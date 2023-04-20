الارشيف / وظائف

مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير تخطيط.

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية ذات الصلة والتعليم ويفضل أن يكون CPA.
  • ويفضل أن يكون التحكم والتحليل المالي في الخدمات المصرفية للأفراد والتخطيط الاستراتيجي وبرامج الولاء وتقدير التكاليف. معرفة عملية في إدارة دورة الإيرادات
  •  على دراية بالأنظمة المصرفية
  • مراقبة الكلفة
  • حل المشكلات المعقدة
  • إدارة الدورة المحاسبية.

طريقة التقديم:

أوضح المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

قد تقرأ أيضا