هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

رابط الاستعلام

وأضافت جامعة تبوك أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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