وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي دعم مكتب المساعدة | أخصائي دعم فني. مدير مكتب ARTD. مهندس ميكانيكي / دفع. مدير مكتب مساعد المدير العام. أخصائي تخطيط وميزنة. أخصائي الوثائق والأرشفة. مهندس مراقبة الجودة. مهندسو معالجة بيانات الرادار. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.

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