شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة الفنار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ التصميم الجرافيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم.

– مهندس تخطيط الطلب والتوزيع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– استشاري تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مستشار وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)