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221 وظيفة بمجموعة لاندمارك العربية

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شكرا لقرائتكم 221 وظيفة بمجموعة لاندمارك العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة لاندمارك العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 221 وظيفة شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروعها في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد منسق شراء.
  2. تنفيذي – Ecom.
  3. مساعد مدير – قانوني.
  4. المدرب شو اكسبرس – .
  5. تنفيذي – تسويق بصري.
  6. مدير أعمال CP.
  7. مدقق التجزئة.
  8. تنفيذي – تدقيق التجزئة.
  9. مجموعة الموارد البشرية.
  10. دعم العمليات الإقليمية.
  11. مساعد مدير تطوير المواهب.
  12. مدير عمليات البيع بالتجزئة.
  13. تنفيذي – قانوني وامتثال.

 طريقة التقديم:

أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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