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شكرا لقرائتكم مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير تخطيط.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية ذات الصلة والتعليم ويفضل أن يكون CPA.
- ويفضل أن يكون التحكم والتحليل المالي في الخدمات المصرفية للأفراد والتخطيط الاستراتيجي وبرامج الولاء وتقدير التكاليف. معرفة عملية في إدارة دورة الإيرادات
- على دراية بالأنظمة المصرفية
- مراقبة الكلفة
- حل المشكلات المعقدة
- إدارة الدورة المحاسبية.
طريقة التقديم:
أوضح المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).