شكرا لقرائتكم 221 وظيفة بمجموعة لاندمارك العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة لاندمارك العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 221 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروعها في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد منسق شراء. تنفيذي – Ecom. مساعد مدير – قانوني. المدرب شو اكسبرس – السعودية. تنفيذي – تسويق بصري. مدير أعمال CP. مدقق التجزئة. تنفيذي – تدقيق التجزئة. مجموعة الموارد البشرية. دعم العمليات الإقليمية. مساعد مدير تطوير المواهب. مدير عمليات البيع بالتجزئة. تنفيذي – قانوني وامتثال.