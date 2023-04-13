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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى (في جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير متجر.
المؤهل المطلوب:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات الإدارية والتجارية.
مكان العمل:
– جميع مناطق المملكة (فروع الشركة).
من ضمن المهام الوظيفية:
1- تأكد من تنفيذ جميع سياسات الشركة وإجراءاتها في جميع المتاجر.
2- العمل الميداني داخل المتجر.
3- المتابعة اليومية للمهام التي تم إنجازها من قبل خدمات العملاء والتقنية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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