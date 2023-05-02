شكرا لقرائتكم وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة وبرامج (تدريب تعاوني) للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: